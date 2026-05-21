/Ground Report:पुरेसा साठा असूनही का देत नाहीत पेट्रोल-डिझेल? बाईकसाठी 100 रुपयांच्या पेट्रोलची मर्यादा का?

Petrol Crisis Ground Report: पेट्रोल-डिझेलची कमतरता नसतानाही पंपांवर तुटवडा जाणवणे ही एक गुंतागुंतीची, बहुपरिमिती समस्या आहे. यामध्ये डीलर्सचे अर्थकारण, पुरवठा साखळी, धोरणात्मक निर्णय आणि स्थानिक परिस्थिती—या सर्वांचा मिळून परिणाम होतो.
Petrol Crisis Ground Report: देशात पेट्रोल-डिझेलचा एकूण साठा पुरेसा असल्याचे सरकारी आकडे सांगतात. रिफायनरी आणि मोठ्या डिपोमध्ये इंधन उपलब्ध आहे. तरीही काही शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात पंपांवर इंधन कमी मिळत आहे. पुरवठा साखळीतील तात्पुरते अडथळे आणि स्थानिक पातळीवरील व्यवस्थापनातील समस्या हे याचे मुख्य कारण आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
अनेकांच्या मते पेट्रोल पंप चालकांना मिळणारे कमिशन अपुरे आहे. ऑपरेशनल खर्च—वीज, कर्मचारी, देखभाल—सतत वाढत असताना नफा मर्यादित राहतो. त्यामुळे काही डीलर्स पूर्ण क्षमतेने इंधन विकण्याऐवजी मर्यादित विक्री करतात किंवा साठा जपून ठेवतात, जेणेकरून तोटा टाळता येईल.
काही पंपांवर ग्राहकांना “फक्त 100 रुपयांचे इंधन” देण्याची अट घालण्यात येते. यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. उपलब्ध साठा जास्त काळ टिकवणे आणि जास्तीत जास्त ग्राहकांना थोडे-थोडे इंधन देऊन तणाव टाळणे.
ही पद्धत तात्पुरती असली तरी ग्राहकांसाठी गैरसोयीची ठरते.
रिफायनरीपासून पंपांपर्यंत इंधन पोहोचण्यासाठी टँकर वाहतूक महत्त्वाची असते. काही भागांत ट्रान्सपोर्टशी संबंधित अडचणी—ड्रायव्हरची कमतरता, लॉजिस्टिक उशीर, स्थानिक आंदोलन—यामुळे वेळेवर पुरवठा होत नाही. परिणामी पंप “ड्राय” दिसतात, जरी वरच्या स्तरावर साठा उपलब्ध असतो.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत चढ-उतार होत असतात. काही काळ सरकार किंवा तेल कंपन्या किरकोळ दर स्थिर ठेवतात, पण त्याचा परिणाम डीलर्सच्या मार्जिनवर होऊ शकतो. अशा वेळी पंप चालक विक्रीचे प्रमाण नियंत्रित करून आर्थिक जोखीम कमी करण्याचा प्रयत्न करतात.
इंधन मर्यादित मिळाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना रोजच्या प्रवासात अडचणी येतात. लांब रांगा, वेळेचा अपव्यय आणि अनिश्चितता वाढते. काही ठिकाणी काळाबाजार किंवा जादा दराने विक्रीसारख्या तक्रारीही समोर येतात, जरी त्या सर्वत्र नसल्या तरी परिस्थिती बिघडवू शकतात.
तज्ज्ञांच्या मते, या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय आवश्यक आहेत. डीलर्ससाठी कमिशन रचना पुनरावलोकन करणे, पुरवठा साखळी अधिक मजबूत आणि पारदर्शक करणे, स्थानिक पातळीवर स्टॉक मॉनिटरिंग वाढवणे आणि ग्राहकांना अचूक माहिती देणे आवश्यक आहे. सरकार आणि तेल कंपन्यांनी समन्वय साधून या तात्पुरत्या तुटवड्याला आळा घालण्याची गरज आहे. कारण साठा असताना पंप “कोरडे” दिसणे ही व्यवस्थापनातील त्रुटी दर्शवते, उत्पादनातील नाही.