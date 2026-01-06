English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आता पेन्शनचं टेन्शन कायमचं मिटलं; 'हे' सरकारी प्लान्स देतील दरमहा उत्पन्न, गुंतवणुकीचं Secret जे कोणी सांगणार नाही!

Best Investament Plan:  अशा सरकारी योजना आहेत, ज्या तुम्हाला पगारासारखे उत्पन्न देऊ शकतील. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 6, 2026, 10:25 PM IST
सरकारी योजना

Best Investament Plan: नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला अनेकजण आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी विविध योजना बनवतात. पैसे साठवणे सोपे असते पण योग्य गुंतवणुकीच्या अभावी नियमित कमाई मिळवणे कठीण जाते. तज्ज्ञांच्या मतानुसार, पारंपरिक गुंतवणुकीत छोटे बदल करून दरमहा पेंशनसारखी स्थिर रक्कम मिळवता येते. अशा सरकारी योजना आहेत, ज्या तुम्हाला पगारासारखे उत्पन्न देऊ शकतील. त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

एफडी लॅंडरिंग टेक्निक

बँक किंवा पोस्ट ऑफिसच्या मुदत ठेवी हा नेहमीच विश्वासार्ह गुंतवणूक पर्याय राहिला आहे. सर्व रक्कम एकाच ठेवीत बंदिस्त करण्याऐवजी, शिडीच्या स्वरूपात विभागणे फायद्याचे ठरते. यात एकूण बचत वेगवेगळ्या मुदत कालावधीसाठी वाटून घ्या. उदाहरण म्हणजे, 5 लाख रुपयांची रक्कम 1 लाखांच्या पाच भागांत विभागून 1 ते 5 वर्षांच्या मुदतीत गुंतवा. यामुळे दरवर्षी एक ठेव पूर्ण होते, ज्याने सतत पैशांचा ओघ राहतो आणि परिपक्व रक्कम नव्या चांगल्या व्याजदराने पुनर्गुंतवणूक करता येते. बाजारातील अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळते आणि सुरक्षित कमाई होते.

पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना 

सरकारी गॅरंटी असलेली ही योजना बाजाराच्या धोक्यांपासून दूर राहून नियमित व्याज देते. वैयक्तिक खात्यात 9 लाख आणि जोडीदारासह 15 लाखांपर्यंत ठेवता येते. 5 वर्षांच्या मुदतीत 7.4% व्याज मिळते. 15 लाख गुंतवल्यास महिन्याला सुमारे 9250 रुपये व्याज थेट खात्यात येतात. ही योजना निवृत्तांसाठी आदर्श आहे, कारण जोखीम नसते आणि स्थिर उत्पन्न मिळते. सोपी प्रक्रिया आणि विश्वासार्हता यामुळे लोकप्रिय आहे.

एलआयसी जीवन अक्षय VII योजना

एकदाच मोठी ठेव करून दुसऱ्या महिन्यापासून पेंशन सुरू होते. 85 वर्षांपर्यंतच्या व्यक्तींसाठी उपलब्ध, ही योजना एकट्या किंवा जोडीदारासह पर्याय देते. 10 लाख गुंतवल्यास दरमहा अंदाजे 5124 रुपये पेंशन मिळते, जी 100 वर्षांपर्यंत कायम राहते. याशिवाय 10 लाखांपर्यंत विमा कव्हर मिळते. एलआयसीची मजबूत पाठबळ असल्याने पूर्ण सुरक्षित आणि वृद्धावस्थेत आर्थिक आधार प्रदान करते.

वरिष्ठ नागरिकांसाठी योजना 

60 वर्षांवरील व्यक्तींसाठी सरकारी योजना आहे. ज्यात 8.2% व्याज मिळते. कमाल 30 लाख गुंतवणूक आणि 5 वर्षांची मुदत, जी वाढवता येते. व्याज तिमाही मिळते, पण दरमहा आयोजन शक्य. निवृत्तीतील नियमित कमाईसाठी उत्तम, कारण सरकारची हमी आणि कर लाभ मिळतात. जोखीमरहित आणि लवचिक पर्याय आहे.

SWP चा वापर 

मुदत ठेवींमधून ठराविक रक्कम दरमहा काढण्याची सुविधा वापरा. व्याजदर चांगले आणि बाजार प्रभाव कमी. हा मार्ग गरजेनुसार समायोजित करता येतो, ज्याने स्थिर आय मिळते. बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये उपलब्ध, सुरक्षित आणि सोपा.राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) किंवा विमा-आधारित योजना दीर्घकालीन कमाईसाठी चांगल्या, पण मासिक नियमित कमाईसाठी वरील पर्याय प्राधान्य द्या. गुंतवणूक करताना व्याज, कर कपात आणि वैयक्तिक आवश्यकता विचारात घ्या. आर्थिक सल्लागाराची मदत घेऊन सुरक्षित भविष्य घडवा.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

