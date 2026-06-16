'जितका जास्त वेळ लावशील, तितकं जास्त नुकसान होईल,' गुजरात हायकोर्टाने युसूफ पठाणला सुनावलं, नेमकं काय घडलं?

Gujarat High Court on Yusuf Pathan: वडोदरा महानगरपालिकेच्या (VMC) भूखंडाचा ताबा कसा मिळवला? याची माहिती देण्यासाठी गुजरात हायकोर्टाने भारताचे माजी क्रिकेटपटू आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार युसूफ पठाण यांना चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंना जमीन वाटप करण्याबाबतच्या राज्य सरकारच्या धोरणांतर्गत ही जमीन मिळवल्याचा युसूफ पठाणचा दावा आहे. तसंच भूखंडावरील सततच्या ताब्यामुळे भरावे लागणारे नुकसान-शुल्क कोणत्याही विलंबामुळे वाढेल, अशी ताकीदही कोर्टाने दिली आहे.
न्यायमूल्की सुनीता अग्रवाल आणि डी एन रे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील शालिन मेहता यांनी पठाणची बाजू मांडली. त्यांनी 1999 च्या गुजरात सरकारच्या धोरणांतर्गत दिलासा देण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवलं.
मेहता यांनी तीन ते चार आठवड्यांचा वेळ मागत सांगितलं की, क्रिकेटपटूने विद्यमान धोरणानुसार खटला चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. "आम्ही पॉलिसी रेकॉर्डवर आणली आहे, आणि आम्हाला आशा आहे की पॉलिसी अंतर्गत, आम्ही पात्र आहोत आणि इतर क्रिकेटपटूंनाही लाभ देण्यात आला आहे, आम्हालाही तेच दिले जाईल," असं त्यांनी कोर्टात सांगितलं.
या विनंतीवर खंडपीठाने नमूद केले की, कोणत्याही प्रकारचा विलंब झाल्यास पठाण यांच्यावरील आर्थिक दायित्वात वाढ होऊ शकते. "तुम्ही जो काही वेळ घेत आहात, त्याबाबत हे लक्षात ठेवा की तुम्ही जितका जास्त वेळ घ्याल, तितकी जास्त नुकसानभरपाई तुम्हाला द्यावी लागेल," असं खंडपीठाने म्हटलं.
खंडपीठाने हेदेखील स्पष्ट केलं की, जरी पठाण यांना अखेरीस संबंधित धोरणांतर्गत दिलासा मिळाला, तरीही त्यांना जागेचा ताबा घेतलेल्या कालावधीसाठी नुकसानभरपाईचे मूल्यमापन करणे आवश्यकच ठरेल. तसंच, कायदेशीर अधिकाराशिवाय सार्वजनिक भूखंडाचा ताबा बाळगणं किंवा तो वापरणं हे सर्वसामान्य मानलं जाऊ शकत नाही आणि नुकसानभरपाई निश्चित करताना हा ताबा बाळगल्याचा कालावधी विचारात घेणं अनिवार्य आहे, असंही खंडपीठाने सरकारी वकील जी. एच. विर्क यांना सांगितलंत.
"कायदेशीर अधिकाराशिवाय ताबा घेतलेला असल्यास तो कालावधी हा सामान्य कालावधी मानला जाणार नाही. त्या कालावधीकडे कायदेशीर अधिकाराशिवाय सार्वजनिक जमिनीचा वापर आणि ताबा म्हणून पाहिले जावे", असं कोर्टाने स्पष्ट केले. अशा प्रकारची नुकसानभरपाई ही दंडात्मक स्वरूपाची असू शकते असंही सांगण्यात आलं.
8 जून रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने आपल्या बाजूने कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसतानाही पठाण 2014 पासून त्या जागेचा ताबा राखून असल्याचं अधोरेखित केलं. तसंच त्यांनी एकही रुपया न भरता त्या जमिनीचा ताबा कायम ठेवला होता असं सांगितलं. न्यायालयाने असंही स्पष्ट केलं की, जरी सरकारने नंतर त्यांच्या बाजूने आदेश दिला, तरीही नुकसानभरपाईची रक्कम ही सध्याच्या बाजारभावानुसारच निश्चित करावी लागेल.
8 जून रोजी न्यायालयाने असाही प्रश्न उपस्थित केला की, जमिनीच्या वाटपाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता किंवा आवश्यक रक्कम न भरता पठाण यांनी सार्वजनिक जमिनीचा ताबा कसा घेतला? तसxच कायदेशीर अधिकाराशिवाय सार्वजनिक मालमत्तेचा ताबा बाळगल्यास त्या वापरासाठी नुकसानभरपाई द्यावी लागू शकते, असंही स्पष्ट केलं.