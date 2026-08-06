ऑनलाइन अॅपवर अनेक ग्राहकांची लुट सुरु आहे हे पाहायला मिळत आहे, मागील काही दिवसांपासून सातत्याने ग्राहकांच्या या ऑनलाइन अॅप हे ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात लुट केली जात आहे अशा तक्रारी पाहायला मिळत आहेत. तुमच्या बाबतीतही असे अनेकदा घडले असेल की, जेव्हा आपण 500 रुपयांची एखादी वस्तू खरेदी केली तर त्याचे बिल आपल्याला 600 रुपये भरावे लागते. अनेकदा हे बिल आपण न विचारता 1-2 रुपये देणगी किंवा हाताळणी शुल्क बिलात जोडले गेले का? असे समजून आपण ते भरतो यालाच डिजिटल जगात डार्क पॅटर्न्स म्हणतात. जिथे ग्राहकांची दिशाभूल केली जाते आणि अ ॅपच्या डिझाइनद्वारे अधिक पैसे आकारले जातात यावर आता सरकारने कडक कारवाई करण्याची निर्णय घेतला आहे.
आता केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) अशा गैरव्यवहारांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. आता अनेक मोठ्या आणि प्रसिद्ध अॅपवक कारवाई करण्यात आली आहे. झेप्टो, बुकमायशो, फिजिक्स वाला आणि इंडिगो सारख्या 9 मोठ्या कंपन्यांना दंड ठोठावला आहे. आता कोणती कंपनी कोणत्या युक्त्या ग्राहकांची फसवणूक करण्यासाठी करत आहे यासंदर्भात वाचा. झेप्टो अॅपवर वस्तूंच्या किंमती कमी दाखवण्यात आल्या आहेत आणि पण शेवटच्या पृष्ठावर, हाताळणी शुल्क आणि सक्तीचे सदस्यता शुल्क जोडले गेले. हे लावलेल्या अतिरिक्त शुल्काला ठिबक किंमत आणि बास्केट स्नीकिंग म्हणतात. या प्रकाराला सरकारने ग्राहकांची फसवणूक मानली आहे आणि झेप्टोला 7 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
फिजिक्स वाला हा प्रसिद्ध ऑनलाइन अभ्यास प्लॅटफॉर्मवर कोर्स खरेदी करताना 10 रुपयांची देणगी आपोआप टिक केली जात होती. जर ही देणगी एखाद्याने बंद केली तर मग त्याला भावनिक संदेश दाखवून ते थांबवण्याचा प्रयत्न केला जात असे. फ्री कोर्सेसच्या नावाखाली ग्राहकांकडून पर्सनल डेटा मागवण्यात आला होता. त्याची दखल घेत कंपनीला 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
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बुक माय शो जेव्हा तुम्ही त्यावर सिनेमाचे तिकीट बुक करत असाल त्यावेळी तेव्हा BookASmile नावाच्या चॅरिटीच्या बिलात 1 रुपया आधीच न विचारता तुमच्या खात्यामधून कमी होत होता याला बास्केट स्नॅकिंग म्हणतात. आता कंपनीला ही ऑटो-टिक हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इंडिगो जेव्हा कोणी इंडिगोच्या अॅपवर अतिरिक्त सेवा (जसे की विमा किंवा सीट) घेत नाही, तेव्हा स्क्रीनवर लिहिले होते – "No I will take risk". सेवा खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना धमकावण्याचा हा एक मार्ग होता. सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर इंडिगोला ही ओळ थेट भाषेत बदलावी लागली आणि आता No, I will not add to the trip असे करावे लागले आहे.
फर्स्ट क्राय : 2 लाख रुपयांचा दंड
अनुज जिंदाल (कोचिंग प्लॅटफॉर्म) : 3 लाख रुपयांचा दंड
फार्मा इझी : 1 लाख रुपयांचा दंड
मॅकॅफी : 1 लाख रुपयांचा दंड
स्पाइसजेट - 1 लाख रुपयांचा दंड
या सर्व कंपन्यांना छुपे शुल्क, चुकीचे टायमर आणि सक्तीचे सबस्क्रिप्शन यासारखे डार्क पॅटर्न त्वरित थांबविण्याच्या कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.