Marathi News
1 लाखांचे सोनं किंवा चांदी खरेदी केल्यास किती टक्के GST द्यावा लागेल?

GST on Gold: जीएसटी परिषदने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सोनं-चांदीच्या दरांवर याचा काही परिणाम होणार का? जाणून घ्या.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 4, 2025, 04:21 PM IST
1 लाखांचे सोन्ं किंवा चांदी खरेदी केल्यास किती टक्के GST द्यावा लागेल?
GST on Gold Know how much GST is there on gold, how much gold worth Rs 1 lakh will cost you

GST on Gold: दिवाळीआधीच केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता जीएसटीचे केवळ 5 व 18 टक्के असे दोन स्लॅब असणार आहेत. तसंच, 12 आणि 28 टक्के असलेला स्लॅब हटवण्यात येणार आहे. मीठापासून ते कारपर्यंतच्या गोष्टी स्वस्त झाल्या आहेत. अशातच सोनं-चांदीवरील जीएसटी कमी झालाय की नाही, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. दिवाळीनंतर लगेचच लग्नसराईंना सुरुवात होईल. आत्ताच सोनं थेट एक लाखांवर पोहोचलं आहे. त्यामुळं ग्राहकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. आता जीएसटी कर रचनेत बदल झाल्यामुळं ग्राहकांना आता तरी सोनं खरेदी करणं आवाक्यात आहे की नाही? असा प्रश्न पडला आहे. 

सोनं आणि चांदीवर 3 टक्के जीएसटी लागणार आहे. तर, घडणावळीवर (Making Charges)वर 5 टक्के जीएसटी लागू असणार आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही एक लाख रुपयांची सोनं-चांदी खरेदी करत असाल तर तर साधारणपणे तुम्हाला 3 हजार रुपयांपर्यंत जीएसटी द्यावा लागणार आहे. हे नवीन जीएसटी दर 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होतील. ज्यामुळे दिवाळीच्या घरगुती खर्चात त्याचा थेट परिणाम जाणवेल.

दरम्यान, 3 सप्टेंबर रोजी सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला होता. दिल्ली-मुंबईत सोन्याच्या दराने एक लाखांचा टप्पा गाठला होता. तर. आज 4 सप्टेंबर रोजी मात्र सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,06,860 रुपयांवर स्थिरावले असून 110 रुपयांनी घसरले आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 100 रुपयांची घसरण झाली असून 97,950 रुपयांवर स्थिरावली आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 90 रुपयांची घसरण झाली असून प्रतितोळा सोनं 80,140 रुपयांवर पोहोचली आहे. 

FAQ

1. केंद्र सरकारने जीएसटी संदर्भात कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे?

केंद्र सरकारने जीएसटी कर रचनेत बदल करून 12 आणि 28 टक्के स्लॅब हटवले असून, आता फक्त 5 आणि 18 टक्के असे दोन स्लॅब ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत.

2. सोने आणि चांदीवरील जीएसटी दरात काय बदल झाला आहे?

सोने आणि चांदीवर 3 टक्के जीएसटी लागू राहणार आहे, तर घडणावळीवर (Making Charges) 5 टक्के जीएसटी लागू होईल.

3. नवीन जीएसटी दर कधीपासून लागू होणार आहेत?

नवीन जीएसटी दर 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होतील.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Tags:
GSTgst on goldGST on silverGST Council meetingGold price today

