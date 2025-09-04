GST बदलांचा सर्वाधिक फायदा महिलांनाच; पाहा काय स्वस्त, व्यवसायात कसा मिळवाल नफा?

GST Tax Slab Change benefits for women : (Modi Government) मोदी सरकारच्या नेतृत्त्वाखाली अर्थमंत्रालयाच्या वतीनं जीएसटी परिषदेनं मॅरेथॉन बैठकांनंतर एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. ज्यानंतर देशात जीएसटी करप्रणाली दोन टप्प्यांमध्ये विभागण्यात आली असून, ही प्रणाली 5% आणि 18 % मध्ये असेल असं केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
जीएसटी परिषदेच्या या निर्णयामुळं महिलांना सर्वाधिक फायदा होणार हे आता स्पष्ट होत असून, दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तूंच्या दरात झालेल्या कपातीमुळं हा फायदा होणार आहे. घरगुती खर्चाचं गणित जुळवताना महिलांच्या हातात असणारी रक्कमसुद्धा समाधानकारक असल्यानं गृहिणींपासून नोकरदार ते अगदी व्यवसाय क्षेत्रात सक्रिय असणाऱ्या महिलांना केंद्राचा हा निर्णय फळताना दिसणार आहे.
जीएसटी परिषदेनं घेतलेल्या निर्णयानंर शॅम्पू, टॉयलेट साबण, टूथपेस्ट, हेअर ऑईल, अशा दैनंदिन वापरातील वस्तूंसमवेत सौंदर्यप्रसाधनांसह इतरही आवश्यक वस्तूंचे दर 18 टक्क्यांवरून थेट 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्यानं महिलांच्या वापरातील वस्तूंचं प्रमाण अधिक असून, त्यात सुटकेस, पर्स, हँडबॅग, शॉपिंग बॅग, ज्वेलरी यांच्यावरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
विविध प्रकारचं कापड, छापील आणि भरतकाम केलेली, विणकाम केलेली वस्त्र, साड्यांचे फॉल यांच्या दरात कपात करण्यात आली आहे. तर, टॅल्कम पावडर, फेस पावडर, लोशन, कंगवे, हेअरपिन, क्लिप, कर्लिंग पिन, हेअर कलर यांच्यावरील जीएसटीसुद्धा 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. सॅनिटरी नॅपकिन, जायपर, बाळांचे नॅपकिन लायनर अशा वस्तूंवरी जीएसटीसुद्धा 5 टक्क्यांवर आणण्यात आल्यानं आरोग्याशी संबंधित या गोष्टींच्या दरांमधील कपातीनंही महिलांना दिलासा मिळणार आहे. फक्त महिलाच नव्हे तर, शेव्हिंग क्रीम, आफ्टरशेव्ह अशा वस्तूंवरील दरात कपात केल्यानं पुरुष वर्गालाही दिलासा मिळणार आहे.
महिलांचे बचतगट, स्वयंसहायता गट यांच्याकडून तयार केली जाणारी उत्पादनं, कापड आणि हस्तकलेच्या वस्तू यांचेही दर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणण्यात आल्यानं प्रामुख्यानं लघुउद्योजिकांना नव्यानं चालना मिळणार आहे.
GST कर स्लॅब बदलांचा महिलांना कसा फायदा होईल?
दैनंदिन वापरातील वस्तू (शॅम्पू, साबण, सॅनिटरी नॅपकिन, कापड) स्वस्त झाल्याने खर्चात बचत होईल. स्वयंसहायता गटांना कमी GST मुळे व्यवसाय वाढवण्यास मदत होईल.
कोणत्या वस्तूंवरील GST कमी झाला आहे?
शॅम्पू, साबण, टूथपेस्ट, हेअर ऑइल, सॅनिटरी नॅपकिन, जायपर, सुटकेस, पर्स, हँडबॅग, ज्वेलरी, कापड, साड्या, टॅल्कम पावडर, लोशन, शेव्हिंग क्रीम यांच्यावरील GST 18% किंवा 12% वरून 5% झाला.
स्वयंसहायता गटांना कसा फायदा होईल?
हस्तकला, कापड आणि इतर उत्पादनांवरील GST 12% वरून 5% झाल्याने उत्पादन खर्च कमी होईल आणि बाजारात स्पर्धात्मक किंमतीत विक्री करता येईल.