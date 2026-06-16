/प्रीस्क्रिप्शनशिवाय कफ सिरप मिळणार नाही, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

कोणत्याही औषध दुकानात कफ सिरप मिळणार नाही. मध्य प्रदेशात कफ सिरपमुळे 22 चिमुरड्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने औषध नियमावलीतील ‘शेड्यूल के’ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. या अंतर्गत कफ सिरपला डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकण्याची असलेली सवलत आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, खोकल्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या चघळण्याच्या गोळ्या किंवा टॅब्लेट्स पूर्वीप्रमाणेच डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय उपलब्ध राहतील. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने या संदर्भात मसुदा जारी करून हरकती मागवल्या होत्या, ज्यावर आता अंतिम शिक्कामोर्तब झालं आहे.
आता सर्दी-खोकला झाला म्हणून औषधांच्या दुकानात जाऊन थेट ‘कफ सिरप’ (Cough Syrup) विकत घेता येणार नाही. केंद्र सरकारने कफ सिरपच्या विक्रीबाबत अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. यापुढे डॉक्टरांच्या लेखी चिठ्ठीशिवाय (Prescription) कोणत्याही औषध दुकानात कफ सिरप मिळणार नाही. मध्य प्रदेशात दूषित कफ सिरपमुळे 22 चिमुरड्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने औषध नियमावलीतील ‘शेड्यूल के’ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. या अंतर्गत कफ सिरपला डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकण्याची असलेली सवलत आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, खोकल्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या चघळण्याच्या गोळ्या (Lozenges) किंवा टॅब्लेट्स पूर्वीप्रमाणेच डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय (OTC – Over The Counter) उपलब्ध राहतील. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने या संदर्भात मसुदा जारी करून हरकती मागवल्या होत्या, ज्यावर आता अंतिम शिक्कामोर्तब झाले आहे. या निर्णयाचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?
• थेट खरेदी बंद: आता तुम्हाला खोकला झाल्यास घराजवळील मेडिकल स्टोअरमध्ये जाऊन थेट कफ सिरप विकत घेता येणार नाही.
• प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य: कोडाईन (Codeine) सारखे अंमली पदार्थ किंवा इतर नशा आणणारे घटक असलेल्या सिरपसोबतच, आता साध्या कफ सिरपसाठीही डॉक्टरांची चिठ्ठी दाखवावीच लागेल.
• गोळ्यांना सवलत: खोकल्याच्या चघळण्याच्या गोळ्या किंवा नेहमीच्या टॅब्लेट्स पूर्वीसारख्याच मेडिकलमध्ये सहज मिळतील.
काही महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली होती. येथील दूषित कफ सिरप पिल्याने तब्बल 22 लहान मुलांचा मृत्यू झाला होता. याच काळात राजस्थानमध्येही कफ सिरपमुळे लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या, जिथे बालकांना मोठ्यांची औषधे देण्यात आली होती. या गंभीर प्रकारानंतर ‘ड्रग्ज कन्सल्टेटिव्ह कमिटीच्या’ (DCC) उच्चस्तरीय बैठकीत कफ सिरपच्या थेट विक्रीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.