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विद्यार्थी आंदोलनाचा परिणाम! मोदी सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत, आज...; रात्री नवे शिक्षणमंत्री अमित शाहांना भेटले अन्...

विद्यार्थी आंदोलनानंतर देशाचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यावर पहिल्यांदाच पावसाळी अधिवेशनामध्ये आज संसदेचं कामकाज होणार असून सरकार एक मोठा निर्णय घेऊ शकते.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 27, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:43 AM IST
विद्यार्थी आंदोलनाचा परिणाम! मोदी सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत, आज...; रात्री नवे शिक्षणमंत्री अमित शाहांना भेटले अन्...
Image Credit: आंदोलन संपल्यानंतर आज संसदेच्या कामकाजाचा पाहिला दिवस

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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विद्यार्थी आंदोलनाचा परिणाम! मोदी सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत, आज...; रात्री नवे शिक्षणमंत्री अमित शाहांना भेटले अन्...
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