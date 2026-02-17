Video : लग्नसमारंभात उधळला मोक्कार पैसा; पावसाप्रमाणं बरसणाऱ्या नोटा उचलण्यासाठी तोबा गर्दी

Viral Video : पैशांचा पाऊस पडणे... हे अनेकदा ऐकलं असेल. पण, संकल्पनेतील बाब कधी प्रत्यक्षात अनुभवली आहे का? नसेल अनुभवली, तर आता सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या एका व्हिडीओच्या माध्यमातून पैशांचा पाऊस प्रत्यक्ष पाहता येत आहे. हा कोणताही AI व्हिडीओ नसून, प्रत्यक्षात ही घटना घडलीये आणि तीसुद्धा गुजरातमध्ये. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर थांबून थांबून पाहिला जात आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार गुजरातच्या महेसाणा जिल्ह्यातील कडी तालुका येथील अगोल गावात लग्नसमारंभाच्या निमित्तानं नोटांची बरसात करण्यात आली. भाजप नेते, तालुका सदस्य झूलेखाबेन इदरेशभाई यांच्या भाच्याच्या लग्नानिमित्त वरात निघाली असता तेव्हाच या गावाच्या मुख्य चौकात हा पैशांचा पाऊस पाडण्यात आला. वरातीदरम्यान होणारी ही पैशांची उधळण पाहून तिथं नोटा गोळा करण्यासाठी गावकरी, लहानमोठे सर्वांचीच तोबा गर्दी पाहायला मिळाली. बरं, उधळल्या जाणाऱ्या नोटा इतक्या जास्त होत्या, की काही नेटकऱ्यांनी व्हिडीओवर कमेंट करत उधळण्यात आलेल्या या पैशांमध्ये एखाद्याचं लग्न होईल, अशाही प्रतिक्रिया दिल्या.
लग्नाच्या निमित्तानं पैसे उधळण्यासाछी म्हणून कोणी वाहनांवर चढून, कोणी छतावर चढून पैसे हवेत उधळले. बरं या गावात पैशांची बरसात होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीसुद्धा सोशल मीडियावर पैशाचा पाऊस पडतानाची काही दृश्य व्हायरल झाली आणि त्यावेळीसुद्धा ही बरसात एका लग्नसमारंभाच्याच निमित्तानं करण्यात आल्याचं वृत्त समोर आलं होतं.
आतापर्यंत पैशांचा पाऊस पडणं हे अनेकांनी ऐकलं असेल, आता मात्र बऱ्याचजणांनी ते अनुभवलं आहे. बरं, व्हिडीओ पाहून त्यावर नेटकऱ्यांनी त्यांच्या कलात्मकतेला वाव देत भन्नाट कमेंटही केल्या आहेत. तर, काहींनी याच गावातील जुन्या व्हिडीओंकडे आणि यापूर्वी झालेल्या पैशांच्या पावसाकडेसुद्धा लक्ष वेधलं. व्हायरल होणारा हा व्हिडीओ पाहता, मेहसाणा गावात अशी कोणती परंपरा आहे का? असाही प्रश्न काही नेटकऱ्यांनी उपस्थित केला.