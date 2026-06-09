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उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; अनुदानित LPG सिलेंडरची संख्या 9 वरून 4 वर, सर्वसामान्यांवर काय होणार परिणाम?

Ujjwala LPG Cylinders : सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.  प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने (PMUY) अंतर्गत लाभार्थ्यांना आता पूर्वीच्या नऊ ऐवजी वर्षाला फक्त चार अनुदानित एलपीजी सिलिंडर मिळतील. याचा जनतेवर काय परिणाम होईल? जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 09, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:24 AM IST
उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; अनुदानित LPG सिलेंडरची संख्या 9 वरून 4 वर, सर्वसामान्यांवर काय होणार परिणाम?

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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