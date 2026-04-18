Gratuity New Rules: फक्त 11 महिन्यांच्या नोकरीवर पैसे मिळतील की नाही? कर्मचाऱ्यांना माहिती हवा ग्रॅच्युटीचा हक्क!

Gratuity Rule 2026: नव्या श्रम संहितेनुसार 2026 मध्ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयी (FTE) कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेच्युटीचे नियम पूर्णपणे बदलले आहेत. आता कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर काम करणाऱ्या लाखो तरुणांना हा लाभ मिळणार आहे, पण त्यासाठी काही कठोर अटी आहेत. 11 महिन्यांची सेवा पुरेशी नाही, तर पूर्ण 12 महिने अनिवार्य आहेत. या बदलामुळे नोकरीच्या जगात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काय आहे नवा नियम? सविस्तर समजून घेऊया.
सरकारने 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या नव्या श्रम कायद्यांतून फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रेच्युटीची दार उघडली आहे. फिक्स्ड टर्म म्हणजे लिखित करारानुसार निश्चित कालावधीसाठी नेमलेले कर्मचारी. यापूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांना ग्रेच्युटीसाठी 5 वर्षे वाट पहावी लागे. आता फक्त 1 वर्षाची सेवा पुरेशी ठरते. यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट जॉब करणाऱ्या युवकांना आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. मात्र, हा नियम फक्त FTE वर लागू आहे, इतर कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सना वेगळे नियम असू शकतात.
नव्या नियमाप्रमाणे FTE कर्मचाऱ्याला ग्रेच्युटी मिळण्यासाठी कराराच्या सुरुवातीपासून पूर्ण 1 वर्ष (12 महिने) सेवा द्यावी लागेल. यात एक दिवसही कमी पडू नये. सरकारी स्पष्टीकरणानुसार, 11 महिने 29 दिवस काम केल्यानंतरही ग्रेच्युटीचा हक्क मिळणार नाही. हा नियम कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ टिकण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ठेवला आहे. यामुळे कंपन्यांना स्थिर कर्मचारी मिळतील आणि कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.
जर तुमचा करार 11 महिन्यांचा असेल किंवा तुम्ही 11 महिन्यांत नोकरी सोडली तर ग्रेच्युटीचा एक पैसाही मिळणार नाही. यात कोणताही अपवाद नाही. अनेक तरुणांना याची चुकीची माहिती असते, म्हणून हा मुद्दा अतिशय महत्वाचा आहे. 12 महिने पूर्ण झाल्याशिवाय काहीही होणार नाही. यामुळे नोकरी बदलण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करणे गरजेचे आहे.
स्थायी (परमानंट) कर्मचाऱ्यांसाठी जुना 5 वर्षांचा नियम कायम आहे. त्यांना 5 वर्षे सेवा पूर्ण केल्याशिवाय ग्रेच्युटी मिळत नाही. मात्र FTE साठी हा कालावधी फक्त 1 वर्ष करण्यात आला आहे. हा मोठा बदल आहे. यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचाऱ्यांना आता स्थायी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे काही प्रमाणात समान लाभ मिळणार आहेत. पण दोन्ही प्रकारात स्पष्ट फरक जाणून घ्या, जेणेकरून गैरसमज होणार नाही.
12 महिने पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त महिन्यांचा प्रो-राटा (अनुपातिक) फायदा मिळेल. उदाहरणार्थ, 1 वर्ष 6 महिने काम केले तर 1.5 वर्षांच्या आधारावर गणना होईल. मात्र, मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या बाबतीत 1 वर्षाची अट लागू होत नाही – पूर्ण ग्रेच्युटी मिळते. हे नियम कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला संरक्षण देतात. गणना करताना शेवटच्या पगाराच्या 15 दिवसांच्या वेतनाच्या आधारावर 15/26 फॉर्म्युला वापरला जातो.
पूर्वी FTE ला 5 वर्षे वाट पहावी लागायची. आता फक्त 1 वर्ष कालावधीत ग्रॅच्युटी मिळू शकते. यामुळे लाखो कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचाऱ्यांना लवकर फायदा मिळणार आहे. कंपन्यांना आता FTE नेमण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि कर्मचाऱ्यांची जॉब सिक्युरिटी वाढेल. मात्र 12 महिन्यांपूर्वी नोकरी सोडल्यास पूर्ण नुकसान होते. हा बदल अर्थव्यवस्थेला गतिमान करणारा आहे. कारण आता तरुणांना दीर्घ मुदतीचे नियोजन करता येईल.
तुमचा करार तपासा, जॉईनिंग डेट नोंदवा आणि 12 महिने पूर्ण करण्याचे नियोजन करा. HR विभागाकडून ग्रेच्युटी पॉलिसीची लेखी माहिती घ्या. 11 महिन्यांत नोकरी सोडू नका, नाहीतर सगळा फायदा गमवावा लागू शकतो. हा नियम तुमच्या भविष्यासाठी फायद्याचा आहे. कंपन्यांनीही कर्मचाऱ्यांना याबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.