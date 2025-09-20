English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शिक्षणात 1 नंबर, सुविधाही अव्वल दर्जाच्या; सरकारी शाळा देतेय खासगी शाळांना टक्कर!

Government schools in UP:  काही सरकारी शाळा अशाही आहेत, ज्या शिक्षण, सुविधेच्या बाबतीत खासगी शाळांना टक्कर देतात.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 20, 2025, 12:28 PM IST
शिक्षणात 1 नंबर, सुविधाही अव्वल दर्जाच्या; सरकारी शाळा देतेय खासगी शाळांना टक्कर!
सरकारी शाळा

Government schools: सध्या देशभरात खासगी शाळांचं पेव फुटलंय. खासगी शाळांमध्ये डोनेशनच्या नावाखाली वर्षाला लाखो रुपये फी घेतली जाते. तरी प्रत्येकाला आपल्या मुलाला खासगी शाळांमध्येच टाकायचंय. अशामुळे सरकारी शाळा हळुहळू बंद पडल्यायत. पण काही सरकारी शाळा अशाही आहेत, ज्या शिक्षण, सुविधेच्या बाबतीत खासगी शाळांना टक्कर देतात. अशाच एका अनोख्या शाळेबद्दल जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेशातील लखीमपुर खीरी जिल्ह्यातील बिजुआ ब्लॉकमधील बझेडा गावातील प्राथमिक विद्यालय खासगी शाळांपेक्षा एक पाऊल पुढे आहे. या शाळेने आपल्या उत्कृष्ट सुविधा आणि दर्जेदार शिक्षणामुळे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. दूरदूरच्या लोकांना ही शाळा आकर्षित करत असून, देशभरात शाळेचं कौतुक होतंय. 

आधुनिक शिक्षण आणि सुविधा

ही शाळा प्रोजेक्टरद्वारे आधुनिक पद्धतीने शिक्षण देते. येथे स्मार्ट वर्ग, संगणक शिक्षणासाठी तीन संगणक, 2000 पुस्तकांचे ग्रंथालय, स्वयंपाकघर, सुंदर लॉन, इन्व्हर्टर, आणि सर्व खोल्यांमध्ये पुरेसे प्रकाश आणि पंखे उपलब्ध आहेत. याशिवाय, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि पाळत ठेवण्याची व्यवस्था शाळेच्या सुरक्षेला बळकटी देते. या सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी प्रेरणादायी वातावरण मिळते.

सर्वसमावेशक सुविधा

शाळेने विशेषतः अपंग विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श शौचालये बांधली आहेत, जेणेकरून सर्व मुलांना कोणतीही अडचण येऊ नये. येथे भूमिगत गटार, पावसाच्या पाण्याची साठवणूक व्यवस्था, 1000 लिटर पाण्याची टाकी, आणि कर्मचारी व विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शौचालये यासारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. या सर्व गोष्टी शाळेच्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचे द्योतक आहेत.

खेळ आणि मनोरंजन

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी खेळाला महत्त्व देण्यात आले आहे. शाळेत स्वच्छ आणि सुंदर खेळाचे मैदान आहे, जिथे मुले खेळ आणि अभ्यास यांचा आनंद घेऊ शकतात. शिक्षक विविध मनोरंजक खेळांचे आयोजन करतात, आणि मुलांसाठी झुलेही उपलब्ध आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास साधला जातो.

शाळेची प्रगती

शाळेचे मुख्याध्यापक वीरेंद्र कुमार शुक्ला यांनी सांगितले की, 2011 मध्ये त्यांच्या नियुक्तीवेळी प्राथमिक शाळेत 189 आणि कनिष्ठ माध्यमिक शाळेत 57 विद्यार्थी होते. आता ही संख्या अनुक्रमे 191 आणि 224 झाली आहे. शाळेने स्वच्छता आणि सौंदर्यासाठी जिल्ह्यात दुसरे स्थान मिळवले आहे.

सरकारी शिक्षण व्यवस्थेचे उत्तम उदाहरण

या शाळेच्या सुविधा आणि शिक्षणाच्या दर्जामुळे स्थानिक लोक खाजगी शाळांऐवजी येथे मुलांना पाठवण्यास प्राधान्य देतात. ही शाळा सरकारी शिक्षण व्यवस्थेचे उत्तम उदाहरण ठरली आहे.

FAQ

बझेडा प्राथमिक शाळेत कोणत्या आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत?

बझेडा प्राथमिक शाळेत प्रोजेक्टरद्वारे शिक्षण, स्मार्ट वर्ग, संगणक शिक्षणासाठी तीन संगणक, २,००० पुस्तकांचे ग्रंथालय, सीसीटीव्ही पाळत, स्वयंपाकघर, सुंदर लॉन, इन्व्हर्टर आणि सर्व खोल्यांमध्ये पुरेशा प्रकाश आणि पंख्यांची व्यवस्था आहे. याशिवाय, १,००० लिटर पाण्याची टाकी, भूमिगत गटार, पावसाच्या पाण्याची साठवणूक व्यवस्था आणि विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र शौचालये, तसेच अपंग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शौचालये उपलब्ध आहेत.

शाळा विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काय करते?

शाळा विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देते. येथे स्वच्छ आणि आकर्षक खेळाचे मैदान आहे, जिथे मुले विविध मनोरंजक खेळांचा आनंद घेऊ शकतात. तसेच, मुलांसाठी झुलेही उपलब्ध आहेत. या उपक्रमांसह दर्जेदार शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, मानसिक आणि शैक्षणिक विकास साधला जातो, ज्यामुळे शिकणे आनंददायी होते.

बझेडा प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या कशी बदलली आहे?

मुख्याध्यापक वीरेंद्र कुमार शुक्ला यांच्या म्हणण्यानुसार, २०११ मध्ये प्राथमिक शाळेत १८९ आणि कनिष्ठ माध्यमिक शाळेत ५७ विद्यार्थी होते. सध्या ही संख्या अनुक्रमे १९१ आणि २२४ झाली आहे. यामुळे शाळेची लोकप्रियता आणि स्थानिक समुदायाचा विश्वास वाढल्याचे दिसून येते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Government primary schoolModern school facilitiesSmart classroomउत्तर प्रदेश राज्य राज्य सरकारी प्राथमिक शाळाप्राथमिक शाळा

इतर बातम्या

दुबईत कोल्हापुरी जादू! महेश मांजरेकरांसाठी धनंजय पोवारने दु...

मनोरंजन