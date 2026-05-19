/सरकार आणतंय स्पेशल FASTag; टोल भरण्याची गरजच नाही; मिळणार झिरो बॅलेन्स FASTag, असा करायचा अर्ज

Special FASTag: विशेष FASTag घेण्याची प्रक्रिया सामान्यापेक्षा वेगळी असणार आहे. हा कोणत्याही बँक किंवा दुकानातून खरेदी येता येणार नाही. वाहन मालकाला इंडियन हायवे मॅनेजमेंट कंपनीच्या पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे.
Special FASTag: भारतात राष्ट्रीय महामार्गांवर वेगवान आणि कोणत्याही अडथळ्याविना सुसाट प्रवास व्हावा यासाठी सरकार आता AI वर आधारित टोल यंत्रणा लागू करणार आहे. या यंत्रणेअंतर्गत जुने टोलनाके आणि बॅरिअर्स हळूहळू हटवले जातील आणि त्यांच्या जागी कॅमेरे, सेन्सर आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट ओळख (ANPR) तंत्रज्ञान कार्यन्वित होईल. थोडक्यात सांगायचं झाल्यास गाड्यांना आता टोल भरण्यासाठी थांबण्याची गरजच नाही. टोलनाक्यावर उभारण्यात आलेली यंत्रणा गाडीची ओळख पटवून त्यातून टोलवसुली करेल. याच नव्या यंत्रणेला मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम म्हटलं जात आहे.
या नव्या यंत्रणेत मात्र एक समस्या आहे. भारतामध्ये अशी काही वाहनं आहेत ज्यांना टोलमधून सूट मिळते. यामध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाचे न्यायाधीश, लष्कर आणि आपातकालीन सेवेतील वाहनांचा समावेश आहे. AI यंत्रणा या वाहनांना सामान्य कार समजू शकते आणि त्यांना दंड ठोठावत ई-नोटीस जारी केली जाऊ शकते. हीच समस्या रोखण्यासाठी केंद्र सरकार आता स्पेशल FASTag आणण्याचा विचार करत आहे.
या विशेष गाड्यांसाठी वेगळ्या श्रेणीचा FASTag जारी करण्याची सरकारची योजना आहे. हा FASTag सामान्य FASTag प्रमाणे काम करेल. पण यामध्ये कोणताही टोल घेतला जाणार नाही. या गाड्या हायवेच्या AI टोल यंत्रणेतून गेल्यानंतर यंत्रणा त्यांची ओळख पटवेल आणि कोणत्याही अडथळ्याविना पुढे जाऊ देईल. यामुळे चुकीचं चालान किंवा दंड ठोठावलं जाणार नाही. तसंच सुरक्षा यंत्रणांनाही कोणता त्रास होणार नाही.
ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकार दोन पर्यायांचा विचार करत आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अंतर्गत, टोल-मुक्त असलेल्या सर्व वाहनांचा एक मोठा आणि केंद्रीय डेटाबेस तयार करणं, जो थेट AI-आधारित टोल प्रणालीशी जोडलेला असेल. दुसरा पर्याय म्हणजे अशा विभाग आणि संस्थांना विशेष 'अमर्याद मुक्त संचारा'चे (unlimited free movement) FASTags वितरित करणं आहे.
लष्कर आणि सुरक्षेशी संबंधित वाहनांची सुरक्षा लक्षात घेता सरकार काळजी घेत आहे. लष्कराच्या वाहनांची ओळख त्यांच्या खास नंबर प्लेटवरुन पटवली जाऊ शकते. अशा प्रकारचे वाहन टोलनाक्यातून जाताच, ही प्रणाली त्याची ओळख पटवेल आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव डेटा डिलीट केला जाईल. णत्याही संवेदनशील माहितीचे संरक्षण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने तो डिलीट केला जाईल.
ही सुविधासरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही हे सरकारने स्पष्ट केलं आहे. खासदार, आमदार किंवा अन्य अधिकाऱ्यांची खासगी वाहनं सरकारी कामानिमित्त जात असतील तर त्यांना टोलमधून सूट दिली जाई. म्हणजे खासगी वापरासाठी ही सुविधा मिळणार नाही.
स्पेशल FASTag घेण्याची प्रक्रिया सामान्य FASTag पेक्षा वेगळी अेल. यासाठी वाहन मालकाला इंडियन हायवे मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेडच्या (IHMCL) पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे. तिथे गाडीची RC, विभागाचं अधिकृत पत्र आणि इतर कागदपत्रं जमा करावी लागतील. पडताळणी झाल्यानंतर गाडीसाठी झिरो बॅलेन्स स्पेशल FASTag जारी केला जाईल.