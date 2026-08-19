'कारखाने, प्रकल्प, स्पर्धा सगळं गुजरातलाच, विकासाचे हे 'गुजरात-केंद्रित' मॉडेल धोकादायक', राज ठाकरेंना नडलेल्या नेत्याची BJP सोडल्यानंतर टीका

तमिळनाडू भाजपचे माजी अध्यक्ष आणि सध्या 'वी द लीडर्स'या चळवळीचे संस्थापक के. अण्णामलाई यांनी आपल्याच आधीच्या पक्षावर निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुंबईत येऊन मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंना आव्हान देणाऱ्या अण्णामलाई यांनी सध्या देशात सुरु असलेला सारा प्रकार म्हणजे, विकासाचं 'गुजरात-केंद्रित मॉडेल' असल्याचा दावा केला आहे. मोठ्या गुंतवणुका आणि राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम केवळ एकाच राज्यात केंद्रित केले जाऊ शकत नाहीत, असे अण्णामलाई यांनी म्हटले आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अण्णामलाई यांनी एआय व वेफर कंपन्या तसेच प्रस्तावित ऑलिम्पिक स्पर्धांसारख्या मोठ्या क्रीडा स्पर्धांचा उल्लेख करत आपला आक्षेप नोंदवला. भाजपच्या दृष्टिकोनात बदल होणे आवश्यक असल्याचे रोखठोक मत अण्णामलाई यांनी व्यक्त केले.
अण्णामलाई यांनी सध्या केंद्र सरकारकडून सुरु असलेल्या धोरणांवर निशाणा साधताना, "दिल्लीतून राबवलं जाणारं भारताच्या विकासाचे गुजरात-केंद्रित मॉडेल" असा उल्लेख करत भाजपावर टीका केली. मोठी गुंतवणूक, तंत्रज्ञान प्रकल्प आणि राष्ट्रीय कार्यक्रम हे सर्व एकाच राज्यात केंद्रित केले जाऊ शकत नाहीत, असं स्पष्ट मत अण्णामलाई यांनी व्यक्त केलं. "भाजपचे निर्णय दिल्ली-केंद्रित होत असल्याचं माझं मत आहे. अशाप्रकारे दिल्ली केंद्रित निर्णय होणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. यात बदल होणे गरजेचे आहे," असे अण्णामलाई यांनी 'इंडिया टुडे तमिळनाडू राउंड टेबल' या विशेष कार्यक्रमात दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. एवढ्यावरच न थांबताना, "दिल्लीतून राबवलं जाणारं भारताच्या विकासाचे 'गुजरात-केंद्रित' मॉडेल थोडे बदलले पाहिजे. हे असे मॉडेल धोकादायक आहे," असेही त्यांनी आवर्जूनव नमूद केले.
"सर्व एआय (AI) कंपन्या तिथेच (गुजरातला) जाणे, वेफर कंपन्या तिथेच जाणे, 2030 च्या राष्ट्रकुल स्पर्धा तिथेच होत आहेत. 2030 च्या पोलीस क्रीडा स्पर्धा तिथे होणार आहेत. आणि 2036 च्या प्रस्तावित ऑलिम्पिक स्पर्धा अहमदाबादलाच होणार, असं होऊ शकत नाही. संपूर्ण भारताच्या विकासासाठी तुम्ही अशा पद्धतीने 'गुजरात मॉडेल'चा अवलंब करू शकत नाही," अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये अण्णामलाई यांनी आपला आक्षेप नोंदवला.
100 दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण करत असलेले तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांच्याबद्दल बोलताना अण्णामलाई यांनी, "ते खरं तर एका अत्यंत कठीण परिस्थितीमध्ये आहेत. कारण जेव्हा वेगवेगळ्या शक्ती तुमच्याविरुद्ध कार्यरत असतात त्या वेळी मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची स्वीकारणे सोपे नसते," असं म्हणत विजय यांच्या कमाचं कौतुक केलं. सध्या मी विजयला पाठिंबा देतोय कारण एक खऱ्या तमिळ माणसाने जे करायला हवं, तेच तो करतोय, असं अण्णामलाई म्हणाले.
Yes, I currently support Vijay. Opposition parties criticize him, but what have you done all these years?#Annamalai #TVKVijay pic.twitter.com/n25IGsKYDl— விக்னேஷ் விழுப்புரத்தான் (@casdro2011) August 17, 2026
अण्णामलाई यांनी 2 जून रोजी पक्षाकडे आपला राजीनामा सादर केला. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबिन यांनी तीन दिवसांनंतर, म्हणजेच 5 जून रोजी तो अधिकृतपणे स्वीकारला.