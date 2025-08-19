English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारतातील एक संपूर्ण जिल्ह्याच बड्या उद्योगपतीच्या कंपनीला दिला! तब्बल 992 एकर जमीनीचा वादग्रस्त व्यवहार; हायकोर्ट म्हणाले...

भारतात एक सर्वात मोठा वादग्रस्त व्यवहार झाला आहे. भारतातील एक संपूर्ण जिल्ह्याच बड्या उद्यागपतीच्या कंपनीला दिला आहे. या व्यवहारावरुन हायकोर्टाने देखील फटकारले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 19, 2025, 10:19 PM IST
भारतातील एक संपूर्ण जिल्ह्याच बड्या उद्योगपतीच्या कंपनीला दिला! तब्बल 992 एकर जमीनीचा वादग्रस्त व्यवहार; हायकोर्ट म्हणाले...

Govt Over Allocation Of 3000 Bighas Of Land In Dima Hasao : देशात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी तसेच उद्योग धंद्यांना चालना देण्यासाठी सरकारच्या मदतीने जमीन उपलब्ध करुन दिली जाते. तब्बल 992 एकर जमीनीचा वादग्रस्त व्यवहार चर्चेत आला आहे. भारतातील एक संपूर्ण जिल्ह्याच बड्या उद्यागपतीच्या कंपनीला दिला आहे. या व्यवहारामुळे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने सरकराला फटकारले आहे. 

आसाम राज्यात जमीनीचा हा सर्वात वादग्रस्त व्यवहार झाला आहे.  आसाम राज्यातील आदिवासी बहुल दिमा हासाओ जिल्ह्यात एका खाजगी सिमेंट कंपनीला 992 एकर जमीन दिल्याबद्दल गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आसाम सरकारला फटकारले आहे. हा विनोद आहे का? असं म्हणत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.  न्यायालयाने उत्तर काचर हिल्स जिल्हा स्वायत्त परिषदेच्या (एनसीएचडीएसी) वकिलाला कंपनीला इतक्या मोठ्या जमिनी देण्याच्या धोरणाशी संबंधित नोंदी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्यक्षात 22 जण आणि महाबल सिमेंट कंपनीने याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांची एकत्रित सुनावणी होईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 सप्टेंबर रोजी होईल.

प्रकरण नेमकं काय आहे?

गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कुमार मेधी यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना अनेक प्रश्न उपस्थित केले. आसाम सरकार, एनसीएचडीएसी आणि इतर संबंधित विभागांविरुद्ध 22 जणांनी याचिका दाखल केली होती. दिमा हासाओ जिल्ह्यातील कायदेशीररित्या व्यापलेल्या जमिनीवरून त्यांना बेदखल केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दुसरी याचिका महाबल सिमेंट कंपनीने दाखल केली होती, ज्यांना प्लांटच्या बांधकामासाठी 992 एकर जमीन देण्यात आली आहे. प्राथमिकदर्शी ही जमीन आदिवसींच्या मालकीची आहे. असे असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमीचा व्यवहार करताना कोणत्या प्रकारच्या परावनग्या घेतल्या. ज्यांच्या जमीनी घेतल्या आहेत त्या आदिवासी बांधवांच्या पुर्नवसनाबाबत काय नियोजन केले आहे असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.  महाबल सिमेंट कंपनी ही अदानी ग्रुपची कंपनी असल्याचे समजते. 

 

About the Author
Tags:
Dima Hasao landGovt Over Allocation Of 3000 Bighas Of LandDima Hasao An entire district in Indiaआसामदीमा हसाओ जिल्हा

इतर बातम्या

School Holiday: बुधवारीही शाळांना सुट्टी जाहीर, वाचा कोणकोण...

महाराष्ट्र बातम्या