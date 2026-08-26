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सरकार सोनं चांदी स्वस्त करणार? एका निर्णयामुळे झटक्यात सोनं चांदीचे दर कमी होणार?

सणासुदीच्या काळात सोनं महाग झाले आहे. यामुळे ग्राहक चिंतेत आहेत. अशातच सरकारने सोनं चांदी स्वस्त करण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न सुरु केल्याची माहिती समोर येत आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 26, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:16 PM IST
सरकार सोनं चांदी स्वस्त करणार? एका निर्णयामुळे झटक्यात सोनं चांदीचे दर कमी होणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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