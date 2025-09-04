English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
GST Reforms: जीएसटीसंदर्भात मोठी घोषणा झाली आहे. आता चारच्या जागी फक्त दोन स्लॅब असणार आहे. 22 सप्टेंबरपासून जीएसटीचे नवे दर लागू होणार आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 4, 2025, 08:39 AM IST
GST Reforms: जीवन आणि आरोग्य विमा योजनेच्या हफ्त्यांसंदर्भात केंद्राचा मोठा निर्णय! यापुढे भरावा लागणार इतका Tax

GST Reforms: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत नेक्स्ट जनरेशन जीएसटीची घोषणा झाली आहे. नव्या जीएसटी बदलांतर्गत आता फक्त दोन स्लॅब असणार आहे. याआधी 4 स्लॅब होते. आतापासून फक्त 5 टक्के आणि 18 टक्के हे दोन स्लॅब असतील. 22 सप्टेंबरपासून हे नवे दर लागू होणार आहेत.

जीएसटी अंतर्गत कऱण्यात आलेल्या मोठ्या बदलांमुळे 22 सप्टेंबरपासून अनेक वस्तू स्वस्त होणार असून, काही वस्तू महागही होणार आहेत. तंबाखू आणि त्याच्यापासून उत्पादन झालेल्या वस्तूंवर 40 टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. तसंच लक्झरी वस्तू आणि गाड्यांवरही 40 टक्के जीएसटी लाहू होईल. यावर वेगळा सेस लागू होणार नाही. 

12 टक्क्यांच्या कर रचनेत येणाऱ्या अनेक गोष्टी 5 टक्क्यांच्या श्रेणीत समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. यासह 18 टक्क्यांतर्गत येणाऱ्या नियमित वापरातील काही वस्तूंचा दर कमी करुन 5 टक्क्यात समाविष्ट केल जाईल. 

आरोग्य विमाच्या हफ्त्यावर 0 टक्के जीएसटी

आरोग्य विमाच्या हफ्त्यांसंदर्भातही सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील 18 टक्के जीएसटी थेट 0 टक्के श्रेणीत टाकण्यात आला आहे. याचा अर्थ आता त्यावर कोणताही जीएसटी भरावा लागणार नाही. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच ही कपात कऱण्यात आली आहे. 

 

FAQ

1) जीएसटी म्हणजे काय?
उत्तर: जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) हा भारतातील एक अप्रत्यक्ष कर आहे, जो वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर आकारला जातो. यामुळे "एक देश, एक कर" ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली आहे, ज्याने पूर्वीच्या अनेक करांऐवजी एकच कर प्रणाली लागू केली गेली.

2) 2025 मधील जीएसटी सुधारणा काय आहेत?
२०२५ मध्ये प्रस्तावित जीएसटी सुधारणांमध्ये खालील प्रमुख बदल समाविष्ट आहेत:कर स्लॅब कमी करणे: सध्याचे १२% आणि २८% कर स्लॅब काढून टाकून फक्त दोन मुख्य स्लॅब (५% आणि १८%) लागू केले जातील.
चैनीच्या वस्तूंवर नवीन स्लॅब: सिगारेट, तंबाखू यांसारख्या चैनीच्या आणि आरोग्यास हानिकारक वस्तूंवर ४०% कर आकारला जाईल.
दैनंदिन वस्तूंवरील कर कपात: दैनंदिन वापरातील वस्तूंवर (उदा., हेअर ऑइल, साबण, टूथपेस्ट, सायकल) कर १८% किंवा १२% वरून ५% पर्यंत कमी होईल.
विम्यावर कर सवलत: सर्व वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवर जीएसटी पूर्णपणे माफ.
जीवनरक्षक औषधांवर कर कपात: कर्करोग आणि दुर्मिळ रोगांवरील ३३ औषधांवरील जीएसटी १२% वरून ०% आणि इतर काही औषधांवर १२% वरून ५% पर्यंत कमी.
इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर दुरुस्ती: कर संरचनेतील त्रुटी दूर करून उद्योगांना फायदा.
सुलभ अनुपालन: प्री-फिल्ड रिटर्न्स, जलद रिफंड, आणि एमएसएमईसाठी सोप्या नोंदणी प्रक्रिया.

3) जीएसटी सुधारणा कधी लागू होतील?
उत्तर: जीएसटी परिषदेच्या ५६व्या बैठकीत (३-४ सप्टेंबर २०२५) घेतलेल्या निर्णयानुसार, नवीन कर दर २२ सप्टेंबर २०२५ पासून (नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून) लागू होतील.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

