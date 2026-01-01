घरात सोन्या चांदीच्या विटा, 500 च्या नोटांची गादी, इंम्पोर्टेड फर्निचर आणि पार्किंगमध्ये... GST अधिकाऱ्यांकडे सापडली अफाट संपत्ती

CBI Raid Central GST Officers : घरात सोन्या चांदीच्या विटा, 500 च्या नोटांची गादी, इंम्पोर्टेड फर्निचर आणि पार्किंगमध्ये अलिशान कार.. हे एखाद्या श्रीमंत व्यक्तीच्या घराचे वर्णन नाही तर उएऊ अधिकाऱ्याकडे सापडलेली अफाट संपत्ती आहे. झाशीमध्ये सीबीआयने मोठी कारवाई केली आहे. तीन केंद्रीय जीएसटी अधिकाऱ्यांना 70 लाख रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली. तपासादरम्यान या अधिकाऱ्यांकडे कोट्यावधीची बेहिशेबी मालमत्ता सापडली आहे.
जय दुर्गा हार्डवेअरचे मालक आणि एका जीएसटी वकिलालाही अटक करण्यात आली. सीबीआयने 1.70 कोटी रुपये जप्त केले. बुधवारी सकाळी, सीबीआय पथक प्रथम सेवाराम मिल कंपाऊंडमधील रहिवासी अनिल तिवारी यांच्या घरी पोहोचले. त्यांचे घर महागड्या फर्निचरसह आलिशान वस्तूंनी भरलेले होते. घर महागड्या वस्तूंनी सजवलेले होते. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) उत्तर प्रदेशातील झाशी येथील केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (सीजीएसटी) कार्यालयात लाचखोरीचे रॅकेट उघडकीस आणले आहे. एका उपायुक्त (आयआरएस-सी अँड आयटी), दोन अधीक्षक, एक वकील आणि एका खाजगी कंपनीच्या मालकाला अटक करण्यात आली आहे. जीएसटी चोरीच्या प्रकरणांमध्ये खाजगी कंपन्यांना बाजूने नेण्यासाठी 1.5 कोटी रुपये (अंदाजे १.५ दशलक्ष डॉलर्स) लाच मागितल्याच्या आरोपाखाली तपास यंत्रणेने त्यांच्यासह इतर अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
सीबीआयने 30 डिसेंबर रोजी त्यांना पकडण्यासाठी सापळा रचला. तपासादरम्यान, झाशी येथील उपायुक्त सीजीएसटी यांच्या आदेशानुसार दोन आरोपी अधीक्षकांना 70 लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. सीजीएसटी अधीक्षक आणि उपायुक्त दोघांनाही, एका वकीलासह आणि एका खाजगी कंपनीच्या मालकाला अटक करण्यात आली. त्यानंतरच्या झडतीत अंदाजे ९० लाख रुपयांची रोख रक्कम, अनेक मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे आणि मोठ्या प्रमाणात दागिने/सोने जप्त करण्यात आले.
शोध आणि पुढील तपास सुरू आहे. आतापर्यंत जप्त केलेली एकूण रोकड अंदाजे 1.60 कोटी आहे. वैद्यकीय तपासणीनंतर आरोपीला संबंधित न्यायालयांसमोर हजर केले जाईल असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी सीबीआयने प्रभा भंडारी (IRS-C&IT 2016), उपायुक्त, CGST, झाशी येथे नियुक्त, अनिल तिवारी, अधीक्षक, सीजीएसटी, झाशी, अजय कुमार शर्मा, अधीक्षक, सीजीएसटी, झाशी येथे तैनात, राजू मंगतानी, मेसर्स जय दुर्गा हार्डवेअरचे मालक, नरेश कुमार गुप्ता, वकील या अटक केली आहे. सीबीआयच्या अटकेदरम्यान 70 लाख रुपयांची लाच घेताना पकडलेले दोन अधीक्षक उपायुक्तांच्या सांगण्यावरून पैसे स्वीकारत होते. वैद्यकीय तपासणीनंतर सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर केले जाईल असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. या कारवाईमुळे सरकारी विभागांमधील व्यापक भ्रष्टाचारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.