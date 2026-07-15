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सरकार विकणार भारतातील 62 वर्ष जुनी सर्वात मोठी सरकारी बँक? 53,000 कोटींची डील? बँक विकत घेणाऱ्या कंपनीचे नाव जाणून शॉक व्हाल

भारतातील 62 वर्ष जुनी सर्वात मोठी सरकारी बँक सरकार विकणार आहे. 53,000 कोटींना हा सौदा होणार आहे. ही बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठी डील मानली जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 15, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:16 PM IST
सरकार विकणार भारतातील 62 वर्ष जुनी सर्वात मोठी सरकारी बँक? 53,000 कोटींची डील? बँक विकत घेणाऱ्या कंपनीचे नाव जाणून शॉक व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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सरकार विकणार भारतातील 62 वर्ष जुनी सर्वात मोठी सरकारी बँक? 53,000 कोटींची डील? बँक विकत घेणाऱ्या कंपनीचे नाव जाणून शॉक व्हाल
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