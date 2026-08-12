/Government Scheme: तुमचं घराचं स्वप्न होणार पूर्ण? महाराष्ट्राच्या मोदी आवास योजनेत कोणाला मिळते मदत, किती पैसे आणि अर्ज कसा करायचा?

ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना पक्के घर मिळावे, या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ सुरू केली आहे. 28 जुलै 2023 रोजी शासन निर्णय काढून ही योजना लागू करण्यात आली. सुरुवातीला इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी सुरू झालेल्या या योजनेत नंतर विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील पात्र कुटुंबांचाही समावेश करण्यात आला.
मोदी आवास घरकुल योजना ही मुख्यतः ग्रामीण भागातील पात्र OBC, VJNT आणि विशेष मागास प्रवर्गातील कुटुंबांसाठी आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹1.20 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. लाभार्थी महाराष्ट्रात किमान 15 वर्षे वास्तव्यास असणे, स्वतःच्या किंवा कुटुंबाच्या मालकीचे पक्के घर नसणे आणि घर बांधण्यासाठी स्वतःची किंवा शासनाने उपलब्ध करून दिलेली जमीन असणे आवश्यक आहे. कुटुंबाने राज्यातील अन्य कोणत्याही सरकारी घरकुल किंवा गृहकर्ज योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
योजनेत सर्वसाधारण भागासाठी प्रति घरकुल ₹1.20 लाख, तर शासनाने निश्चित केलेल्या डोंगराळ व दुर्गम भागासाठी ₹1.30 लाख आर्थिक मदत दिली जाते. नवीन घर बांधणे किंवा अस्तित्वातील कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रूपांतर करणे यासाठी हा निधी आहे. घराचे किमान बांधकाम क्षेत्र 269 चौरस फूट असणे आवश्यक आहे. याशिवाय पात्र लाभार्थ्यांना मनरेगाच्या माध्यमातून 90/95 दिवसांच्या अकुशल मजुरीचा लाभ आणि शौचालयासाठी ₹12,000 पर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळू शकते. जमीन नसलेल्या पात्र OBC लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र जागा खरेदी अर्थसहाय्याची तरतूदही आहे.
लाभासाठी साधारणपणे जमिनीचा 7/12 उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र किंवा ग्रामपंचायतीचा संबंधित दाखला, जात प्रमाणपत्र, आधारकार्डाची प्रत, रेशनकार्ड/मतदार ओळखपत्र/वीज बिल/मनरेगा जॉब कार्ड आणि स्वतःच्या नावाच्या बचत खात्याच्या पासबुकची प्रत आवश्यक आहे. उत्पन्न आणि अधिवासाबाबतची कागदपत्रेही मागितली जाऊ शकतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी ग्रामपंचायत किंवा संबंधित अधिकाऱ्याकडून अद्ययावत कागदपत्रांची यादी तपासणे योग्य ठरेल.
या योजनेसाठी स्वतंत्र नागरिक ऑनलाइन अर्ज पोर्टल असल्याची माहिती अधिकृत योजना पेजवर दिलेली नाही. त्यामुळे फेक वेबसाइट किंवा पैसे घेणाऱ्या एजंटपासून सावध राहणे महत्त्वाचे आहे. पात्र लाभार्थ्यांची निवड आवास प्लसच्या प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थी, प्रणालीवर नोंद होऊन ऑटोमॅटिक पद्धतीने नाकारले गेलेले पात्र लाभार्थी आणि जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांमधून केली जाते. त्यानंतर ग्रामसभा प्राधान्यक्रमानुसार निवड करते; गटविकास अधिकारी छाननी करतात आणि अंतिम प्रक्रिया जिल्हास्तरीय समितीमार्फत होते.
लाभार्थी निवडताना सर्व पात्र कुटुंबांना समान क्रमाने न निवडता काही घटकांना प्राधान्य दिले जाते. घरात कमावणारी व्यक्ती नसलेल्या विधवा किंवा परित्यक्ता महिला, पूरग्रस्त अथवा नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त कुटुंबे, जातीय दंगलीत घराचे नुकसान झालेले लाभार्थी आणि दिव्यांग व्यक्ती यांचा त्यात समावेश आहे. योजनेतील किमान 5 टक्के उद्दिष्ट दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.
घराच्या बांधकामाची प्रगती निश्चित टप्प्यावर पोहोचल्यानंतर त्याची खात्री करून पब्लीक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टिम मार्फत निधी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात वर्ग केला जातो. त्यामुळे बँक खाते सक्रिय असणे आणि पासबुकवरील माहिती अचूक असणे महत्त्वाचे आहे. शासन निर्णयात स्वतंत्र ई केवायसी पोर्टल किंवा प्रत्येक लाभार्थ्यासाठी ऑनलाइन स्टेटस ट्रॅकर नमूद केलेला नाही. त्यामुळे अर्ज/निवड स्थिती जाणून घेण्यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समितीतील गटविकास अधिकारी किंवा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेशी संपर्क करणे हा अधिकृत मार्ग आहे.