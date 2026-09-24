'मरायचं आहे तर मरा, पण बस थांबवणार नाही' म्हणत बीडी फुकत बस पळवत राहिला चालक; आगीत होरपळून 9 जणांचा मृत्यू, 'तो' मात्र वाचला

उत्तर प्रदेशमधील ग्रेटर नोएडाच्या यमुना एक्सप्रेसवेवर बुधवार रात्री म्हणजेच 23 सप्टेंबर रोजी रात्री साडेअकरा वाजता एका स्लीपर एसी बसला भीषण आग लागली. या आगीमध्ये 9 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला असून चालक आणि कंडक्टरच्या बेजबाबदारपणामुळे नऊ जणांना प्राण गमवावा लागल्याचा ठपका एफआयआरमध्ये ठेवण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या दोघांच्या बेजबाबदारीने आग लागली ते दोघेही यातून वाचलेत.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, आगीत जळून खाक झालेली ही बस दिल्लीच्या काश्मिरी गेटहून उत्तर प्रदेशातील महोबा येथे जात होती. या बसमध्ये एकूण 35 प्रवासी होते. 'राज कल्पना ट्रॅव्हल्स'ची BR32 PA8647 ही बस जेवर पोलीस स्टेशनच्या क्षेत्रात जळाली.
प्रवाशांनी ड्रायव्हरच्या केबिनमधून जळण्याचा वास येत असल्याची तक्रार केली होती. एफआयआरनुसार ड्रायव्हर आणि कंडक्टरने प्रवाशांनी आक्षेप घेतल्यानंतरही बस थांबवली नाही.
ड्रायव्हर आणि कंडक्टरने, “मरायचं आहे तर मरा, पण बस थांबवणार नाही” असं कंडक्टर आणि ड्रायव्हर प्रवाशांना म्हणाले. हे दोघेही ड्रायव्हरच्या केबिनमध्ये बस भरधाव वेगात धावत असताना बीडी-सिगारेट ओढत होते, असं या अपघातातून वाचलेल्या प्रवाशांनी सांगितलं. या बाचाबाचीनंतर थोड्याच वेळाने आग पसरली.
अनेक प्रवाशांनी खिडक्या तोडून उडी मारून स्वत:चा जीव वाचवला, पण ड्रायव्हर्स केबीनपासूनच आग लागण्यास सुरुवात झाल्याने अनेकांना बसच्या दारातून बाहेर पडता आलं नाही आणि ते अडकून पडले. अशा 9 प्रवाशांचा मृत्यू झाला.
प्राथमिक तपासणीत आगीचे कारण एसी सिस्टीममधील स्पार्क किंवा शॉर्ट सर्किट असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे इंजिनचे लुब्रिकंट तेल पेटलं आणि संपूर्ण बस आगीच्या भक्षस्थानी गेली. या प्रकरणामध्ये ड्रायव्हर आणि कंडक्टरला अटक करण्यात आली आहे. या बसवर आधीपासून अनेक चालानही होते अशी माहिती समोर आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे. जखमींना 50 हजार रुपये दिले जातील असं जाहीर केलं आहे.
या अपघातामुळे खासगी बसने प्रवास करणाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.