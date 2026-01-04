English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • 25 लाखांपर्यंत.... घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी मदत करणार मोदी सरकार; सलग 5 वर्ष मिळणार पैसे

25 लाखांपर्यंत.... घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी मदत करणार मोदी सरकार; सलग 5 वर्ष मिळणार पैसे

Government Scheme Home Loan: घर घेण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार तुम्हाला मोठी आर्थिक मदत करणार आहे. नेमकी ही मदत काय आणि त्यासाठी कोण पात्र आहे जाणून घ्या सविस्तर माहिती...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 4, 2026, 06:17 AM IST
25 लाखांपर्यंत.... घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी मदत करणार मोदी सरकार; सलग 5 वर्ष मिळणार पैसे
केंद्र सरकारीच विशेष योजना...

Government Scheme Home Loan: आपल्या हक्काचं स्वत:चं एक घर असावं अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. मात्र प्रत्येकाला हे स्वप्न पूर्ण करता येत नाही. खरं तर घराचं स्वप्न पूर्ण करणं हे फार कठीण काम आहे असं आर्थिक तडजोडीचा विचार केल्यास म्हणता येईल. मात्र आता घराचं हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 सर्वसामान्यांना फायद्याची ठरु शकते. या योजनेअंतर्गत पात्र अर्जदार व्यक्तीला 25 लाखांच्या गृहकर्जावर 1.8 लाख रुपयांपर्यंत व्याज सबसिडी दिली जाते. ही सबसिडी पाच वर्षांच्या कालावधीत तुकड्या तुकड्यांमध्ये जमा केली जाते. कर्जदार व्यक्तीच्या खात्यावर ही रक्कम जमा केली जाते. यामुळे कर्जातील मुद्दल आणि व्याज कमी होतं.

Add Zee News as a Preferred Source

कोणासाठी आहे ही योजना?

ही योजना सरसकट लागू नसून काही निश्चित कमाई असलेल्या श्रेणीतील व्यक्तींसाठी आहे. वर्षाला 3 लाख रुपयांपर्यंत कमवणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी (EWS), 3 लाख ते 6 लाख रुपये प्रती वर्ष कमवणाऱ्या वर्गासाठी (LIG) आणि वर्षाला 6 ते 9 लाख रुपये कमवणाऱ्या मध्यमवर्गीय कमाई असलेल्या गटासाठी (MIG) आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी-शर्थी निश्चित करण्यात आळ्या आहेत. थेट सबसिडीबरोबरच टॅक्स इन्सेन्टीव्हमुळेही रीपेंमेंट करताना बरीच सवलत मिळते.अर्जदार व्यक्तीच्या नावावर भारतात कोणत्याही राज्यात घर नको आणि अर्ज करणारी व्यक्ती आयकरानुसार निर्धारित गटामधून पात्र होणं या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.

आयकर कायद्यानुसारही मोठी सवलत

आयकर कायद्यामधील सेक्शन 24 (b) प्रमाणे, कर्ज घेणारे गृहकर्जाच्या व्याजावर दरवर्षी 2 लाखांपर्यंतच्या सवलतीचा दावा करु शकतात. तसेच सेक्शन 80 सी प्रमाणे प्रिन्सिपल रीपेमेंटवर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कपात करण्याची परवानगी आहे. यामुळे कर्जाचा कालावधी जसा वाढतो तशी अधिक बचत होत जाते.

या गटातील व्यक्तींना प्रथम प्राधान्य

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 भारताच्या प्रमुख शहरांमधील घरांसदर्भातील मोहिमेचा दुसरा टप्पा आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शहरांमधील प्रत्येकाचं स्वत:चं घर असण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. योजनेमध्ये विधवांबरोबरच एकटीनेच गृहकर्ज घेणाऱ्या महिलांसाठी, वरिष्ठ नागरिकांसाठी, दिव्यांगांसाठी, ट्रान्सजेंटर व्यक्तींसाठी आणि एससी तसेच एसटी आणि इतर अल्पसंख्यांकांना प्राधान्य दिलं जातं. ही योजना मूलभूत गजरांबरोबरच परवडणाऱ्या दरातील घरांच्या मोहिमेला चालना देते. यामुळे वेगवेगळ्या आकाराच्या घरांच्या उपलब्धतेसंदर्भात शहरांमध्ये लवचितका निर्माण होते.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
government schemetax deductionhome loan interestPradhan Mantri Awas Yojana Urban 2PMAY U 2

इतर बातम्या

भटक्या कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी शिक्षकांवर,मनपाच्या शिक्...

महाराष्ट्र बातम्या