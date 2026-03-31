आता 1 वर्षात मिळणार ग्रॅच्युइटी; 50,000 कमावणाऱ्यांना वार्षिक किती पैसे मिळणार? 1 एप्रिलपासून नियम लागू

Gratuity Rule Change 2026 : नोकरदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी 5 वर्षांची वाट पाहावी लागणार आहे. कारण 1 एप्रिलपासून ग्रॅच्युइटीच्या नियमात बदल होणार असल्याने आता केवळ एका वर्षात तुम्हाला ग्रॅच्युइटी मिळणार आहे. या नवीन नियमाचा कोणाला आणि कुठल्या कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होईल जाणून घ्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 31, 2026, 04:49 PM IST
Gratuity Rule Change 2026 : देशभरात 1 एप्रिलपासून अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहे. त्यातच नवीन कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. आता ग्रॅच्युइटी बद्दल मोठा बदल होणार असून नोकदार कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पूर्वी ग्रॅच्युइटी 5 वर्ष एका संस्थेत काम केल्यानंतर मिळत असं. पण यासाठी तुम्हाला पाच वर्षांची प्रतीक्षा करण्याची गरज आता राहणार नाही. एका वर्षांच्या नोकरीतही तुम्हाला आता ग्रॅच्युइटी मिळणार आहे. जे कर्मचारी वारंवार नोकरी बदलतात किंवा ते एका संस्थेत दीर्घ काळ काम करत नाही, त्यांच्यासाठी ही आनंदाची बातमी आहे. 

पूर्वी ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी 5 वर्षांची सलग सेवा आवश्यक होती, आता ही अट शिथिल करण्यात आल्यामुळे नोकरदार वर्गांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.  

पण या 3 गोष्टी लक्षात घ्या!

  • नवीन कामगार कायद्यांमुळे ग्रॅच्युइटीचे नियम बदलले.
  • आता केवळ 5 वर्षांनीच नाही, तर सेवेच्या 1 वर्षानंतरही तुम्हाला लाभ मिळणार.
  • ₹50,000 पगारात तुम्ही एका वर्षात सुमारे ₹28,847 कमवू शकणार आहात. 
ग्रॅच्युइटी हे एक प्रकारचे बक्षीस किंवा आर्थिक सुरक्षा लाभ असतो, जो कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या सेवेच्या मोबदल्यात देत असते. 

कशावरून ग्रॅच्युइटी ठरली जाते

 
  1. तुमचा पगार (मूळ वेतन + महागाई भत्ता)
  2. कंपनीत घालवलेली वर्षे
  3. तुम्ही याला ‘नोकरीतील बोनस’ म्हणू शकता

आता कसं असेल ग्रॅच्युइटी सूत्र

ग्रॅच्युइटी = शेवटचा मूळ पगार × (15/26) × एकूण सेवा (वर्षे)
 
15 = 15 दिवसांची मजुरी
26 = महिन्यातील कामाचे दिवस

₹50,000 पगारावर किती मिळणार ग्रॅच्युइटी?

जर तुमचा पगार ₹50,000 असेल आणि तुम्ही 1 वर्ष काम केलंय तर पुढील प्रमाणे गणित असणार.
 
गणना
50,000 × (15/26) × 1
 
= ₹28,847 (अंदाजे)
 

वेगवेगळ्या पगारांवर ग्रॅच्युइटी (1 वर्ष)

 
मासिक पगार 1 वर्षाची ग्रॅच्युइटी
₹20,000 ₹11,538
₹30,000 ₹17,308
₹40,000 ₹23,077
₹50,000 ₹28,847
₹60,000 ₹40,385
 

सर्वाधिक फायदा कोणाला होईल?

 
1. नोकरी बदलणारे
2. कंत्राटी/अल्प-मुदतीचे कर्मचारी
3. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी
 

या गोष्टी लक्षात ठेवा!

 
सर्व कंपन्यांमध्ये अंमलबजावणीची सूचना/स्थिती तपासा
तुमच्या पगारात फक्त मूळ वेतन + महागाई भत्ता (Disolation) गणला जाणार.
अखंड सेवा आवश्यक आहे
 

याचा तुमच्यासाठी काय अर्थ आहे?

आता नोकरी सोडताना तुम्हाला ग्रॅच्युइटीची विशेष रक्कम बक्षिस म्हणून मिळणार आहे. 
 
छोटे काम म्हणजे छोटा पण निश्चित नफा तुम्हाला या नियम बदलामुळे होणार आहे.
नोकरी बदलण्याची भीती कमी होणार असून हातात अधिकचा पैसा मिळणार आहे. 
वाढलेली आर्थिक सुरक्षा ही महत्त्वाची असणार आहे.
यापुढे अल्पकालीन नोकऱ्याही निरुपयोगी नसणार आहे. 
नवीन कामगार कायद्यांतर्गत ग्रॅच्युइटीमधील हा बदल कष्टकरी लोकांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. आता, तुमच्या मेहनतीचा दरवर्षी थेट फायदा होणार असून लवकर नोकरी बदलण्याचे तोटे कमी होणार आहेत. 
 

 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

