SIP ने वाढवा, SWP सह आरामात जगा; कमाईचा सर्वात सोपा मार्ग; तुम्हाला कोणी सांगणार नाही!

Systematic Investment Plan: बाजारात चढ-उतार येत राहतात, पण खरी कमाई करायची असेल तर शिस्त, नियमित गुंतवणूक आणि वेळ देणे या 3 गोष्टी महत्वाच्या असतात. यात सर्वात मोठी जादू आहे ती चक्रवाढ व्याजाची. जितका जास्त वेळ द्याल तितका पैसा आपोआप वाढतो. पैसे वाढवण्याच्या सोप्या टीप्स काय आहेत? सविस्तर जाणून घेऊया.
आज 1 कोटी दिसतात ते 20-30 वर्षांनी पुरेसे राहतील का? महागाई, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च यामुळे मोठी रक्कमही लवकर संपते. म्हणून पैवेळीच नियोजन करणे गरजेचे आहे. आजची गरज आणि उद्याची गरज या दोन्ही बाजू सांभाळायला हव्यात.
दर महिन्याला थोडे थोडे पैसे म्युच्युअल फंडात टाका (SIP). 15-20-25 वर्षे सातत्य ठेवा. छोटी रक्कम हळूहळू खूप मोठी होते. इथे शिस्त आणि वेळेची ताकद दिसते.
जेव्हा मोठा फंड तयार होतो, तेव्हा तो पूर्ण काढायचा नाही. तो कमी जोखमीच्या फंडात हलवा आणि SWP सुरू करा. म्हणजे दर महिन्याला तुमच्या बँक खात्यात निश्चित रक्कम येत राहते – जणू काही नोकरीचा पगारच चालू आहे!
पहिल्या टप्प्यात SIP ने संपत्ती तयार करा. नंतर SWP ने त्या संपत्तीचा नियमित उपयोग करा. या दोन्ही योजनांमुळे तुमचे पैसे कधीच संपत नाहीत आणि गरजेनुसार पैसेही मिळत राहतात
जितक्या लवकर SIP सुरू कराल तितकी मोठी संपत्ती तयार होईल. आणि जेव्हा निवृत्ती येईल तेव्हा SWP चा आधार असेल. हे दोन्ही मिळून तुम्हाला आयुष्यभर आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल.एक वाक्यात सांगायचे तर SIP ने पैसे वाढवायचे, SWP ने आरामात खर्च करायचे – हाच कमाई आणि जगण्याचा सर्वात सोपा, शिस्तबद्ध आणि सुरक्षित मार्ग असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
उत्तर: SIP म्हणजे दर महिन्याला थोड्या थोड्या रकमेची म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक. यामुळे छोटी बचत हळूहळू खूप मोठी होते.
SWP म्हणजे तयार झालेल्या मोठ्या फंडातून दर महिन्याला निश्चित रक्कम आपोआप बँकेत येणे – म्हणजे निवृत्तीनंतरही नियमित ‘‘पगार’’ मिळत राहतो.
उत्तर: SIP ने आयुष्याच्या पहिल्या टप्प्यात संपत्ती तयार होते, तर SWP ने निवृत्तीच्या टप्प्यात ती संपत्ती हळूहळू आणि सुरक्षितपणे खर्च करता येते. दोन्ही मिळून तुमचे पैसे कधीच एकदम संपत नाहीत आणि गरजेनुसार पैसेही मिळत राहतात. हेच आयुष्यभर आर्थिक सुरक्षेचे सूत्र आहे.
उत्तर: जितक्या लवकर तितके चांगले! जर तुम्ही २५-३० वयात SIP सुरू केली तर ५५-६० वयापर्यंत खूप मोठा फंड तयार होतो. उशिरा सुरू केले तरी चालते, पण जितका जास्त वेळ मिळेल तितकी चक्रवाढ व्याजाची जादू जास्त काम करते. म्हणून ‘‘आजपासून’’ हा सर्वोत्तम दिवस आहे!