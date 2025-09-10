English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Parle-G होणार स्वस्त? 22 सप्टेंबरपासून पराठा, पिझ्झा आणि औषधांवर किती रुपये वाचतील? जाणून घ्या!

GST: जीएसटी कपातीनंतरही 2 आणि 5 रुपयांच्या पॅकेटच्या किमती कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 10, 2025, 03:48 PM IST
Parle-G होणार स्वस्त? 22 सप्टेंबरपासून पराठा, पिझ्झा आणि औषधांवर किती रुपये वाचतील? जाणून घ्या!
जीएसटी कपात

GST: मोदी सरकारने नवरात्रीच्या काळात जनतेला मोठी भेट देत 22 सप्टेंबर पासून दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अन्नपदार्थांपासून ते रोजच्या गरजेच्या वस्तूंपर्यंत अनेक गोष्टी स्वस्त होणार आहेत. सरकारने 12 आणि 28 टक्के जीएसटी स्लॅब रद्द करून फक्त 5 आणि 18 टक्के कर कायम ठेवले आहेत. याशिवाय, काही आवश्यक वस्तूंवर शून्य जीएसटी लागू केला आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

जीएसटी काऊन्सिलचा निर्णय

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व वस्तूंना दोनच स्लॅबमध्ये (5% आणि 18%) समाविष्ट करण्यात आले आहे, तर पाप आणि लक्झरी वस्तूंवर उच्च कर कायम ठेवला आहे. सरकारने एक यादी जाहीर केली, ज्यामध्ये प्रत्येक वस्तूवर आकारला जाणारा जीएसटी नमूद आहे. या कपातीमुळे अनेक कंपन्या ग्राहकांना स्वस्त दरात उत्पादने देण्याची तयारी करत आहेत.

बिस्किटांवर जीएसटी कपात

सध्या बिस्किटांवर 18% जीएसटी आकारला जातो, पण 22 सप्टेंबरपासून तो 5% स्लॅबमध्ये येईल. यामुळे बिस्किटे, पेस्ट्री, केक, कम्युनियन वेफर्स, सीलिंग वेफर्स, राईस पेपर यांसारख्या बेकरी उत्पादनांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. भारतीयांच्या आवडीच्या पारले जी बिस्किटांच्या 2 आणि 5 रुपयांच्या पॅकेटच्या किमती कमी होणार का?, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. यामुळे सकाळच्या चहासोबत पारले जी खाणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात उत्सुकता आहे.

पारले जीच्या किमती कमी होण्याची शक्यता?

पारले जी हे भारतातील प्रत्येक घरात आवडीने खाल्ले जाणारे बिस्किट आहे. परंतु, जीएसटी कपातीनंतरही 2 आणि 5 रुपयांच्या पॅकेटच्या किमती कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. 2018 मध्ये जीएसटी 12% वरून 18% झाला तेव्हा पारले जीने किमती वाढवल्या नव्हत्या, परंतु पॅकेटमधील बिस्किटांचे प्रमाण कमी केले होते. आता कंपनी किमती कमी न करता बिस्किटांचे प्रमाण वाढवू शकते. याबाबत कंपनीकडून अद्याप कोणतेही स्पष्ट विधान आलेले नाही.

शून्य जीएसटी लागू असलेल्या वस्तू

जीएसटी सुधारणांचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे अनेक आवश्यक वस्तूंवर शून्य जीएसटी लागू करणे. यामध्ये अति-उच्च तापमान (UHT) दूध, प्री-पॅकेज्ड छेना, पनीर, चपाती, रोटी, पराठा, खाखरा आणि पिझ्झा ब्रेड यांचा समावेश आहे. याशिवाय, औषधे, शैक्षणिक साहित्य आणि विमा यांनाही जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि दैनंदिन खर्च कमी होण्यास मदत होईल.

FAQ

प्रश्न: मोदी सरकारने नवरात्रीत कोणती मोठी भेट जनतेला दिली आहे?

उत्तर: मोदी सरकारने २२ सप्टेंबर २०२५ पासून दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अन्नपदार्थ, बिस्किटे, पेस्ट्री, आणि इतर गरजेच्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत. सरकारने १२ आणि २८ टक्के जीएसटी स्लॅब रद्द करून फक्त ५ आणि १८ टक्के कर कायम ठेवले आहेत. तसेच, अनेक आवश्यक वस्तूंवर शून्य जीएसटी लागू केला आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळेल.

प्रश्न: बिस्किटांवरील जीएसटी कपातीचा परिणाम काय होईल, आणि पारले जीच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे का?

उत्तर: सध्या बिस्किटांवर १८% जीएसटी आकारला जातो, परंतु २२ सप्टेंबर २०२५ पासून तो ५% स्लॅबमध्ये येईल. यामुळे बिस्किटे, पेस्ट्री, आणि इतर बेकरी उत्पादने स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. मात्र, पारले जीच्या २ आणि ५ रुपयांच्या पॅकेटच्या किमती कमी होण्याची शक्यता कमी आहे, कारण २०१८ मध्ये जीएसटी वाढला तेव्हा कंपनीने किमती न वाढवता पॅकेटमधील प्रमाण कमी केले होते. आता कंपनी कदाचित किमती कमी न करता बिस्किटांचे प्रमाण वाढवू शकते, परंतु याबाबत कंपनीकडून स्पष्ट विधान आलेले नाही.

प्रश्न: कोणत्या वस्तूंवर शून्य जीएसटी लागू होईल?

उत्तर: सरकारने अनेक आवश्यक वस्तूंवर शून्य जीएसटी लागू केला आहे, ज्यामध्ये अति-उच्च तापमान (UHT) दूध, प्री-पॅकेज्ड छेना, पनीर, चपाती, रोटी, पराठा, खाखरा, आणि पिझ्झा ब्रेड यांचा समावेश आहे. याशिवाय, औषधे, शैक्षणिक साहित्य, आणि विमा यांनाही जीएसटीमधून सूट मिळाली आहे. या सुधारणांमुळे सामान्य नागरिकांचा दैनंदिन खर्च कमी होण्यास मदत होईल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
GST new ratesParle G priceParle G biscuit price decreaseRoti price GSTजीएसटीचे नवीन दर

इतर बातम्या

नेपाळ आशिया कप 2025 मध्ये का खेळत नाहीये? टी-20 वर्ल्ड कपमध...

स्पोर्ट्स