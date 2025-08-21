English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'आमदार, अधिकारी आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठवत नाहीत तोपर्यंत त्यांची स्थिती सुधारणार नाही,' मुख्यमंत्र्यांनीच मांडली सत्यस्थिती

CM On Government Schools Condition: सरकारी शाळादेखील हळुहळू बंद होऊ लागल्या आहेत. यावर सरकारकडून उपाययोजना होणे अपेक्षित आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 21, 2025, 05:14 PM IST
सरकारी शाळा

CM On Government Schools Condition: सध्या मुंबई, महाराष्ट्रासह देशभरात सरकारी शाळांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. सरकारी शाळांऐवजी पालक आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये पाठवतात.सरकारी शाळांमधील शिक्षण निशुल्क असते, त्या उलट खासगी शाळांमध्ये लाखो रुपये डोनेशन द्यावे लागते. असे असले तरी पालकांचा ओढा खासगी शाळांकडेच असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सरकारी शाळांची बाके रिकामी झाली आहेत. तसेच सरकारी शाळादेखील हळुहळू बंद होऊ लागल्या आहेत. यावर सरकारकडून ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सरकारी शाळांसंदर्भात महत्वाचे विधान केलंय. 

"मी येथे बसून विचार करत होतो की आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत काहीतरी कमतरता असेल कारण माझ्या मते, कोणताही मंत्री, आमदार किंवा कोणताही वरिष्ठ अधिकारी आपल्या मुलांना त्यांच्या पसंतीच्या सरकारी शाळेत प्रवेश देत नाही.", असे काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.  श्रीनगर येथील शेर-ए-काश्मीर इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर (SKICC) येथे 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP)-२०२०: आव्हाने आणि प्रॉस्पेक्टस' या विषयावर परिषद पार पडली.  शालेय शिक्षण विभाग (SED) च्या शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री ओमर बोलत होते. 

'सरकारी शाळांची परिस्थिती चांगली करण्यासाठी उपाय शोधा'

“पंचायत पातळीपासून ते आमदारांपर्यंत आणि वरिष्ठ नोकरशहापर्यंत आपले स्वतःचे निवडून आलेले प्रतिनिधी त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये दाखल करत नाहीत तेव्हा आपण सरकारी शाळांची स्थिती सुधारण्याची अपेक्षा करू शकत नाही. सरकारी शाळेत मुलांना योग्य वर्गखोल्या उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत कारण निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची मुले या शाळांमध्ये दाखल होत नाहीत. मी आत्मविश्वासाने सांगू शकतो की जर माझ्यासारख्या मुख्यमंत्र्यांच्या मुलांना अशा सरकारी शाळेत प्रवेश दिला गेला जिथे वर्गखोल्या नाहीत तर त्या पाच दिवसांत उपलब्ध करून दिल्या जातील.”, असे ते म्हणाले. जर निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मुलांना 25 वर्षे जुना ब्लॅकबोर्ड असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश दिला गेला तर तो व्हाईटबोर्ड, डिजिटल बोर्ड आणि इतर सुविधांनी बदलला जाईल, असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. “जर आपण अडचणी मोजायला सुरुवात केली तर आपल्याला एका दिवसात उपाय सापडणार नाही. खरं तर, दोष आपल्यात आहे ज्यांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सरकार चालवण्याची संधी मिळते,” असे ते म्हणाले आणि शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांना समस्या आणि आव्हाने मोजू नका तर सरकारी शाळांची परिस्थिती चांगली करण्यासाठी उपाय शोधण्यास सांगितले.

