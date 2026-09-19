/सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यांना दुपारच्या जेवणात मिळणार चिकन बिर्याणी मिळणार? वाचा सविस्तर

शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, ती म्हणजेच शाळेमध्ये असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी चिकन बिर्याणी देण्याची योजना आखली जात आहे. तामिळनाडू सरकार मागील काही चर्चेत पाहायला मिळत आहे. आता तामिळनाडू सरकार आता सरकारी शाळांमध्ये मुलांना आठवड्यामध्ये एकदा तरी चिकण बिर्याणी देण्याची योजना आखत आहे. यासंदर्भात भाष्य शालेय शिक्षण मंत्री राज मोहन यांनी भाष्य केले आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, ही मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांची इच्छा आहे. तथापि, याची अंमलबजावणी तात्काळ केली जाणार नाही.
पुढे ते असेही म्हणाले की, स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षेचे स्थापित मापदंड कायम ठेवून, मोठ्या संख्येने मुलांसाठी अन्न कसे तयार करता येईल याचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकार प्रथम एक प्रायोगिक प्रकल्प राबवेल. यानंतरच ही योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. मंत्री राज मोहन म्हणाले की, सरकारी शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना चिकन बिर्याणीचा पर्याय उपलब्ध असावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. हे प्रत्यक्षात येण्यासाठी सर्वप्रथम आवश्यक व्यवस्था केली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, "पुझल तुरुंगातील कैद्यांनाही चिकन बिर्याणी मिळते. मग आपल्या विद्यार्थ्यांना ती का मिळू शकत नाही?"
हे ही वाचा
मंत्री म्हणाले की, ही योजना लागू करण्यापूर्वी एका प्रायोगिक प्रकल्पाद्वारे या प्रणालीची चाचणी घेतली जाईल. यानंतर, अन्न तयार करण्याची व्यवस्था, स्वच्छता आणि शाळांमध्ये अन्न पोहोचवण्याच्या व्यवस्थेचा आढावा घेतला जाईल. हा प्रस्ताव आताचा नाही तर हा प्रस्ताव जुलै महिन्यामध्ये देखील करण्यात आला होता. तामिळनाडू सरकार सरकारी शाळेतील मुलांना दुपारच्या जेवणाच्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून आठवड्यातून एकदा चिकन बिर्याणी देण्याचा विचार करत होते.
राज मोहन यांनी त्यावेळी सांगितले होते की, त्यांनी हा प्रस्ताव स्वतः मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांना दिला असून, अंतिम निर्णय त्यांचाच असेल. शालेय जेवणात मांसाहारी पदार्थांचा समावेश करण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव आला होता. वाढत्या मुलांसाठी पुरेसे प्रथिने आवश्यक आहेत आणि चिकन बिर्याणी देण्याच्या प्रस्तावाकडे राजकीय मुद्दा म्हणून पाहू नये, असे मंत्री म्हणाले.