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'कारखाने, प्रकल्प, स्पर्धा सगळं गुजरातलाच, विकासाचे हे 'गुजरात-केंद्रित' मॉडेल धोकादायक', राज ठाकरेंना नडलेल्या नेत्याची BJP सोडल्यानंतर टीका

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस हा नेता मुंबईबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे अचानक चर्चेत आलेला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 19, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:04 AM IST
'कारखाने, प्रकल्प, स्पर्धा सगळं गुजरातलाच, विकासाचे हे 'गुजरात-केंद्रित' मॉडेल धोकादायक', राज ठाकरेंना नडलेल्या नेत्याची BJP सोडल्यानंतर टीका
Image Credit: मुलाखतीदरम्यान केंद्र सरकारवर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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