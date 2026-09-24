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'मरायचं आहे तर मरा, पण बस थांबवणार नाही' म्हणत बीडी फुकत बस पळवत राहिला चालक; आगीत होरपळून 9 जणांचा मृत्यू, 'तो' मात्र वाचला

बुधवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास हा सारा प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली आहे. नेमका घटनाक्रम समोर आला असून दोघांमुळे या अपघातामध्ये नऊ जणांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 24, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:52 PM IST
'मरायचं आहे तर मरा, पण बस थांबवणार नाही' म्हणत बीडी फुकत बस पळवत राहिला चालक; आगीत होरपळून 9 जणांचा मृत्यू, 'तो' मात्र वाचला
Image Credit: या अपघातासाठी चालक आणि कंडक्टरविरुद्ध गुन्हा दाखल

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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