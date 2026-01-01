English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • घरात सोन्या चांदीच्या विटा, 500 च्या नोटांची गादी, इंम्पोर्टेड फर्निचर आणि पार्किंगमध्ये... GST अधिकाऱ्यांकडे सापडली अफाट संपत्ती

घरात सोन्या चांदीच्या विटा, 500 च्या नोटांची गादी, इंम्पोर्टेड फर्निचर आणि पार्किंगमध्ये... GST अधिकाऱ्यांकडे सापडली अफाट संपत्ती

सीबीआयने मोठी कारवाई केली आहे. तीन केंद्रीय जीएसटी अधिकाऱ्यांना 70 लाख रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली. यांच्या घरावर धाड टाकली असता यांच्याकडे अफाट संपत्ती सापडली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 1, 2026, 06:03 PM IST
घरात सोन्या चांदीच्या विटा, 500 च्या नोटांची गादी, इंम्पोर्टेड फर्निचर आणि पार्किंगमध्ये... GST अधिकाऱ्यांकडे सापडली अफाट संपत्ती

CBI Raid  Central GST Officers : घरात सोन्या चांदीच्या विटा, 500 च्या नोटांची गादी, इंम्पोर्टेड फर्निचर आणि पार्किंगमध्ये अलिशान कार.. हे एखाद्या श्रीमंत व्यक्तीच्या घराचे वर्णन नाही तर उएऊ अधिकाऱ्याकडे सापडलेली अफाट संपत्ती आहे.  झाशीमध्ये सीबीआयने मोठी कारवाई केली आहे.  तीन केंद्रीय जीएसटी अधिकाऱ्यांना 70 लाख रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली. तपासादरम्यान या अधिकाऱ्यांकडे कोट्यावधीची बेहिशेबी मालमत्ता सापडली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 जय दुर्गा हार्डवेअरचे मालक आणि एका जीएसटी वकिलालाही अटक करण्यात आली. सीबीआयने 1.70 कोटी रुपये जप्त केले.  बुधवारी सकाळी, सीबीआय पथक प्रथम सेवाराम मिल कंपाऊंडमधील रहिवासी अनिल तिवारी यांच्या घरी पोहोचले. त्यांचे घर महागड्या फर्निचरसह आलिशान वस्तूंनी भरलेले होते. घर महागड्या वस्तूंनी सजवलेले होते.  केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) उत्तर प्रदेशातील झाशी येथील केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (सीजीएसटी) कार्यालयात लाचखोरीचे रॅकेट उघडकीस आणले आहे. एका उपायुक्त (आयआरएस-सी अँड आयटी), दोन अधीक्षक, एक वकील आणि एका खाजगी कंपनीच्या मालकाला अटक करण्यात आली आहे. जीएसटी चोरीच्या प्रकरणांमध्ये खाजगी कंपन्यांना बाजूने नेण्यासाठी 1.5 कोटी रुपये (अंदाजे १.५ दशलक्ष डॉलर्स) लाच मागितल्याच्या आरोपाखाली तपास यंत्रणेने त्यांच्यासह इतर अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

सीबीआयने 30 डिसेंबर रोजी त्यांना पकडण्यासाठी सापळा रचला. तपासादरम्यान, झाशी येथील उपायुक्त सीजीएसटी यांच्या आदेशानुसार दोन आरोपी अधीक्षकांना 70 लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. सीजीएसटी अधीक्षक आणि उपायुक्त दोघांनाही, एका वकीलासह आणि एका खाजगी कंपनीच्या मालकाला अटक करण्यात आली. त्यानंतरच्या झडतीत अंदाजे ९० लाख रुपयांची रोख रक्कम, अनेक मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे आणि मोठ्या प्रमाणात दागिने/सोने जप्त करण्यात आले.

शोध आणि पुढील तपास सुरू आहे. आतापर्यंत जप्त केलेली एकूण रोकड अंदाजे 1.60 कोटी आहे. वैद्यकीय तपासणीनंतर आरोपीला संबंधित न्यायालयांसमोर हजर केले जाईल असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी सीबीआयने  प्रभा भंडारी (IRS-C&IT 2016), उपायुक्त, CGST, झाशी येथे नियुक्त, अनिल तिवारी, अधीक्षक, सीजीएसटी, झाशी, अजय कुमार शर्मा, अधीक्षक, सीजीएसटी, झाशी येथे तैनात, राजू मंगतानी, मेसर्स जय दुर्गा हार्डवेअरचे मालक, नरेश कुमार गुप्ता, वकील या अटक केली आहे.  सीबीआयच्या अटकेदरम्यान 70 लाख रुपयांची लाच घेताना पकडलेले दोन अधीक्षक उपायुक्तांच्या सांगण्यावरून पैसे स्वीकारत होते. वैद्यकीय तपासणीनंतर सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर केले जाईल असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. या कारवाईमुळे सरकारी विभागांमधील व्यापक भ्रष्टाचारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
GST Superintendents ArrestedBribery Case in JhansiGold and silver bricksimported furnitureझांसी

इतर बातम्या

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंना धक्का! मतदानाआधीच पहिला उमेदवार...

महाराष्ट्र बातम्या