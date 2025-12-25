सरकार भारतातील 4 मोठ्या बँकांमधील हिस्सा विकणार; सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी

Government Bank News : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठी बातमी आहे. सरकार लवकरच निवडक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील आपला हिस्सा कमी करण्याची तयारी करत आहे. सार्वजनिक फ्लोट नियमांची पूर्तता करण्यासाठी ही हिस्सेदारी विक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे केली जाणार आहे. अर्थ मंत्रालय आणि सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पंजाब अँड सिंध बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांचा या यादीत समावेश आहे. या निर्णयामुळे बाजारात पुरवठा वाढेल आणि संभाव्य स्टॉक चढउतार होऊ शकतात.
सरकार पुन्हा एकदा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील आपला हिस्सा कमी करण्याच्या दिशेने महत्वाचा पाऊल टाकणार आहे. अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार लवकरच तीन ते चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील हिस्सा विकणार आहे. ही विक्री सार्वजनिक फ्लोट नियमांचे पालन करण्यासाठी OFS (ऑफर फॉर सेल) द्वारे केली जाणार आहे. बाजार डेटा आणि धोरण अद्यतने प्रदान करणारी एजन्सी Cogencis ने ही माहिती उघड केली आहे. सूत्रांनुसार, पंजाब अँड सिंध बँक ही पहिली बँक आहे ज्यामध्ये सरकार आपला हिस्सा कमी करण्याची तयारी करत आहे. या बँकेतील सरकारचा हिस्सा सध्या अंदाजे 98.25% आहे, जो किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग नियमापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. परिणामी, सरकार OFS द्वारे आपला हिस्सा विकू शकते.
इंडियन ओव्हरसीज बँकेचाही या यादीत समावेश आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँकेत सरकारचा हिस्सा अंदाजे 96.38% आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की सार्वजनिक फ्लोट वाढवण्यासाठी सरकार या बँकेतीलही आपला हिस्सा कमी करेल. तिसरा प्रमुख खेळाडू UCO बँक आहे, जिथे सरकारचा अंदाजे 95.39% आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, UCO बँकेतील हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होऊ शकते.
सरकार सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामधील हिस्सा कमी करण्याची योजना आखत आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये सरकारचा हिस्सा सध्या सुमारे ९३.०८% असण्याचा अंदाज आहे. येथेही, सार्वजनिक फ्लोट नियम OFS द्वारे शेअर्स विकून पूर्ण केला जाईल. बाजारातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की सरकार बाजारात पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि संस्थात्मक आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांना समान संधी देण्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया OFS द्वारे करेल.
सरकारचे उद्दिष्ट या बँकांवरील व्यवस्थापन नियंत्रण सोडणे नाही, तर केवळ किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (MSP) नियमांची पूर्तता करणे आहे. तज्ञांच्या मते, OFS द्वारे शेअर्सची विक्री केल्याने या बँकांच्या शेअर्सवर अल्पकालीन दबाव येऊ शकतो कारण बाजारात शेअर्सचा पुरवठा वाढेल. तथापि, दीर्घकाळात, यामुळे तरलता सुधारू शकते आणि फ्री फ्लोट वाढल्यामुळे संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे हित वाढू शकते. सरकारने यापूर्वी अनेक PSU कंपन्यांमध्ये भागभांडवल कमी करण्याच्या अशाच पद्धती स्वीकारल्या आहेत. बँकांच्या बाबतीत हा महत्वपूर्ण निर्णय आहे. सरकार भांडवली बाजार नियमांबद्दल गंभीर आहे. सार्वजनिक फ्लोटशी संबंधित नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा मानस आहे. आता गुंतवणूकदार OFS कधी येतो, शेअर्स कोणत्या किमतीला विकले जातात आणि या PSU बँकांच्या शेअर्सवर त्याचा काय परिणाम होतो यावर लक्ष ठेवून आहेत.