/सरकार विकणार भारतातील 62 वर्ष जुनी सर्वात मोठी सरकारी बँक? 53,000 कोटींची डील? बँक विकत घेणाऱ्या कंपनीचे नाव जाणून शॉक व्हाल

IDBI Bank Stake Sale: भारताच्या बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठी डील होणार आहे. सरकारची आयडीबीआय बँकेमधील आपला हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरु आहे. आता ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. कॅनेडियन कंपनी बँक विकत घेणार आहे. 53,000 कोटींना हा व्यवहार होऊ शकतो.
भारतीय वंशाचे अब्जाधीश प्रेम वात्सा यांच्या मालकीची कॅनेडियन गुंतवणूक कंपनी फेअरफॅक्स होल्डिंग्जने आयडीबीआय बँकेचे शेअर खरेदी करण्यासाठी सर्वाधिक बोली लावली आहे. सरकार आणि एलआयसी दोघेही बँकेतील आपला मोठा हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहेत. अर्थ मंत्रालयासोबत नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकांनंतर, कॅनेडियन कंपनी फेअरफॅक्सने बँक ताब्यात घेण्यासाठी स्वारस्य दाखवत मोठी बोली लावली आहे.
फेअरफॅक्स आणि IDBI बँक यांच्यात सौदा झाल्यास भारतीय बँकिंग सेक्टरमधील ही सर्वात मोठी डील ठरणार आहे. 53,000 कोटींना हा व्यवहार असू शकतो असा अंदाज आहे. सध्या, आयडीबीआय बँकेत एलआयसीची 49.24 टक्के हिस्सेदारी आहे, तर सरकारची 45.48 टक्के हिस्सेदारी आहे. नियमांनुसार, सरकार आपल्या हिस्सेदारीपैकी अंदाजे 30 टक्के आणि एलआयसी आपल्या हिस्सेदारीपैकी अंदाजे 30.2 टक्के हिस्सा विकू शकते. म्हणजेच एकूण 60 टक्के पेक्षा जास्त हिस्सा विकला जाऊ शकतो.
2 मोठ्या कंपन्या IDBI बँक विकत घेण्याच्या शर्यतीत आहेत. फेअरफॅक्स व्यतिरिक्त, संयुक्त अरब अमिरातीची अग्रगण्य वित्तीय संस्था, एमिरेट्स एनबीडी देखील IDBI च्या डीलमध्ये इंटरेस्ट दाखवला. एमिरेट्स एनबीडीने यापूर्वीच भारतातील खाजगी क्षेत्रातील बँक, आरबीएल बँकेत 60 टक्के हिस्सा विकत घेतला आहे. सध्या तरी या व्यवहारात फेअरफॅक्सचे पारडे जड असल्याचे दिसत आहे. आयडीबीआय (इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया) ची स्थापना 'इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया कायद्या'अंतर्गत 1 जुलै 1964 रोजी झाली होती.