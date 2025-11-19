English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मोफत रेशन योजनेचा लाभ घ्यायचे भारतातल्या बड्या कंपनीचे संचालक, केंद्र सरकारकडून 2.25 कोटी अपात्रांवर मोठी कारवाई!

Ration Benifits:  गेल्या चार-पाच महिन्यांत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत (NFSA) तब्बल 2.25 कोटी अपात्र लोकांची नावे रेशन कार्डच्या यादीतून बाद केली आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 19, 2025, 02:49 PM IST
रेशन कार्ड

Ration Benifits: समाजातील गरीब स्तराला पुरेसं अन्न मिळावं यासाठी केंद्र सरकारकडून रेशन योजना राबवली जाते. याअंतर्गत घराजवळच्या रेशन दुकानात तांदूळ, गहू सारखे धान्य मिळते. अत्यल्प गटासाठी ही योजना असली तरी याचा लाभ अनेकजण घेत असल्याचे दिसून येते. पण अशा अपात्र लाभार्थ्यांविरोधात केंद्र सरकारने कारवाईचा बडगा उभारला आहे. गेल्या चार-पाच महिन्यांत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत (NFSA) तब्बल २.२५ कोटी अपात्र लोकांची नावे रेशन कार्डच्या यादीतून बाद केली आहेत. यामुळे खरोखर गरजूंपर्यंतच मोफत धान्य पोहोचेल, असा सरकारचा दावा आहे.

कोण होती ही अपात्र मंडळी?

यादीत असे लोक होते ज्यांच्यण्‌कडे चारचाकी गाड्या आहेत, मासिक उत्पन्न सरकारी मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, काही कंपन्यांचे संचालक आहेत, तर काहींचा तर मृत्यूही झाला होता. असे अपात्र लाभार्थी वर्षानुवर्षे मोफत धान्य घेत होते, असा खुलासा करण्यात आला.

कशी झाली ओळख आणि कारवाई?

केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने आधार, उत्पन्नाचा दाखला, वाहन नोंदणी अशा विविध कागदपत्रांची पडताळणी केली. अपात्रांची यादी राज्य सरकारांना पाठवली आणि त्यांनी ती रेशन यादीतून काढून टाकली. ही प्रक्रिया सतत सुरू असते, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. 

राज्यांची जबाबदारी महत्त्वाची

रेशन कार्ड देणे, पात्र-अपात्र ठरवणे आणि नवीन गरजूंची नावे टाकणे ही सर्व कामे राज्य सरकारांचीच आहेत. केंद्र फक्त धान्य पुरवते आणि मार्गदर्शन करते. सध्या देशात 81 कोटींहून अधिक लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याची माहिती देण्यात आली. 

गरिबांना दिलासा कायम

अंत्योदय कुटुंबांना दरमहा 35 किलो, तर प्राधान्य कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलो मोफत गहू-तांदूळ मिळतच राहणार आहे. ही स्वच्छता मोहीम संपली नाही; पुढेही अपात्रांची नावे काढली जात राहतील, जेणेकरून खऱ्या गरिबांचाच हक्क अबाधित राहील, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.

FAQ 

प्रश्न: सरकारने रेशन कार्डमधून नेमकी किती लोकांची नावे काढली आहेत?

उत्तर: गेल्या ४-५ महिन्यांत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत (NFSA) तब्बल २.२५ कोटी (२ कोटी २५ लाख) अपात्र लाभार्थ्यांची नावे रेशन यादीतून काढून टाकली आहेत.

प्रश्न: कोणत्या लोकांना अपात्र मानून रेशन कार्डमधून बाद करण्यात आले?

उत्तर: ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे, ज्यांचे मासिक उत्पन्न सरकारी मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, जे खाजगी किंवा सरकारी कंपन्यांचे संचालक आहेत, तसेच ज्यांचा मृत्यू झाला आहे अशा अपात्र व्यक्तींची नावे काढण्यात आली आहेत

प्रश्न: खरोखर गरजू लोकांचे रेशन काढले जाणार नाही ना?

उत्तर: नाही. ही स्वच्छता मोहीम फक्त अपात्रांविरोधात आहे. अंत्योदय कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो तर प्राधान्य कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला ५ किलो मोफत धान्य मिळतच राहील. खऱ्या गरजूंचा हक्क पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि ही प्रक्रिया पुढेही सुरू राहणार आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

