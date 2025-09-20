शिक्षणात 1 नंबर, सुविधाही अव्वल दर्जाच्या; सरकारी शाळा देतेय खासगी शाळांना टक्कर!

Government schools: सध्या देशभरात खासगी शाळांचं पेव फुटलंय. खासगी शाळांमध्ये डोनेशनच्या नावाखाली वर्षाला लाखो रुपये फी घेतली जाते. तरी प्रत्येकाला आपल्या मुलाला खासगी शाळांमध्येच टाकायचंय. अशामुळे सरकारी शाळा हळुहळू बंद पडल्यायत. पण काही सरकारी शाळा अशाही आहेत, ज्या शिक्षण, सुविधेच्या बाबतीत खासगी शाळांना टक्कर देतात. अशाच एका अनोख्या शाळेबद्दल जाणून घेऊया.
उत्तर प्रदेशातील लखीमपुर खीरी जिल्ह्यातील बिजुआ ब्लॉकमधील बझेडा गावातील प्राथमिक विद्यालय खासगी शाळांपेक्षा एक पाऊल पुढे आहे. या शाळेने आपल्या उत्कृष्ट सुविधा आणि दर्जेदार शिक्षणामुळे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. दूरदूरच्या लोकांना ही शाळा आकर्षित करत असून, देशभरात शाळेचं कौतुक होतंय.
ही शाळा प्रोजेक्टरद्वारे आधुनिक पद्धतीने शिक्षण देते. येथे स्मार्ट वर्ग, संगणक शिक्षणासाठी तीन संगणक, 2000 पुस्तकांचे ग्रंथालय, स्वयंपाकघर, सुंदर लॉन, इन्व्हर्टर, आणि सर्व खोल्यांमध्ये पुरेसे प्रकाश आणि पंखे उपलब्ध आहेत. याशिवाय, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि पाळत ठेवण्याची व्यवस्था शाळेच्या सुरक्षेला बळकटी देते. या सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी प्रेरणादायी वातावरण मिळते.
शाळेने विशेषतः अपंग विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श शौचालये बांधली आहेत, जेणेकरून सर्व मुलांना कोणतीही अडचण येऊ नये. येथे भूमिगत गटार, पावसाच्या पाण्याची साठवणूक व्यवस्था, 1000 लिटर पाण्याची टाकी, आणि कर्मचारी व विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शौचालये यासारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. या सर्व गोष्टी शाळेच्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचे द्योतक आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी खेळाला महत्त्व देण्यात आले आहे. शाळेत स्वच्छ आणि सुंदर खेळाचे मैदान आहे, जिथे मुले खेळ आणि अभ्यास यांचा आनंद घेऊ शकतात. शिक्षक विविध मनोरंजक खेळांचे आयोजन करतात, आणि मुलांसाठी झुलेही उपलब्ध आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास साधला जातो.
शाळेचे मुख्याध्यापक वीरेंद्र कुमार शुक्ला यांनी सांगितले की, 2011 मध्ये त्यांच्या नियुक्तीवेळी प्राथमिक शाळेत 189 आणि कनिष्ठ माध्यमिक शाळेत 57 विद्यार्थी होते. आता ही संख्या अनुक्रमे 191 आणि 224 झाली आहे. शाळेने स्वच्छता आणि सौंदर्यासाठी जिल्ह्यात दुसरे स्थान मिळवले आहे.
या शाळेच्या सुविधा आणि शिक्षणाच्या दर्जामुळे स्थानिक लोक खाजगी शाळांऐवजी येथे मुलांना पाठवण्यास प्राधान्य देतात. ही शाळा सरकारी शिक्षण व्यवस्थेचे उत्तम उदाहरण ठरली आहे.
