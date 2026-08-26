/सरकार सोनं चांदी स्वस्त करणार? एका निर्णयामुळे झटक्यात सोनं चांदीचे दर कमी होणार?

Gold Silver Duty Cut: भारतासह जगभरातील गोल्ड मार्केटमध्ये मोठ्या हालचाली सुरु आहेत. सोन चांदींच्या दरात प्रचंड तेजी आली आहे. यामुळे सोनं चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली. भारतात ऐन सणासुदीच्या काळात सोनं चांदी महाग झाल्याने सराफा बाजारात खळबळ उडाली आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. सोनं चांदी स्वस्त करण्याचा सरकारचा प्लान आहे. सरकारच्या एका निर्णयामुळे झटक्यात सोनं चांदीचे दर कमी होऊ शकतात.
सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. जादा सीमा शुल्कामुळे अनधिकृत मार्गांनी होणारी तस्करी वाढली आहे. ही तस्करी रोखण्यासाठी शुल्क दर कमी करण्याचा सरकारचा प्लान आहे. व्यापाऱ्यांना कायदेशीर मार्गांनी अधिकृत आयात करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकार आयात शुल्कात कपात करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे सरकारला महसुली नुकसान टाळता येणार आहे.
सरकारने आयात शुल्क कमी करण्याच्या प्रस्तवाबाबत अद्यात कोणतीही अधिकृत माहिती प्रसिद्ध केलेली नाही. मात्र, शुल्क कमी करण्याच्या अनुषंगाने एक अभ्यास गट संशोधन करत आहे. शुल्क कमी केल्याने सोन्याची तस्करी कमी होऊ शकते का? अधिकृत मार्गांनी अधिक आयातीला प्रोत्साहन मिळू शकते का, याबाबत हा अभ्यास गट संशोधन करत आहे.
शुल्क 15 टक्के वरून 6 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी सोने-चांदीचे व्यापारी आणि सराफांसह उद्योग प्रतिनिधींकडून करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. सोन्याची आयात कमी करण्यासाठी तसेच देशातील डॉलरचे अवमूल्यन कमी करण्यासाठी 13 मे 2026 रोजी सरकारने आयात शुल्क वाढवले होत.
आयात शुल्क कमी झाल्यामुळे कायदेशीररित्या सोनं आयात करता येऊ शकते. अनौपचारिक मार्गांनी देशात आणलेल्या सोन्याच्या किमतीतील तफावत कमी होऊ शकते, ज्यामुळे तस्करीचे प्रमाण कमी होऊ शकते. उच्च शुल्क दरांमुळे करचुकवेगिरी आणि तस्करीतून मिळणारा नफा वाढतो. यामुळे काळ्या बाजारात सोन्याची उलाढाल कमी होऊ शकते. जेव्हा सोने आणि चांदीची तस्करी केली जाते, तेव्हा त्यावरील सरकारचे एकूण सीमा शुल्क शून्यावर आणले जाते.
भारत हा जगातील सोन्याच्या सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक आहे. भारतात दरवर्षी अंदाजे 700 ते 800 टन सोन्याची आयात केली जाते. भारतातील व्यापारी संयुक्त अरब अमिरात (UAE), थायलंड आणि सिंगापूरसारख्या देशांना सोन्याच्या दागिन्यांची निर्यातही करतो.
शुल्कवाढीपूर्वी, एप्रिल 2026 मध्ये सोन्याची आयात वार्षिक तुलनेत अंदाजे 82 टक्केनी वाढली होती. आयातीमधील ही वाढ चिंतेचे कारण बनली होती. वाढलेल्या आयातीमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर दबाव आला होता. चालू खात्यातील तूट (CAD) वाढली. परिणामी रुपयावरही दबाव आला. मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत, रुपया वार्षिक तुलनेत आधीच 6 टक्के पेक्षा जास्त घसरला होता. यामागील एक कारण म्हणजे सरकारने सोन्यावरील शुल्कात केलेली वाढ.
मे महिन्यात सोन्याच्या आयातीत जवळपास 34 टक्क्यांनी वाढ झाली, जरी वाढीव शुल्क त्या महिन्याच्या केवळ अर्ध्या कालावधीसाठीच लागू होते. शुल्कवाढीनंतरच्या पहिल्या दोन महिन्यांत, जून आणि जुलैमध्ये सोन्याची आयात 5.5 टक्क्यांनी वाढून 6.13 अब्ज डॉलरवर पोहोचली, जी मागील वर्षी याच कालावधीत 5.81 अब्ज डॉलर होती.