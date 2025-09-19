दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तू स्वस्त; कंपन्यांकडून नव्या दरांची यादी जारी, पाहा रेटकार्ड

GST Cut Update : सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच जीएसटी परिषदेनं अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेत देशातील सामान्यांना दिवाळीपूर्वीच खऱ्या अर्थानं एक खास भेट दिली असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. चार स्तरांमध्ये असणाऱ्या जीएसटी दरांऐवजी शासनानं दोनच स्तर ठेवत उ र्वरित दोन स्तर शिथिल केले. ज्यानंतर अनेक वस्तूंच्या दरांमध्ये चढ- उतार होणार असल्याचे संकेत मिळाले. केंद्राच्या याच धोरणाला अनुसरून आता काही बड्या कंपन्यांनी सामान्यांच्या वापरात येणाऱ्या अनेक गोष्टींचे दर कमी करत नव्या दरांची यादी जारी केली आहे, जे 22 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार प्रॉक्टर अँड गॅम्बलनं आपल्या उत्पादनांसंदर्भातील नव्या दरांची यादी समोर आणली आहेत. सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनात वापरात असणाऱ्या या वस्तूंमध्ये विक्स, हेड अँड शोल्डर्स, पँटीन, पॅम्पर्स (डायपर), जिलेट, ओल्ड स्पाईस, ओरब बी अशा उत्पादनांचा समावेस आहे. या यादीनुसार विक्स अॅक्शन 500 आणि विक्स इनहेलरचे दर कमी होऊन 69 वरून 64 रुपयांवर आले आहेत. कंपनीकडून शॅम्पूचे दरसुद्धा कमी करण्याक आले, या श्रेणीत जीएसटी 18 टक्क्यांवरून घटवून तो पाच टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार हेड अँड शोल्डर्स कूल मेंथॉल (300 ml) चे 22 सप्टेंबरपासून दर 360 वरून 320रुपये होणार असून (72 ml)चे दर 89 वरून 79 वर पोहोचले आहेत. पँटीन हेअर फॉल कंट्रोल शॅम्पू आणि पँटीन डीप रिपेअर शॅम्पूचा दर 410 वरुन 355 वर आणला गेला आहे.
P&G इंडिया ब्रँडनं डायपरवर 12 टक्के आणि बेबी वाईप्सवर 18 टक्क्यांनी जीएसटी घटवून तो 5 टक्क्यांवर आणला आहे. शिवाय जिलेट शेविंग क्रीम 85 वरून 75 रुपयांवर आणण्यात आली आहे. तर, ओल्ड स्पाईसचं आफ्टर शेव्ह लोशन 320 वरून 284 वर आणण्यात आलं आहे. टूथब्रशचे दर कंपनीनं 35 रुपयांवरून 30 रुपयांवर आणले आहेत.
हिंदुस्तान युनिलिवर या अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनात सरशी असणाऱ्या कंपनीकडून हॉर्लिक्स, किसान जॅम, ब्रू कॉफी, लक्स, लाईफबॉय साबणासहित इतरही अनेक गोष्टींच्या दरात घट करण्यात आली आहे. यामध्ये डव हेअरफॉल शॅम्पू 490 वरून 435 रुपयांवर आणला आहे, सनसिल्क ब्लॅक शाईन शॅम्पूची किंमत 30 रुपयांवरून 370 रुपयांवर आणण्यात आली आहे. याशिवायही कंपनीकडून साबण, केचअप अशा उत्पादनांमध्ये 20 ते 50 रुपयांची घट केल्यानं नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे असं म्हणायला हरकत नाही.
