जबरदस्त! 1 कोटी कर्मचाऱ्यांसह पेन्शनधारकांची दिवाळी; पुढच्या महिन्यातील पगारात 58% ...

Government Job Slaary : सरकारी अख्तयारित येणाऱ्य़ा विविध विभागांमध्ये सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रानं आणखी एक मोठं दिलासादायक पाऊल उचलल्याचं म्हटलं जात आहे. ज्यामुळं पुढच्या महिन्यात नोकरदार वर्गाच्या खात्यात येणारा पगाराचा आकडा वाढू शकतो.
प्राथमिक माहितीनुसार महागाई भत्ता 58 टक्क्यांनी वाढू शकतो. जुलै- डिसेंबर 2025 साठी महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांची वाढ होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. असं झाल्यास सध्याच्या घडीला 55 टक्क्यांवर असणाऱ्या DA चं प्रमाण वाढून 58 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या आकडेवारीचा थेट परिणाम नोकरदार वर्गाच्या पगार आणि पेन्शनवरव होणार आहे.
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनझारकांना देण्यात येणारा महागाई भत्ता वर्षातून दोनदा वाढवण्यात येतो. जानेवारी ते जून आणि जुलै ते डिसेंबरदरम्यान विविध टक्केवारीच्या फरकानं हे डीए रिविजन केलं जातं. उदाहरणार्थ, मार्च 2025 मध्ये सरकारनं जानेवारी- जून कालावधीसाठी डीए 2 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. तर, यंदा ही वाढ 3 टक्क्यांनी वाढेल असं म्हटलं जात आहे.
डीए अर्थात महागाई भत्ता कायमच मूळ पगारावर निर्धारित केला जातो. ज्यामुळं त्याचं एकूण प्रमाण व्यक्तीनुरूप वेगळं असू शकतं. समजा पेन्शनधारकांचं मूळ वेतन 9000 रुपये आहे, तर 55 टक्के महागाई भत्त्याच्या हिशोबानं त्यांना या भत्त्यासाठी 4950 रुपये मिळतात. म्हणजेच एकूण पेन्शन 13950 रुपयांवर जाते. येत्या काळात जर डीए 58 टक्क्यांवर पोहोचला तर, याच कर्मचाऱ्यांना 5220 रुपये मिळणार असून, एकूण पेन्शनची रक्कम 14220 वर पोहोचणार आहे.
राहिला प्रश्न पगाराचा तर, कोणा कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18000 रुपये असल्यास 55 टक्के महागाई भत्त्यासह त्यांना 9900 रुपये मिळतील आणि एकूण पगार 27900 रुपयांवर पोहोचेल. मात्र आता डीएमध्ये 3 टक्क्यांनी वाढ होऊन तो 58 टक्क्यांवर पोहोचल्यास हातात येणारा एकूण पगार असेल 28440 रुपये.
DA ची ही रक्कम CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) वर आधारित असून, त्याच आकड्याला अनुसरून महागाई भत्ता निर्धारित केला जातो.
जुलै-डिसेंबर 2025 साठी DA मध्ये किती वाढ अपेक्षित आहे?
प्राथमिक माहितीनुसार, केंद्रीय सरकारने जुलै-डिसेंबर 2025 कालावधीसाठी महागाई भत्ता (DA) मध्ये 3% वाढ जाहीर करण्याची शक्यता आहे. यामुळे सध्याचा 55% DA वाढून 58% होईल. ही वाढ 1 जुलै 2025 पासून लागू होईल, पण अधिकृत घोषणा दिवाळीभोवती (सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025) होण्याची अपेक्षा आहे.
DA वाढीची घोषणा कधी होईल?
सरकारने यापूर्वीही DA वाढीची घोषणा सणासुदीच्या तोंडावर केली आहे. यावेळीही दिवाळीभोवती (ऑक्टोबर 2025) कॅबिनेट बैठक होईल आणि घोषणा होईल. ही वाढ जुलै-ऑक्टोबरपर्यंतची अॅरिअर्ससह नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर पगारासोबत मिळेल
DA कसे आणि किती वेळा वाढवले जाते?
महागाई भत्ता (DA) वर्षातून दोनदा वाढवला जातो – जानेवारी-जून आणि जुलै-डिसेंबर कालावधीसाठी. ही वाढ औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) वर आधारित असते.