तडफडणाऱ्या बापाचा दोरीने गळा दाबला, करवतीने आईचे तुकडे केले. कारच्या डिक्कीत भरले मृतदेह अन्...; मुलाचं हादरवणारं कृत्य

Crime News: उत्तर प्रदेशच्या जौनपूरमध्ये एका मुलानेच आपल्या आई आणि वडिलांची निर्घृणपणे हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुलाने घटनाक्रम उलगडला असता ऐकून पोलीसही हादरले आहेत. आरोपी मुलाने पोलिसांसमोर गुन्ह्याची कबुली दिली असता सगळे आश्चर्यचकित झाले. एक मुलगा जमीन आणि दुसऱ्या धर्मातील लग्नाच्या वादातून मुलगा इतक्या निर्घृणपणे आई-वडिलांची हत्या करु शकतो यावर कोणाचा विश्वासच बसत नव्हता. मुलाने गुन्हा करताना सर्व पातळ्या ओलांडल्या. त्याने बापाचा दोरीच्या सहाय्याने गळा दाबला, तसंच आईचा मृतदेह करवतीने कापला. यानंतर पुरावे मिटवण्यासाठी मृतदेहाचे तुकडे सिमेंटच्या गोणीत भरुन नदीत फेकून दिले.
जौनपूरच्या अहमदपूर येथील गावात झालेल्या या घटनेत अंबेशने आपले वडील श्याम बहादूर आणि आई बबिता यांच्याशी पैशांवरुन वाद झाला. अंबेशने कोलकाता येथील एका मुस्लीम मुलीशी लग्न केलं होतं. यानंतर त्याची पत्नी देखभाल खर्च मागत होती. जेव्हा आई-वडिलांनी पैसे देण्यास नकार दिला तेव्हा अंबेशने लोखंडी रॉडने त्यांच्या डोक्यावर वार केले.
वडिलांनी फोन करुन मदत मागण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याने पुन्हा डोक्यावर वार केल आणि तडफडणाऱ्या पित्याचा गळा दाबला. यानंतर त्याने बेसमेंटमधून करवत उचलली आणि आईच्या मृतदेहाचे तुकडे केले.
हत्येनंतर अंबेशने जमिनीवर पडलेल्या रक्ताचे डाग पुसून सर्व पुरावे मिटवण्याचा प्रयत्न केला. त्याने मृतदेहांचे दोन ते तीन तुकडे केले आणि सिमेंटसह 6 पोत्यात भरले. आईच्या मृतदेहाचा एक तुकडा पोत्यात राहत नव्हता, यामुळे त्याने तो वेगळा ठेवला. यानंतर कार काढली आणि डिक्कीत सर्व पोती भरली. गाडी 7 किमी दूर नेत बेलाल पुलावरुन त्याने गोमती नदीत पोती फेकली. राहिलेला एक भाग त्याने वाराणसीला जातना नदीत टाकला.
अंबेशने आपली बहिण वंदनाची दिशाभूल करत आई-वडील कुठे तरी गेले आहेत असं सांगितलं. वंदनाने 13 डिसेंबरला आई-वडील बेपत्ता झाल्याची तक्रार केली. पोलिसांनी 15 डिसेंबरला अंबेशला पकडलं असता तो जबाब बदलत होता. एएसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव यांच्या माहितीनुसार, कसून चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी नाट्यरुपांतर केलं. पोलिसांना वडिलांच्या मृतदेहाचा एक तुकडा सापडला असून, इतर भागांचा शोध सुरु आहे.