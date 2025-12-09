English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
SIP ने वाढवा, SWP सह आरामात जगा; कमाईचा सर्वात सोपा मार्ग; तुम्हाला कोणी सांगणार नाही!

Systematic Investment Plan:  खरी कमाई करायची असेल तर शिस्त, नियमित गुंतवणूक आणि वेळ देणे या 3 गोष्टी महत्वाच्या असतात. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 9, 2025, 10:49 PM IST
एसआयपी

Systematic Investment Plan: बाजारात चढ-उतार येत राहतात, पण खरी कमाई करायची असेल तर शिस्त, नियमित गुंतवणूक आणि वेळ देणे या 3 गोष्टी महत्वाच्या असतात. यात सर्वात मोठी जादू आहे ती चक्रवाढ व्याजाची. जितका जास्त वेळ द्याल तितका पैसा आपोआप वाढतो. पैसे वाढवण्याच्या सोप्या टीप्स काय आहेत? सविस्तर जाणून घेऊया. 

फक्त पैसे जमा करून चालणार नाही

आज 1 कोटी दिसतात ते 20-30 वर्षांनी पुरेसे राहतील का? महागाई, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च यामुळे मोठी रक्कमही लवकर संपते. म्हणून पैवेळीच नियोजन करणे गरजेचे आहे. आजची गरज आणि उद्याची गरज या दोन्ही बाजू सांभाळायला हव्यात.

हजारोंचे कोटी बनवण्याचा सोपा मार्ग

दर महिन्याला थोडे थोडे पैसे म्युच्युअल फंडात टाका (SIP). 15-20-25 वर्षे सातत्य ठेवा. छोटी रक्कम हळूहळू खूप मोठी होते. इथे शिस्त आणि वेळेची ताकद दिसते.

SWP म्हणजे निवृत्तीनंतर नियमित पगार

जेव्हा मोठा फंड तयार होतो, तेव्हा तो पूर्ण काढायचा नाही. तो कमी जोखमीच्या फंडात हलवा आणि SWP सुरू करा. म्हणजे दर महिन्याला तुमच्या बँक खात्यात निश्चित रक्कम येत राहते – जणू काही नोकरीचा पगारच चालू आहे!

SIP + SWP = आयुष्यभराची आर्थिक सुरक्षा

पहिल्या टप्प्यात SIP ने संपत्ती तयार करा. नंतर SWP ने त्या संपत्तीचा नियमित उपयोग करा. या दोन्ही योजनांमुळे तुमचे पैसे कधीच संपत नाहीत आणि गरजेनुसार पैसेही मिळत राहतात

आजपासून सुरुवात करा

जितक्या लवकर SIP सुरू कराल तितकी मोठी संपत्ती तयार होईल. आणि जेव्हा निवृत्ती येईल तेव्हा SWP चा आधार असेल. हे दोन्ही मिळून तुम्हाला आयुष्यभर आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल.एक वाक्यात सांगायचे तर SIP ने पैसे वाढवायचे, SWP ने आरामात खर्च करायचे – हाच कमाई आणि जगण्याचा सर्वात सोपा, शिस्तबद्ध आणि सुरक्षित मार्ग असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.  

FAQ 

प्रश्न १. SIP आणि SWP म्हणजे नेमके काय?

उत्तर: SIP म्हणजे दर महिन्याला थोड्या थोड्या रकमेची म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक. यामुळे छोटी बचत हळूहळू खूप मोठी होते.
SWP म्हणजे तयार झालेल्या मोठ्या फंडातून दर महिन्याला निश्चित रक्कम आपोआप बँकेत येणे – म्हणजे निवृत्तीनंतरही नियमित ‘‘पगार’’ मिळत राहतो.

प्रश्न २. SIP आणि SWP एकत्र का वापरावे?

उत्तर: SIP ने आयुष्याच्या पहिल्या टप्प्यात संपत्ती तयार होते, तर SWP ने निवृत्तीच्या टप्प्यात ती संपत्ती हळूहळू आणि सुरक्षितपणे खर्च करता येते. दोन्ही मिळून तुमचे पैसे कधीच एकदम संपत नाहीत आणि गरजेनुसार पैसेही मिळत राहतात. हेच आयुष्यभर आर्थिक सुरक्षेचे सूत्र आहे.

प्रश्न ३. SIP किती लवकर सुरू करावी?

उत्तर: जितक्या लवकर तितके चांगले! जर तुम्ही २५-३० वयात SIP सुरू केली तर ५५-६० वयापर्यंत खूप मोठा फंड तयार होतो. उशिरा सुरू केले तरी चालते, पण जितका जास्त वेळ मिळेल तितकी चक्रवाढ व्याजाची जादू जास्त काम करते. म्हणून ‘‘आजपासून’’ हा सर्वोत्तम दिवस आहे!

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Tags:
SIPSWPsystematic investment planSystematic Withdrawal Planlong term investment

