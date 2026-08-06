Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या अ‍ॅपवर सरकारची कारवाई! Zepto आणि BookMyShow सह 9 प्लॅटफॉर्मवर ठोठावला दंड

ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या अ‍ॅपवर सरकारची कारवाई! Zepto आणि BookMyShow सह 9 प्लॅटफॉर्मवर ठोठावला दंड

ऑनलाइन अॅप हे ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात लुट केली जात आहे आणि अ ॅपच्या डिझाइनद्वारे अधिक पैसे आकारले जातात यावर आता सरकारने कडक कारवाई करण्याची निर्णय घेतला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 06, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:22 PM IST
ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या अ‍ॅपवर सरकारची कारवाई! Zepto आणि BookMyShow सह 9 प्लॅटफॉर्मवर ठोठावला दंड
Image Credit: ऑनलाइन फसवणुकीला लगाम! 9 प्लॅटफॉर्मवर सरकारची कारवाई (Photo - AI)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
वय 22 वर्ष, पगार महिना ₹4.80 लाख; स्क्रीनशॉट शेअर करत म्हणाला, 'लास्ट सेमिस्टरआधी शिक्षण सोडून...'
2
3
4
5