/1 नोव्हेंबरपासून बदलले GST संदर्भातील नियम; तुमच्यावर कसा होणार परिणाम?

वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी व्यवस्थेत केंद्र सरकारने मोठे बदल जाहीर केले आहेत. 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या 57व्या GST परिषदेच्या बैठकीत करदात्यांवरील अनुपालनाचा भार कमी करण्यासोबतच अंमलबजावणीची पद्धत अधिक सुलभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे जीएसटी अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार काढून घेण्याची शिफारस करण्यात आली असून, फौजदारी खटला चालवण्याची मर्यादा ₹1 कोटीवरून थेट ₹5 कोटी करण्यात आली आहे.
जीएसटी प्रकरणांमध्ये कर अधिकाऱ्यांकडून अटकेची कारवाई होण्याची शक्यता ही व्यवसाय क्षेत्रासाठी महत्त्वाची चिंता होती. आता जीएसटी परिषदेने अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, याचा अर्थ जीएसटी कायद्यातील गुन्हेगारी कारवाई पूर्णपणे संपणार असा नाही. गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
जीएसटी अंतर्गत फौजदारी खटला सुरू करण्यासाठीची आर्थिक मर्यादा ₹1 कोटीवरून ₹5 कोटी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ₹5 कोटींपेक्षा कमी रकमेच्या संबंधित प्रकरणांमध्ये थेट फौजदारी खटल्याची शक्यता कमी होईल. तसेच किमान शिक्षेची सक्तीची तरतूद हटवण्यात आली असून, दंड, कारावास किंवा दोन्हीपैकी काय शिक्षा द्यायची, याचा निर्णय न्यायालय घेईल.
जीएसटी परिषदेने सामान्य दंडाची रक्कम ₹25 हजारांवरून ₹10 हजार करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच ₹10 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या प्रकरणांमध्ये नवीन नोटीस जारी केली जाणार नाही. याच मर्यादेखालील प्रलंबित नोटिसाही मागे घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उशिरा रिटर्न भरणे, काही चुका होणे किंवा कर भरण्यास विलंब झाल्यास कर वसुली, व्याज आणि प्रमाणबद्ध दंड यावर भर राहणार आहे.
व्यवसायांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे उलट कररचनेअंतर्गत इनपुट सेवांवर जमा झालेल्या कराच्या रिफंडचा विस्तार. 1 नोव्हेंबर 2026 पासून पात्र इनपुट सेवांसाठी हा लाभ लागू होईल. तसेच 1 एप्रिल 2027 पासून पात्र प्लांट आणि मशिनरीवरील कराच्या रिफंडचीही तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे विशेषतः उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रातील कंपन्यांच्या खेळत्या भांडवलावर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.
या बैठकीत जीएसटी च्या विद्यमान दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारने सध्याची दररचना स्थिर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भविष्यात जीएसटी दरांशी संबंधित बदल वर्षातून एकदाच, प्रामुख्याने 1 एप्रिलपासून लागू करण्याच्या दिशेने निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय जीएसटी रिफंड प्रक्रिया जलद करण्यासाठी अर्जाची पोच देण्याची मुदत 15 दिवसांवरून 10 दिवस करण्याची आणि जोखीम मूल्यांकनानंतर पात्र रिफंडच्या 90 टक्के रकमेचे जलद मंजुरीकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.