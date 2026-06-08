/Success Story: अंडी विकून उभारला 100 कोटींचा ब्रँड! आजोबांच्या एका विचारातून सुरु झालेल्या ‘अभी एग्स’ची कहाणी तुम्हालाही देईल प्रेरणा

The Story of Abhi Eggs: भारतीयांच्या रोजच्या आहारात अंड्यांना विशेष स्थान आहे. स्वस्त, सहज उपलब्ध आणि प्रथिनांचा उत्तम स्रोत म्हणून अंडी लाखो कुटुंबांच्या जेवणाचा भाग बनली आहेत. मात्र, अनेक वर्षे अंडी हा केवळ एक सर्वसामान्य कृषीउत्पादनाचा भाग मानला जात होता. त्यातील पोषणमूल्य, उत्पादन प्रक्रिया किंवा गुणवत्तेबाबत फारसा विचार केला जात नव्हता. याच पार्श्वभूमीवर एका कुटुंबातील साध्या विचारातून ‘अभी एग्स’ची सुरुवात झाली आणि आज तो भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या न्यूट्रिशन-केंद्रित ब्रँडपैकी एक बनला आहे.
2018 मध्ये श्री. सत्यनारायण रेड्डी यांनी कुटुंबीय आणि मित्रपरिवारासाठी दर्जेदार अंडी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने छोट्या स्तरावर हा उपक्रम सुरू केला. पोल्ट्री व्यवसायातील त्यांच्या अनुभवामुळे चांगले खाद्य, योग्य संगोपन आणि अँटिबायोटिकमुक्त उत्पादन यावर त्यांचा भर होता. एका ग्राहकाने आपल्या मुलीसाठी विशेषतः त्यांच्या शेतातील अंडी हैदराबादला पाठवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली होती. अंड्यांचा दर्जा, ताजेपणा आणि चव यामुळे त्यांची मागणी वाढत असल्याचे त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आले. याच काळात कुटुंबात नातू ‘अभी’चा जन्म झाला. लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी सुरक्षित आणि पोषक अन्न किती महत्त्वाचे आहे, याची जाणीव अधिक तीव्र झाली.
यातूनच अधिक पोषणमूल्य असलेली, विश्वासार्ह आणि गुणवत्तापूर्ण अंडी तयार करण्याचा विचार आकाराला आला. सुरुवातीला अवघ्या 500 पक्ष्यांसह प्रयोग म्हणून सुरू झालेला हा प्रवास पुढे एका मोठ्या ब्रँडमध्ये रूपांतरित झाला.
कोरोना महामारीच्या काळात आरोग्य, प्रतिकारशक्ती आणि पोषण यांना अभूतपूर्व महत्त्व प्राप्त झाले. लोक आपल्या आहाराबाबत अधिक जागरूक झाले. त्याच काळात कुटुंबाने ‘अभी एग्स’ला केवळ व्यवसाय म्हणून नव्हे, तर लोकांच्या आरोग्यासाठी योगदान देणारा उपक्रम म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. आरोग्यदायी आणि विश्वासार्ह अन्नपदार्थ लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा संकल्प या ब्रँडचा पाया ठरला.
अभी एग्सचे सहसंस्थापक एस.व्ही.व्ही. दोरा रेड्डी यांनी आयआयटीमधील शिक्षणानंतर सरकारी सेवेत आणि नंतर डेटा सायंटिस्ट म्हणून काम केले. मात्र, पोषणकेंद्रित ब्रँड उभारण्याच्या उद्देशाने त्यांनी कॉर्पोरेट करिअर सोडून कुटुंबाच्या व्यवसायात पूर्णवेळ प्रवेश केला. त्यांच्यासोबत दिव्या रेड्डी या ब्रँडच्या मार्केटिंग आणि डिझाइन धोरणाची जबाबदारी सांभाळतात, तर जी. सुधाकर रेड्डी उत्पादन आणि पॅकेजिंग विभागाचे नेतृत्व करतात. संपूर्ण कुटुंबाने मिळून पारंपरिक पोल्ट्री व्यवसायाला आधुनिक स्वरूप दिले आहे.
सामान्यतः पोषकतत्त्वांनी समृद्ध अंडी म्हणजे एखाद्या एका घटकाचे प्रमाण वाढवलेली अंडी अशी संकल्पना असते. मात्र, अभी एग्सने हा दृष्टिकोन बदलला. दोन अंड्यांमधून ग्राहकाला दिवसाची आवश्यक पोषणमूल्ये मिळावीत, हा त्यांचा उद्देश आहे. यासाठी पक्ष्यांच्या आहारापासून ते त्यांच्या संगोपनापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर विशेष काळजी घेतली जाते. प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स आणि संतुलित शाकाहारी खाद्यामुळे पक्ष्यांचे आरोग्य सुधारते आणि त्याचा थेट परिणाम अंड्यांच्या गुणवत्तेवर होतो.
कंपनीने भारतातील पहिले D.O.S.E Egg बाजारात आणले. या अंड्यांमध्ये ओमेगा फॅटी अॅसिड्स, व्हिटॅमिन D3, व्हिटॅमिन B12, सेलेनियम, व्हिटॅमिन A आणि व्हिटॅमिन E यांसारखी महत्त्वाची पोषकतत्त्वे उपलब्ध आहेत.
अभी एग्सचा आर्थिक प्रवासही तितकाच उल्लेखनीय ठरला आहे.
अवघ्या काही वर्षांत कंपनीने 100 कोटी रुपयांच्या महसुलाचा टप्पा गाठत प्रीमियम अंडी क्षेत्रात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे.
आज अभी एग्सची उपस्थिती देशातील 17 राज्ये, 3 केंद्रशासित प्रदेश आणि 50 हून अधिक शहरांमध्ये आहे. मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई, कोलकाता, जयपूर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोची यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये कंपनीची उत्पादने उपलब्ध आहेत. रिटेल स्टोअर्स, आधुनिक सुपरमार्केट्स तसेच बिगबास्केट, झेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी इन्स्टामार्ट, ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही ब्रँडची मजबूत उपस्थिती आहे.
भारतात हेल्दी आणि फंक्शनल फूड्सची वाढती मागणी लक्षात घेऊन कंपनी आता उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर भर देत आहे. देशांतर्गत विस्तारासोबतच मध्य पूर्व आणि आग्नेय आशियातील बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्याचीही तयारी सुरू आहे.
एका आजोबांनी आपल्या नातवाच्या आरोग्यासाठी केलेला छोटासा प्रयत्न आज शेकडो कोटी रुपयांच्या व्यवसायात परिवर्तित झाला आहे. ‘अभी एग्स’ची कहाणी हे दाखवून देते की, मोठी क्रांती घडवण्यासाठी नेहमीच नवीन उत्पादनाची गरज नसते; कधी कधी रोजच्या वापरातील वस्तू अधिक चांगल्या बनवणेही तितकेच प्रभावी ठरू शकते.