Marathi News
  • भारत
  लैंगिक शक्ती वाढवण्याची औषधं, गुत्तांगावर जखमा, रक्तस्राव अन्...; पत्नीचे पतीला संपवल्यानंतर..

लैंगिक शक्ती वाढवण्याची औषधं, गुत्तांगावर जखमा, रक्तस्राव अन्...; पत्नीचे पतीला संपवल्यानंतर..

Crime News Wife Assaulted By Husband: मयत इसमाच्या भावाला म्हणजेच आरोपी महिलेच्या दिराला अंत्यसंस्कारावरुन झालेल्या वादानंतर शंका आल्याने त्याने चौकशीची मागणी केली. या महिलेने पतीचा मृत्यू आजारपणामुळे झाल्याचं आधी भासवलं होतं. मात्र चौकशीत वेगळं सत्य समोर आलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 7, 2026, 11:39 AM IST
लैंगिक शक्ती वाढवण्याची औषधं, गुत्तांगावर जखमा, रक्तस्राव अन्...; पत्नीचे पतीला संपवल्यानंतर..
समोर आला थरकाप उडवणारा घटनाक्रम (प्रातिनिधिक फोटो)

Crime News Wife Assaulted By Husband: गुजरातच्या सुरत शहरामध्ये एका 37 वर्षीय महिलेने तिच्या पतीची हत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे पतीचं निधन आजारपणामुळे झाल्याचा बनाव करत या महिलेने या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचा बनाव उभा केला. मात्र नंतर पत्नीनेच पतीला उंदीर मारण्याचं औषध देऊन मारल्याचं सिद्ध झालं आहे. 

उंदीर मारण्याचं औषध चारलं

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी महिलेने हळदीच्या दुधामधून पतीला उंदीर मारण्याचं औषध दिलं. त्यानंतर तिने गळा दाबून पतीची हत्या केली. मात्र पतीचा मृत्यू आजारपणामुळे झाल्याचा दावा तिने केला. मात्र या महिलेच्या दिराने भावाच्या अंत्यसंस्कारासंदर्भात शंका उपस्थित करत पोलीस चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरु केला आणि हादरवून टाकणारं सत्य समोर आलं.  

हत्येचं खरं कारण सांगितलं

फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये मयत व्यक्तीला विष देण्यात आल्याचं आणि गळा दाबून त्याची हत्या करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. यानंतर पोलिसांनी आरोपी महिलेला अटक केली. पोलीस निरीक्षक एन. के. कमलिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेने 5 जानेवारी रोजी लिंबायत येथे आपल्या राहत्या घरी पतीला हळदीच्या दुधामधून उंदीर मारण्याचं औषध दिलं. त्यानंतर घरात इतर कोणीही नसताना गळा दाबून त्याची हत्या केली. महिलेला 25 जानेवारी रोजी अटक करण्यात आली आहे. हे दोघेही मूळचे बिहारमधील आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासादरम्यान आरोपी महिलेने गुन्हा कबूल केला आहे. पती वारंवार माझा लैंगिक छळ करायचा. त्याला कंटाळूनच मी त्याची हत्या केल्याचं तिने पोलिसांना सांगितलं.

लैंगिक क्षमता वाढवण्याचं औषध घ्यायचा अन्...

पोलीस निरीक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेने असा आरोप केला आहे की तिचा नवरा लैंगिक क्षमता वाढवणारी औषधं घ्यायचा आणि तिचा लैंगिक छळ करायचा. पतीच्या या अमानुष छळामुळे महिलेचा गुप्तांगाला अनेक जखमा झाल्या होत्या आणि मोठ्या प्रमाणात रक्तस्रावही व्हायचा. पती मुंबईत मजुरीचं काम करायचा आणि महिन्यातून एकदा सूरतला यायचा. या एका भेटीत तो तिच्यावर प्रचंड लैंगिक अत्याचार करायचा. एक जानेवारीच्या रात्री महिलने पतीला दुधामधून उंदीर मारण्याचं औषध चारलं. मात्र यानंतरही पतीचा मृत्यू झाला नाही. मात्र या विषाचा हळूहळू परिणाम होईल असा विचार करुन ती वाट पाहत राहिली.

भावाला शंका आल्याने भांडाफोड

अखेर तिने 5 जानेवारी रोजी गळा दाबून पतीला संपवलं. पतीला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं जिथे उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याचं दाखवण्यात आलं. आजारपणामुळे पतीचा मृत्यू झाल्याचा दावा तिने केला. मात्र अंत्यसंस्कारावरुन वाद झाल्यानंतर महिलेच्या दिराला शंका आली आणि त्याने पोलीस चौकशीची मागणी केली असता महिलेचा भांडाफोड झाला.