'तरच पालकांना सरकारी शाळांचे महत्व पटेल'

मुख्यमंत्री उमर यांनी खासगी शाळांच्या भूमिकेची कबुली दिली आणि सांगितले की ते या खाजगी शाळांच्या कारभाराच्या विरोधात नव्हते, कारण या क्षेत्रात त्यांचे स्वतःचे महत्त्व आणि भूमिका आहे. “मी असे म्हणत नाही की आपण लोकांना त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यास भाग पाडले पाहिजे, परंतु आपण आपल्या सरकारी शाळांना अशा पातळीवर आणण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे जिथे पालकांना असे वाटेल की त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश देणे हा त्यांच्या भविष्यासाठी सर्वोत्तम निर्णय असेल,” असे ते म्हणाले.

सरकारी शिक्षकांना पायाभूत सुविधा

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा सरकार सरकारी शिक्षकांना पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी, आधुनिक शिक्षण तंत्र आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा प्रदान करेल.“एकदा आपण शिक्षकांना या सर्व सुविधा प्रदान केल्या की, नंतरच आपण त्यांना निकाल दाखवण्यास सांगू शकतो,” असे ते म्हणाले.

'जग बदलण्याचे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र म्हणजे शिक्षण'

नेल्सन मंडेला यांचे उद्धरण देताना मुख्यमंत्री उमर म्हणाले की जग बदलण्याचे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र म्हणजे शिक्षण.“आपल्या सर्वांना माहित आहे की त्यांनी आपल्या देशात आणि जगात किती बदल घडवून आणले. म्हणून जर त्यांच्यासारख्या व्यक्तीने असे म्हटले की जग बदलण्याचे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र म्हणजे शिक्षण आहे, तर आपण त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे कारण ते पूर्णपणे बरोबर आहेत,” असे ते म्हणाले.

'शिक्षण नसेल तर उपयोग नाही'

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) ने सरकार स्थापन केल्यापासून, त्यांनी नेहमीच शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रे सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.“जर आपण रस्ते, पूल बांधले, कारखाने उभारले किंवा वीजेमध्ये कर्जमाफी दिली आणि पर्यटकांना आणले, तर या गोष्टींचा फायदा घेण्यासाठी आपल्याकडे शिक्षण नसेल तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही,” असे ते म्हणाले.

FAQ 

प्रश्न: ओमर अब्दुल्ला यांनी सरकारी शाळांबाबत कोणता प्रमुख मुद्दा उपस्थित केला?

उत्तर: ओमर अब्दुल्ला यांनी श्रीनगर येथील परिषदेत सांगितले की, सरकारी शाळांची दयनीय अवस्था ही एक मोठी समस्या आहे, कारण मंत्री, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये पाठवत नाहीत. त्यामुळे शाळांच्या सुविधांवर लक्ष दिले जात नाही. जर त्यांची मुले सरकारी शाळांमध्ये शिकली तर वर्गखोल्या, डिजिटल बोर्ड आणि इतर सुविधा तातडीने सुधारल्या जातील, असे ते म्हणाले.

प्रश्न: सरकारी शाळांचे महत्त्व पालकांना कसे पटवता येईल, याबाबत ओमर अब्दुल्ला यांचे काय मत आहे?

उत्तर: ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले की, सरकारी शाळांना अशा पातळीवर आणले पाहिजे की पालकांना त्यांच्या मुलांना तिथे प्रवेश देणे हा सर्वोत्तम निर्णय वाटेल. यासाठी सरकारने शिक्षकांना पायाभूत सुविधा, आधुनिक शिक्षण तंत्र आणि डिजिटल सुविधा प्रदान कराव्यात. खासगी शाळांच्या कारभाराला विरोध नसला, तरी सरकारी शाळांनी गुणवत्तेत स्पर्धा केली पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे.

प्रश्न: शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करताना ओमर अब्दुल्ला यांनी कोणता दृष्टिकोन मांडला?

उत्तर: ओमर अब्दुल्ला यांनी नेल्सन मंडेला यांचे उद्धरण देत सांगितले की, शिक्षण हे जग बदलण्याचे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे. त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील रस्ते, पूल आणि कारखान्यांपेक्षा शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त केली. शिक्षणाशिवाय इतर विकासाचा उपयोग होणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

