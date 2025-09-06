GST 2.0: दूध, पीठ, तेल ते मोबाईल-एसीपर्यंत… कुठे, किती पैसे वाचतील?'या' लिंकवरून स्वतःच माहिती घ्या!

GST 2.0: केंद्र सरकारने जीएसटी 2.0 अंतर्गत कर रचना सुलभ करून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. जीएसटी कौन्सिलने कर स्लॅब चारवरून दोन (5% आणि 18%) केले असून, लक्झरी आणि हानिकारक वस्तूंवर 40% कर लागू केला आहे. नव्या पोर्टलद्वारे ग्राहकांना किंमतींची तुलना करता येणार आहे.
जीएसटी 2.0 मध्ये कर रचना सुलभ करून दैनंदिन वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आले आहेत. दूध, पीठ, तेल, चीज आणि भारतीय ब्रेडवर कर शून्य आहे, तर साबण, टूथब्रश, सायकल यासारख्या वस्तूंवर 5% कर लागेल. पॅकेज्ड नमकीन, पास्ता, चॉकलेट आणि कॉफीवरील कर 12% किंवा 18% वरून 5% झाला आहे.
32 इंचापर्यंतचे टीव्ही, डिशवॉशर, एअर कंडिशनर आणि स्वयंपाकघरातील उपकरणांवरील जीएसटी 28% वरून 18% झाला आहे. 350 सीसीपर्यंतच्या छोट्या कार आणि दुचाकींवरील करही 28% वरून 18% कमी झाला आहे. शेतीसाठीच्या यंत्रसामग्रीवरील कर 12% वरून 5% झाला आहे.
सामान्य वस्तूंवर कर कमी करताना तंबाखू, पान मसाला, वायूयुक्त पेये आणि लक्झरी वस्तूंवर 40% कर लावण्यात आला आहे. यामुळे लक्झरी वस्तू महागतील, तर दैनंदिन गरजा स्वस्त होतील.
MyGov India अंतर्गत लाँच केलेले ‘SavingswithGST.in’ पोर्टल ग्राहकांना दैनंदिन वस्तूंच्या किंमती तपासण्यास मदत करते. यात मूळ किंमत, व्हॅट काळातील किंमत आणि नव्या जीएसटी दरानंतरची किंमत पाहता येते. उदाहरणार्थ, 1 लिटर दूध व्हॅटच्या 63.6 रुपयांवरून पुन्हा 60 रुपयांवर आले आहे. हे पोर्टल वापरण्यास सोपे असून, मागणी वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देईल.
नवीन जीएसटी दर २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होईल.
येथे, कोणतीही वस्तू निवडून, व्हॅट, मूळ किंमत आणि नवीन जीएसटी दर यांची तुलना करता येते.
दूध, पीठ, तेल, चीज आणि सर्व भारतीय ब्रेडवरील कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत.
३२ इंचापर्यंतच्या टीव्ही, लहान एसी, डिशवॉशर, लहान कार आणि ३५० सीसीपर्यंतच्या बाईकवरील कर २८% वरून १८% करण्यात आला आहे.
तंबाखू, पान मसाला, वायूयुक्त पेये आणि लक्झरी वस्तूंवर ४०% कर आकारला जाईल.