Marathi News
  • भारत
  • No Exam Govt Job: परीक्षेशिवाय मिळतात या सरकारी नोकऱ्या; फक्त एक मुलाखत अन् नोकरी कन्फर्म!

No Exam Govt Job: परीक्षेशिवाय मिळतात 'या' सरकारी नोकऱ्या; फक्त एक मुलाखत अन् नोकरी कन्फर्म!

Government Jobs Without Exam: फक्त मुलाखत, गुणवत्ता यादी किंवा कागदपत्र तपासणीवर निवड होते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 8, 2026, 10:34 PM IST
सरकारी नोकरी

Government Jobs Without Exam: सरकारी नोकरी मिळवणे हे अनेकांचे स्वप्न असते. कारण त्यात नोकरीची हमी, नियमित पगार, समाजात प्रतिष्ठा आणि भविष्याची स्थिरता मिळते. मात्र, साधारणपणे या नोकऱ्या मिळवण्यासाठी कठीण परीक्षा, मोठा अभ्यासक्रम आणि अनेक टप्प्यांची प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्यामुळे अनेक जण मधेच हार मानतात. पण काही सरकारी नोकर्या अशा आहेत ज्यात लेखी परीक्षा देण्याची गरज नसते. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

फक्त मुलाखत, गुणवत्ता यादी किंवा कागदपत्र तपासणीवर निवड होते. हे पर्याय त्यांच्यासाठी उत्तम आहेत ज्यांना लवकर नोकरी हवी किंवा परीक्षेत अपयश येत असेल. विविध विभाग अशा भरत्या काढतात ज्यात व्यावहारिक कौशल्यावर भर असतो.

वन विभागातील संरक्षण पदे

राज्यातील वन खाते नियमितपणे वनरक्षक किंवा वन्यजीव संरक्षणाशी संबंधित पदांसाठी जागा काढते. यात लेखी परीक्षेऐवजी शारीरिक चाचणी किंवा मुलाखत घेतली जाते. निसर्गप्रेमी आणि जंगलातील जीवजंतूंची काळजी घेणाऱ्यांसाठी ही नोकरी योग्य आहे. तुम्हाला जंगलाचे रक्षण, अवैध शिकार थांबवणे आणि वनसंपदेची देखभाल करावी लागते. पात्रतेसाठी फक्त दहावी किंवा बारावी उत्तीर्ण असणे पुरेसे आहे. या पदावर चांगला पगार आणि रोमांचक अनुभव मिळतो.

रेल्वेतील शिकाऊ उमेदवार

भारतीय रेल्वे दरवर्षी इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर आणि मेकॅनिक अशा तांत्रिक क्षेत्रातील शिकाऊ उमेदवारांसाठी भरती करते. यात कोणतीही परीक्षा नसते, फक्त दहावी आणि आयटीआयच्या गुणांवर गुणवत्ता यादी तयार होते. निवड झालेल्यांना रेल्वेच्या कार्यशाळा आणि डेपोत तांत्रिक काम शिकवले जाते. ट्रेनच्या भागांची दुरुस्ती आणि देखभाल हे मुख्य काम असते. पात्रतेसाठी आयटीआय प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. ही नोकरी तुम्हाला व्यावसायिक कौशल्य वाढवण्यासाठी उत्तम संधी देते.

पोस्ट विभागातील ग्रामीण डाक सेवक

भारत पोस्ट खाते दरवर्षी ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) पदांसाठी जागा काढते. यात लेखी परीक्षा किंवा मुलाखत नसते, फक्त दहावीच्या गुणांवर गुणवत्ता यादी बनते. ग्रामीण भागात काम करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही नोकरी आदर्श आहे. तुम्हाला डाक वितरण, बँकिंग सेवा आणि इतर सरकारी कामे हाताळावी लागतात. ही प्रक्रिया सोपी असल्याने लवकर नोकरी मिळण्याची शक्यता असते.

राज्य सरकारी कार्यालयातील पदे

अनेक राज्यांमध्ये सरकारी दफ्तरांत लिपिक, कनिष्ठ सहाय्यक आणि टायपिस्ट पदांसाठी भरती होते. यात बहुतेक वेळा शैक्षणिक पात्रता आणि कागदपत्र तपासणीवर निवड होते, कधीकधी टायपिंग चाचणी घेतली जाते. स्थानिक रहिवाशांना प्राधान्य मिळते. ही पदे ब्लॉक किंवा पंचायत स्तरावर असतात. कामात कागदपत्रांचे रेकॉर्ड, डेटा एंट्री आणि फाइल व्यवस्थापन यांचा समावेश असतो. ही नोकरी स्थिर आणि कमी तणावाची असते.

अशा नोकऱ्यांचा फायदा  

अशा परीक्षेशिवाय मिळणाऱ्या नोकर्या जलद आणि कमी मेहनतीच्या असतात. त्या युवकांना प्रोत्साहन देतात जे पारंपरिक परीक्षा प्रक्रियेत अडकले आहेत. मात्र, या संधींची माहिती मिळवण्यासाठी सरकारी वेबसाइट्स आणि जाहिराती पाहत राहणे गरजेचे आहे. अशा नोकर्या मिळवल्याने तुम्ही अनुभव गोळा करू शकता आणि पुढे मोठ्या पदांवर जाऊ शकता. एकंदरीत, सरकारी क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा हा सोपा मार्ग आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

