/Ground Report: भाज्यांचे दर गगनाला; 3 रुपयांची भेंडी थेट 80 रुपयांवर, सर्वसामान्यांच्या बजेटवर कसा परिणाम?

Ground Report On Commen Man Budget: देशभरात भाज्यांच्या किंमतींनी अक्षरशः उच्चांक गाठला असून सामान्य नागरिकांचे स्वयंपाकघराचे गणित बिघडलय. काही दिवसांपूर्वी गावांमध्ये 3 ते 5 रुपयांत मिळणारी भेंडी आता थेट 80 रुपये किलोवर पोहोचली आहे. त्याचप्रमाणे दोडका, कारले, टोमॅटो, वांगी आणि इतर भाज्यांचे दरही अनेक पटींनी वाढले आहेत. शहरांमध्ये तर परिस्थिती आणखी गंभीर असून किरकोळ बाजारात ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. हवामानातील बदल, पावसाचा अनियमित पॅटर्न, वाहतूक खर्च आणि पुरवठ्यातील अडचणी यामुळे भाज्यांचे दर वाढल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
ग्रामीण भागात अत्यंत कमी दरात मिळणाऱ्या भाज्यांनी आता थेट महागाईचा विक्रम केलाय. भेंडीचा दर 3 रुपयांवरून 80 रुपये किलोपर्यंत गेला असून दोडक्यानेही 6 रुपयांवरून 60 रुपयांचा टप्पा गाठला आहे. टोमॅटो, कोथिंबीर, मिरची आणि फुलकोबी यांच्याही किंमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. बाजारातील विक्रेत्यांच्या मते, मागील 2 आठवड्यांत दर जवळपास दुप्पट ते तिप्पट वाढले आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिकसारख्या शहरांत किरकोळ बाजारात ग्राहकांना भाज्या खरेदी करताना मोठा विचार करावा लागत आहे. काही कुटुंबांनी तर आठवड्याच्या भाज्यांचे प्रमाण कमी करण्यास सुरुवात केली आहे.
यंदा अनेक राज्यांत अवकाळी पाऊस, उष्णतेची लाट आणि अचानक बदलणारे हवामान यामुळे भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, पिकांची गुणवत्ता घसरल्याने बाजारात पुरवठा कमी झाला आहे. काही भागांत पावसामुळे भाजीपाला सडला, तर काही ठिकाणी तीव्र उष्णतेमुळे उत्पादन घटले. परिणामी बाजारात उपलब्धता कमी आणि मागणी जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, हवामान बदलामुळे शेतीचे चक्र अस्थिर होत असून त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होत आहे.
महागाईचा सर्वात मोठा फटका मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार कुटुंबांना बसताना दिसत आहे. आधीच पेट्रोल-डिझेल, गॅस सिलिंडर आणि दैनंदिन वस्तू महाग झालेल्या असताना आता भाज्यांचे वाढते दर घरगुती खर्चावर अतिरिक्त ताण निर्माण करत आहेत. अनेक गृहिणींनी बाजारात “अर्धा किलो” किंवा “चौथाई किलो” भाज्या घेण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईतील काही बाजारांमध्ये टोमॅटो १०० रुपयांच्या जवळ पोहोचल्याचे चित्र दिसत आहे. किराणा व्यापाऱ्यांच्या मते, ग्राहकांची खरेदी क्षमता कमी होत असून विक्रीवरही परिणाम जाणवत आहे.
भाज्यांच्या वाढत्या किंमतीमागे फक्त हवामान जबाबदार नसून वाहतूक खर्च आणि साठेबाजी हेही मोठे कारण मानले जात आहे. डिझेल दरवाढीमुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. त्याचवेळी काही व्यापाऱ्यांकडून कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून दर वाढवल्याचा आरोपही केला जात आहे. बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या व्यापाऱ्यांचा प्रभाव वाढल्याने किरकोळ विक्रेत्यांना महाग दराने माल घ्यावा लागत आहे. याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होत आहे. काही राज्य सरकारांनी बाजारांवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली असली तरी परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही आठवड्यांत पावसाची परिस्थिती सुधारली आणि बाजारात नवीन उत्पादन आले तर भाज्यांचे दर काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत तात्काळ दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. सरकारने काही ठिकाणी थेट शेतकरी बाजार, मोबाइल विक्री केंद्र आणि नियंत्रित दर विक्रीची योजना सुरू करण्याचा विचार सुरू केला आहे. तरीही सामान्य ग्राहकांना सध्या महागाईचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. वाढते अन्नदर, इंधन महागाई आणि घरगुती खर्च यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक तणावाखाली आले आहेत. त्यामुळे भाज्यांच्या बाजारातील पुढील घडामोडींवर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.