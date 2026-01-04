25 लाखांपर्यंत.... घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी मदत करणार मोदी सरकार; सलग 5 वर्ष मिळणार पैसे

Government Scheme Home Loan: आपल्या हक्काचं स्वत:चं एक घर असावं अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. मात्र प्रत्येकाला हे स्वप्न पूर्ण करता येत नाही. खरं तर घराचं स्वप्न पूर्ण करणं हे फार कठीण काम आहे असं आर्थिक तडजोडीचा विचार केल्यास म्हणता येईल. मात्र आता घराचं हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 सर्वसामान्यांना फायद्याची ठरु शकते. या योजनेअंतर्गत पात्र अर्जदार व्यक्तीला 25 लाखांच्या गृहकर्जावर 1.8 लाख रुपयांपर्यंत व्याज सबसिडी दिली जाते. ही सबसिडी पाच वर्षांच्या कालावधीत तुकड्या तुकड्यांमध्ये जमा केली जाते. कर्जदार व्यक्तीच्या खात्यावर ही रक्कम जमा केली जाते. यामुळे कर्जातील मुद्दल आणि व्याज कमी होतं.
ही योजना सरसकट लागू नसून काही निश्चित कमाई असलेल्या श्रेणीतील व्यक्तींसाठी आहे. वर्षाला 3 लाख रुपयांपर्यंत कमवणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी (EWS), 3 लाख ते 6 लाख रुपये प्रती वर्ष कमवणाऱ्या वर्गासाठी (LIG) आणि वर्षाला 6 ते 9 लाख रुपये कमवणाऱ्या मध्यमवर्गीय कमाई असलेल्या गटासाठी (MIG) आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी-शर्थी निश्चित करण्यात आळ्या आहेत. थेट सबसिडीबरोबरच टॅक्स इन्सेन्टीव्हमुळेही रीपेंमेंट करताना बरीच सवलत मिळते.अर्जदार व्यक्तीच्या नावावर भारतात कोणत्याही राज्यात घर नको आणि अर्ज करणारी व्यक्ती आयकरानुसार निर्धारित गटामधून पात्र होणं या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
आयकर कायद्यामधील सेक्शन 24 (b) प्रमाणे, कर्ज घेणारे गृहकर्जाच्या व्याजावर दरवर्षी 2 लाखांपर्यंतच्या सवलतीचा दावा करु शकतात. तसेच सेक्शन 80 सी प्रमाणे प्रिन्सिपल रीपेमेंटवर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कपात करण्याची परवानगी आहे. यामुळे कर्जाचा कालावधी जसा वाढतो तशी अधिक बचत होत जाते.
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 भारताच्या प्रमुख शहरांमधील घरांसदर्भातील मोहिमेचा दुसरा टप्पा आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शहरांमधील प्रत्येकाचं स्वत:चं घर असण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. योजनेमध्ये विधवांबरोबरच एकटीनेच गृहकर्ज घेणाऱ्या महिलांसाठी, वरिष्ठ नागरिकांसाठी, दिव्यांगांसाठी, ट्रान्सजेंटर व्यक्तींसाठी आणि एससी तसेच एसटी आणि इतर अल्पसंख्यांकांना प्राधान्य दिलं जातं. ही योजना मूलभूत गजरांबरोबरच परवडणाऱ्या दरातील घरांच्या मोहिमेला चालना देते. यामुळे वेगवेगळ्या आकाराच्या घरांच्या उपलब्धतेसंदर्भात शहरांमध्ये लवचितका निर्माण होते.