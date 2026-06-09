/उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; अनुदानित LPG सिलेंडरची संख्या 9 वरून 4 वर, सर्वसामान्यांवर काय होणार परिणाम?

Govt reduces subsidised LPG cylinders under Ujjwala Yojana from 9 to 4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत (PM Ujjwala Scheme Update) लाभ घेणाऱ्या कोट्यवधी कुटुंबांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने या योजनेतील लाभार्थ्यांना वर्षभरात मिळणाऱ्या अनुदानित एलपीजी सिलेंडरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी केली असून, आता केवळ 4 सिलेंडरवरच अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 9 सिलेंडरपर्यंत होती. त्यामुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या खर्चावर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष गॅस वापराच्या आकडेवारीचा अभ्यास करून घेण्यात आला आहे. सरकारच्या मते, उज्ज्वला योजनेतील बहुतांश कुटुंबांचा वार्षिक गॅस वापर मर्यादित असल्याने वर्षाला 4 अनुदानित सिलेंडर पुरेसे ठरतात. त्यामुळे अनुदानाचा लाभ अधिक परिणामकारकपणे देण्यासाठी ही संख्या कमी करण्यात आली आहे.
मे 2016 मध्ये सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देणे हा होता. पारंपरिक चुली, लाकूड, शेणकांड्या आणि कोळशामुळे होणारे प्रदूषण व आरोग्यविषयक समस्या कमी करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात लाभार्थ्यांना वर्षाला 12 अनुदानित एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करून दिले जात होते. त्यानंतर सरकारने टप्प्याटप्प्याने ही संख्या कमी करण्यास सुरुवात केली. प्रथम ती 9 वर आणण्यात आली आणि आता नव्या निर्णयानुसार ती केवळ 4 सिलेंडरपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे.
एलपीजीचे वाढते दर लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने मे 2022 मध्ये प्रत्येक 14.2 किलोच्या सिलेंडरवर 200 रुपयांचे अनुदान देण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर 2023 मध्ये ही रक्कम वाढवून 300 रुपये करण्यात आली. हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. 5 किलोच्या सिलेंडरसाठीही प्रमाणानुसार अनुदान दिले जाते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेमुळे गरीब कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन वापरणे अधिक सोपे झाले असून महिलांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासही मदत झाली आहे.
देशभरात एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. दिल्लीमध्ये 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत अलीकडील वाढीनंतर 942 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना 300 रुपयांचे अनुदान मिळाल्यानंतर हा सिलेंडर सुमारे 642 रुपयांत उपलब्ध होतो. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, एका एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्यामागील वास्तविक खर्च सुमारे 1,600 रुपये आहे. त्यामुळे सरकार आणि तेल विपणन कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार उचलला जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2022 पासून आतापर्यंत एलपीजी अनुदानावर सुमारे 52 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे. याशिवाय तेल विपणन कंपन्यांनाही प्रत्येक सिलेंडरमागे लक्षणीय आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीतही कंपन्यांना अपेक्षित नफा मिळत नसून काही प्रमाणात आर्थिक ताण कायम आहे. यामुळे इंधन क्षेत्रातील आर्थिक समतोल राखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
अनुदानित सिलेंडरांची संख्या 9 वरून थेट 4 वर आणल्यामुळे ज्या कुटुंबांचा गॅस वापर जास्त आहे, त्यांना वर्षातील उर्वरित सिलेंडर पूर्ण बाजारभावाने खरेदी करावे लागतील. परिणामी त्यांच्या घरगुती बजेटवर अतिरिक्त ताण पडू शकतो. विशेषतः मोठ्या कुटुंबांमध्ये किंवा वर्षभर नियमितपणे एलपीजीचा वापर करणाऱ्या घरांमध्ये हा परिणाम अधिक जाणवू शकतो. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे अजूनही स्वयंपाकासाठी पूर्णपणे एलपीजीवर अवलंबून झालेली नसली तरी शहरी आणि अर्धशहरी भागातील लाभार्थ्यांसाठी हा निर्णय खर्च वाढवणारा ठरू शकतो. दुसरीकडे, सरकारचे म्हणणे आहे की लाभार्थ्यांच्या सरासरी वापराचा विचार करूनच हा निर्णय घेण्यात आला असून अनुदानाचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानित सिलेंडरांची संख्या कमी झाल्याने या निर्णयावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या मते हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या आवश्यक असला तरी वाढत्या महागाईच्या काळात सर्वसामान्य कुटुंबांसाठी हा बदल कितपत परवडणारा ठरेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.