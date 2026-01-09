English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
  • भारत
महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवर भयानक संकट! तात्काळ शाळांना सुट्टी जाहीर, सरकारने शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश काढले

महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवर असलेल्या गुजरातमधील काही गावांमध्ये भूकंपाचे अनेक धक्के जाणवले. खबरदारी म्हणून शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 9, 2026, 07:27 PM IST
Gujarat Earthquake : महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवर राहणारे लोक सध्या प्रचंड दहशतीत आहेत. गुजरातमधील जेतपूर, धोराजी आणि उपलेटा पंथकम परिसरात भूकंपाचे धक्के बसले आहेत. हे सर्व परिसर महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या बॉर्डरवर आहेत.  इन्स्टिट्यूट ऑफ सिस्मॉलॉजिकल रिसर्च (ISR) नुसार, मागील 12 तासांत या प्रदेशात एकूण सात भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. प्रशासकीय यंत्रणा अलर्टमोडवर असून खबरदारी म्हणून येथील सर्व शाळांना तात्काळ सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.  

आयएसआरच्या आकडेवारीनुसार 8 जानेवारी रोजी 8:43 वाजता भूकंपाचा पहिला धक्का जाणवला, ज्याची तीव्रता रिश्टर स्केलवर 3.3 होती, त्याचे केंद्र उपलेटापासून सुमारे 30 किलोमीटर अंतरावर होते. 9  जानेवारी रोजी सकाळी  6.19 वाजता सर्वात मोठा भूकंपाची नोंद झाली, ज्याची तीव्रता 3.8 होती. सकाळी 6:19 ते 8:34 दरम्यान भूकंपाचे अनेक धक्के जाणवले.  

सकाळी 6:19 वाजता - 3.8 तीव्रता
सकाळी 06:56 वाजता -  2.9 तीव्रता
सकाळी 06:58 - वाजता 3.2 तीव्रता
सकाळी 7:10 - 2.9 तीव्रता 
सकाळी 7:13 वाजता - 2.9 तीव्रता
सकाळी 07:33 वाजता 2.7  तीव्रता
सकाळी 08:34 - पुन्हा सौम्य भूकंपाचे धक्के जाणवले.

अहवालांनुसार, या सर्व भूकंपांचे केंद्र उपलेटाच्या पूर्व-ईशान्येला (ENE) अंदाजे 27 ते 30 किलोमीटर अंतरावर होते. भूकंपाची खोली जमिनीपासून 6.1 किलोमीटर ते 13.6 किलोमीटर खाली मोजली गेली. सुदैवाने, आतापर्यंत कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नाही, परंतु सततच्या भूकंपांमुळे लोक घराबाहेर पडले आहेत आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अधिकारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.

धोराजीमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर करण्याचा निर्णय

सतत येणाऱ्या भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे, राजकोट जिल्ह्यातील धोराजी शहरातील अनेक खाजगी शाळा संचालकांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून आज सुट्टी जाहीर केली. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला. सकाळी शाळेत पोहोचलेल्या मुलांनाही घरी परत पाठवण्यात आले.

गुजरात हे भूकंपाच्या दृष्टीने संवेदनशील राज्य 

गुजरातमध्ये भूकंपांच्या उच्च घटनांमागे अनेक प्रमुख वैज्ञानिक कारणे आहेत. गुजरात कच्छ फॉल्ट, काट्रोल हिल्स फॉल्ट आणि नलिया फॉल्टसह अनेक भूकंपीय फॉल्ट रेषांवर वसलेले आहे. हे फॉल्ट पृथ्वीच्या प्लेट्समध्ये सतत तणाव निर्माण करतात, जे तुटल्यावर भूकंप म्हणून बाहेर पडतात. याव्यतिरिक्त, भारतीय टेक्टोनिक प्लेटचा दाब देखील एक प्रमुख घटक आहे. भारतीय प्लेट उत्तरेकडे सरकत आहे आणि युरेशियन प्लेटशी टक्कर देत आहे. या टक्करचा परिणाम केवळ हिमालयापुरता मर्यादित नाही तर कच्छ आणि गुजरात प्रदेशांपर्यंत पसरतो.  कच्छ प्रदेश देखील एक दरी क्षेत्र आहे. कच्छचा रण हा भूगर्भीयदृष्ट्या जुना दरी क्षेत्र आहे. अशा भागात जमीन आधीच कमकुवत आहे, त्यामुळे सौम्य ते मध्यम भूकंप वारंवार होतात.

