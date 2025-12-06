English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हापूसवर गुजरातचा दावा... कोकणातील आंबा उत्पदाकांना बसणार मोठा आर्थिक फटका

Gujrat GI Demand For Hapus: आधीच कोकण हापूसमध्ये कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील अन्य भागात उत्पादित होणाऱ्या आंब्याची भेसळ होत असताना आता ही बातमी समोर आलीये.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 6, 2025, 09:04 AM IST
कोकणातील अंबा उत्पादकांना धक्का (प्रातिनिधिक फोटो)

Gujrat GI Demand For Hapus: गुजरातमधील गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने 2023 मध्ये वलसाड हापूस नावाने भौगोलिक मानांकन मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. केवळ भारतीयांच्याच नव्हे तर जगभरातील आणि प्रामुख्याने अमेरिका, ऑस्ट्रेलियातील खवय्यांना हापूसची गोडी लागली आहे. पण, याच कोकणच्या हापूसवर आता गुजरातने दावा केला आहे. 

कोकणातील आंबा बागायतदारांची चिंता वाढली

वलसाड हापूस म्हणून भौगोलिक मानांकनाची मागणी गुजरातने केली आहे. त्यामुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांची चिंता वाढली आहे. जगात कोकण हापूस, हे हापूस आंब्याला मिळालेले पहिले आणि एकमेव भौगोलिक मानांकन आहे. 

कोकण आंबा उत्पादकांचा विरोध

कोकण हापूसला मानांकन मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा शिवनेरी हापूस आंबा नावाने 2022 मध्ये भौगोलिक मानांकनासाठी नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राने अर्ज केला असून, त्यांच्याकडून कागदपत्रे सादर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यानंतर 2023 मध्ये गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने वलसाड हापूस नावाने भौगोलिक मानांकन मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्या बाबतच्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर 30 ऑक्टोबर रोजी पहिली सुनावणी झाली आहे. त्याला डॉ. विवेक भिडे यांनी कोकण आंबा उत्पादक आणि विक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून कडाडून विरोध केला आहे.

आंबे उत्पादकांना आर्थिक फटका?

कोकण हापूसला 2018 मध्ये मानांकन मिळाले. या मानांकनामुळे कोकणातील हापूस उत्पादकांना सुरक्षित बाजारपेठेसह आर्थिक सुरक्षा मिळाली आहे. मुळात कोकण हापूसमध्ये कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील अन्य भागात उत्पादित होणाऱ्या आंब्याची भेसळ होते.

अस्सल कोकण हापूससाठी 'क्यूआर कोड' तयार केला आहे. तरीही भेसळ होत आहे. आता वलसाड हापूसला मानांकन मिळाले तर कोकणातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, त्यामुळे वसलाड हापूसला विरोध करीत आहोत, अशी माहिती डॉ. विवेक भिडे यांनी दिली.

भौगोलिक मानांकन म्हणजे काय?

एखाद्या उत्पादनाला त्याच्या मूळ ठिकाणाशी (भौगोलिक क्षेत्राशी) जोडलेले एक कायदेशीर संरक्षण आणि ओळखचिन्ह. हे दाखवते की ते उत्पादन त्या विशिष्ट भागातच तयार होते, त्याची गुणवत्ता, वैशिष्ट्ये किंवा प्रतिष्ठा त्या ठिकाणच्या नैसर्गिक परिस्थिती, हवामान, माती, परंपरा किंवा स्थानिक कौशल्यामुळे येते. उदाहरणार्थ:  दार्जिलिंग चहा (फक्त दार्जिलिंग भागातला चहा), कोल्हापुरी चप्पल,  नाशिक द्राक्षे, हैद्राबादी हळेकुंद,बनारसी साडी, तिरुपती लडू, महाराष्ट्राचा हापूस आंबा! भौगोलिक मानांकन असलेली उत्पादने दुसऱ्या ठिकाणी पिकवली तरी त्याला त्या मूळ नावाचा वापर करुन विकता येत नाही.

भौगोलिक मानांकनाचे फायदे:

ब्रँड मूल्य वाढते 
उत्पादनाला जागतिक स्तरावर ओळख आणि प्रतिष्ठा मिळते.  
उदा- दार्जिलिंग चहा इतर चहापेक्षा खूप जास्त किमतीला विकला जातो.

नक्कल आणि फसवणूक थांबते 
दुसरे कोणी तेच नाव वापरून स्वस्त किंवा खराब माल विकू शकत नाहीत.

उत्पादकांना (शेतकरी, कारागीर) आर्थिक फायदा
चांगला भाव मिळतो, उत्पन्न वाढते. स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होते.

परंपरा आणि संस्कृती जपली जाते
स्थानिक कौशल्य, हस्तकला, शेती पद्धती पुढच्या पिढीत टिकते.

निर्यातीला चालना मिळते
जीआय टॅग असलेली उत्पादने परदेशात जास्त मागणी असते (उदा. बनारसी सिल्क, अल्फोन्सो आंबा). ग्राहकांना खात्री मिळते  त्यांना खरे, मूळ आणि दर्जेदार उत्पादन मिळते.

