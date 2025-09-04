English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गणपतीतच सर्वसामान्यांची दिवाळी... मोदी सरकारचं GST गिफ्ट! दैनंदिन वस्तू स्वस्त, लक्झरी गोष्टी महागल्या

GST Rate Cuts: जीएसटीच्या दरांमध्ये मोठी कपात करण्यात आली असून सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बाब म्हणजे दैनंदिन वापरातील गोष्टींवरील करात मोठी सवलत देण्यात आली आहे. जीएसटीचे नवे दर कसे आहेत जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 4, 2025, 08:57 AM IST
जीएसटी परिषदेनंतर करण्यात आली घोषणा

-उर्वशी खोना, नवी दिल्ली

GST Rate Cuts: 56 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली, मुलभूत कर रचना बदलून दोन स्लॅब – 5% आणि 18% – करण्यात आल्या आहेत. तंबाखू, पान मसाला आणि लक्झरी वस्तूंवर स्वतंत्र 40% स्लॅब प्रस्तावित आहे. 

कोणते बदल करण्यात आलेत?

3 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या 56 व्या GST परिषदेने दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवरील करात घट करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. 12% आणि 28% स्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या, आणि आता फक्त 5% आणि 18% स्लॅब राहणार आहेत. यादरम्यान “सिन” किंवा लक्झरी वस्तूंवर, जसे की तंबाखू, पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक्ससारखी गैरआवश्यक वस्तू, या वस्तूंवर विशेष 40% GST प्रस्तावित करण्यात आला आहे.     

5% जीएसटीमध्ये काय काय?

नवीन सुरळीत जीएसटी संरचनेचा उद्देश ग्राहकांवरील भार कमी करणे व व्यवहार सुलभता वाढवण्याचा आहे. सगळ्या सामान्य उपभोग्य वस्तू ज्यामध्ये स्नॅक्स, नूडल्स, चॉकलेट्स, पीठ, पनीर, ब्रेड आणि दैनंदिन वापरातील पॅकेज्ड फूड, होम युटिलिटीज, सौंदर्यप्रसाधने, व शाळेतील साहित्य आता 5% जीएसटीमध्ये मोडणार आहेत, ज्यामुळे किराणा मालावर मोठी बचत होणार आहे.   

18% जीएसटीमध्ये कोणत्या वस्तू?         

त्याचबरोबर, टीव्ही, एसी, वॉशिंग मशीन, तसेच सिम्पल मोबाईल्स, सूटकेसेस, इत्यादी कच्चे उपकरणे 18% जीएसटीमध्ये स्थालांतरित करण्यात आले आहेत. यामुळे उत्पादन विक्री आणि खासकरून उत्सवाच्या सिझनमध्ये ग्राहकांना आर्थिक फायदा होणार आहे.         

कपडे, चप्पलाही स्वस्त

फूटवेअर आणि रेडीमेड कपडे (अडीच हजार रुपयांपर्यंत) आता 5% जीएसटीअंतर्गत येणार आहेत. याआधी ही मर्यादा एक हजार रुपये इतकी कमी होती. ज्यामुळे मध्यम वर्गालाही आता त्यांच्या आवडत्या फॅशन श्रेणी परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होतील.   

जीवनोपयोगी वस्तू स्वस्त, मात्र 'यांच्या'वर 40% टॅक्स

एकूणच, सगळ्या प्राथमिक जीवनोपयोगी वस्तू आणि सेवा स्वस्त होत आहेत, त्यात दैनंदिन किराणा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्यप्रसाधने, किचनवरील साधने व फुटवेअर यांचा समावेश आहे. मात्र, लक्झरी कार्स, उच्च किमतीच्या ईव्ही, प्रीमियम वस्त्रांबरोबरच 'सिन गुड्स', तंबाखू, पान मसाला इत्यादी गोष्टींवर 40 टक्के जीएसटी लागू होणार आहे, ज्यामुळे त्या वस्तूंची किंमत वाढणार आहे.   

कधीपासून लागू होणार नवे दर?

हे नवीन जीएसटी दर 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होतील. ज्यामुळे दिवाळीच्या घरगुती खर्चात त्याचा थेट परिणाम जाणवेल.

FAQ

56 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कोणते प्रमुख बदल झाले आहेत?

56 व्या जीएसटी परिषदेने जीएसटी कर रचना सुलभ करून फक्त दोन स्लॅब - 5% आणि 18% - ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधीचे 12% आणि 28% स्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, तंबाखू, पान मसाला आणि लक्झरी वस्तूंवर स्वतंत्र 40% जीएसटी स्लॅब प्रस्तावित आहे.

5% जीएसटी स्लॅबमध्ये कोणत्या वस्तूंचा समावेश आहे?

5% जीएसटी स्लॅबमध्ये दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा समावेश आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना बचत होईल. यामध्ये खालील वस्तू येतात:किराणा वस्तू: स्नॅक्स, नूडल्स, चॉकलेट्स, पीठ, पनीर, ब्रेड आणि पॅकेज्ड फूड.
होम युटिलिटीज: दैनंदिन वापरातील घरगुती वस्तू.
सौंदर्यप्रसाधने: मेकअप आणि स्किनकेअर उत्पादने.
शाळेतील साहित्य: स्टेशनरी आणि शैक्षणिक वस्तू.
फूटवेअर आणि कपडे: 2,500 रुपयांपर्यंतच्या किमतीचे रेडीमेड कपडे आणि फूटवेअर.

18% जीएसटी स्लॅबमध्ये कोणत्या वस्तूंचा समावेश आहे?

18% जीएसटी स्लॅबमध्ये खालील वस्तूंचा समावेश आहे:इलेक्ट्रॉनिक्स: टीव्ही, एसी, वॉशिंग मशीन.
मोबाईल्स: साधारण मोबाईल फोन.
इतर वस्तू: सूटकेस आणि काही कच्ची उपकरणे.
या बदलांमुळे विशेषतः उत्सवाच्या काळात ग्राहकांना आर्थिक फायदा होईल.

40% जीएसटी स्लॅबमध्ये कोणत्या वस्तू येतात?

40% जीएसटी स्लॅब हा लक्झरी आणि सिन गुड्ससाठी आहे, ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:तंबाखू आणि पान मसाला.
सॉफ्ट ड्रिंक्स.
लक्झरी कार्स आणि उच्च किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही).
प्रीमियम वस्त्रे आणि इतर गैरआवश्यक वस्तू.
या वस्तूंवर 40% कर लागू झाल्याने त्यांच्या किमती वाढतील.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

