तब्बल 8.34 कोटी नागरिकांनी गुंतवणुकीसाठी 'ही' सरकारी योजना निवडत केली 60,000 रुपये पेन्शनची सोय

Govt schemes atal pension : सरकारी योजना कायमच सामान्यांमध्ये चर्चेचा विषय असतात. गुंतवणुकीच्या माध्यमातून या योजना अनेकदा सामान्यांना बऱ्याच सुविधाही पुरवतात.   

सायली पाटील | Updated: Dec 9, 2025, 12:31 PM IST
Govt schemes atal pension : देशात जाहीर होणाऱ्या अनेक सरकारी योजनांना सामान्य नागरिकांकडून अनेकदा चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसतो. अशाच एका योजनेला सध्या देशभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून, कोट्यवधी नागरिक या योजनेशी जोडले गेले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत जवळपास 8.34 कोटी नागरिकांनी एकाच योजनेला पसंती देत त्यात गुंतवणूक केली. आश्चर्याची बाब म्हणजे यामध्ये महिलांचा आकडा 4.04 कोटी इतका असून योजनेतील 48 टक्के गुंतवणूकदार या महिला आहेत, अशी ही योजना म्हणजे अटल पेन्शन योजना (APY). 

कधीपासून सुरू झाली ही योजना? 

9 मे 2015 पासून भारतात अटल पेन्शन योजना सुरू झाली होती. देशातील सामान्य नागरिकांना त्यातही कमी वार्षिक उत्पन्न आणि असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या वयोवृद्ध नागरिकांना पेन्शनच्या माध्यमातून आर्थिक सुरक्षितता देण्याच्या हेतूनं ही योजना सुरू करण्यात आली. 18 ते 40 वर्षातील नागरिकांसाछठी ही योजना लागू असून, बँक किंवा पोस्टामध्ये Saving Account सुरू असण्याचीच यामध्ये आवश्यकता असते.

वयाची 60 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर योजनेत पैसे गुंतवणाऱ्या व्यक्तीला दर महिन्याला पेन्शनच्या स्वरुपात निर्धारित पेन्शन मिळण्यास सुरुवात होईल. या योजनेतील पहिला पेन्शन परतावा 2035 पासून लाभार्थींच्या पहिल्या तुकडीला मिळेल. सध्या केंद्र शासन आणि PFRDA कडून सातत्यानं ही योजना सामान्यांपर्ंत पोहोचवण्यासाठी काम सुरू असून, त्यासाठी 13 भाषांमधील ब्रोशर, देशभरात जागरुकता अभियान आणि बँक मित्र, एसएचजी सदस्य आणि बँक सखी अशा विविध स्तरांवर प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.  NABARD, NRLM, SRLMs आणि NCFE सारख्या संस्थांची या योजनेत मदत घेतली जात आहे. 

योजनेची ठळक वैशिष्ट्य काय?

गुंतवणुकीचा किमान कालावधी : 20 वर्षे 
पात्रता : 1 ऑक्टोबर 2022 च्या नियमानंतर ज्या व्यक्तींचं उत्पन्न करपात्र नाही
पेन्शनची रक्कम : वयानुसार योजनेचं मासिक योगदान निर्धारित होईल. 
या योजनेमध्ये जर एखाद्या व्यक्तीला 1000 रुपयांच्या मासिक पेन्शनची अपेक्षा असेल तर, त्याला वयानुसार खालील रक्कम गुंतवावी लागेल. 
 19 वर्षे- 46 रुपये 
24 वर्षे- 70 रुपये 
29 वर्षे- 106 रुपये 
34 वर्षे- 165 रुपये 
39 वर्षे- 264 वर्षे 
(वयाच्या 60 वर्षांपर्यंत ही रक्कम नियमित देणं अपेक्षित असतं. ज्यामुळं 60 व्या वर्षापर्यंत 1.7 लाख रुपये इतकी रक्कम जमा होते.)

