/मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्स्प्रेसवर दगडफेक, माजी मुख्यमंत्री करत होत्या प्रवास

मुंबईहून आहमदाबादला जाणाऱ्या वंदे भारत ट्रेनवर दगडफेक झाल्याचे वृत्त आहे. या ट्रेनमधून राजकीय व्यक्ती प्रवास करत असल्याचेही समोर आले आहे. अशा प्रकारे दगडफेक झाल्याने सुरक्षेविषयी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबईहून अहमदाबादला जाणाऱ्या वंदे भारत ट्रेन एका अज्ञात व्यक्तीने दगडफेक केली असल्याची माहिती समोर येतेय. या ट्रेनमधून गुजरातच्या माजी मुख्यमंत्री आणि उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आणि दादरा-नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल प्रवास करत होते. परंतु, एक्झिक्युटिव्ह कोचमधून प्रवास करत असल्याने ते सुरक्षित राहिले.
सुरत सोडल्यानंतर वंदे भारत ट्रेनवर दगडफेक झाल्याची घटना घडल्याचे सांगितले जात आहे. मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेसवर सायंकाळी 6.30 ते 6.45च्या दरम्यान उत्तराण आणि कोसड दरम्यान दगडफेकीची घटना घडली. या घटनेची माहिती एसपी/जीआरपी यांना देण्यात आली, त्यानंतर आयपीएफ/अंकलेश्वर पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी एका संशयिताला अटक केली. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
सुरत रेल्वे स्थानकावरून सुटल्यानंतर उत्राण स्थानकाजवळून जात असताना काही समाजकंटकांनी ट्रेनवर दगडफेक केली. या घटनेच्या वेळी उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आणि दीव, दमण व दादरा नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हे देखील ट्रेनमधून प्रवास करत होते. मात्र, ते एक्झिक्युटिव्ह कोचमध्ये असल्याने पूर्णपणे सुरक्षित राहिले आणि यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज वापी से अहमदाबाद तक वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा के दौरान फिल्म और टीवी अभिनेता श्री अनंग देसाई एवं अन्य सहयात्रियों से भेंट कर फिल्म जगत व अन्य विषयों पर संवाद किया। दादरा नगर हवेली व दमन एवं दीव के प्रशासक श्री प्रफुल पटेल भी उपस्थित रहे। pic.twitter.com/xFPUpb7eVj— Governor of Uttar Pradesh (@GovernorofUp) August 25, 2026
रेल्वेने या घटनेनंतर पोलिसांनी एका तरुणाला अटक केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपीची मानसिक स्थिती अस्वस्थ आहे. सुरतजवळ वंदे भारत एक्सप्रेसवर झालेल्या दगडफेकीत कोचच्या खिडकीचे नुकसान झाले. मात्र, आनंदीबेन पटेल यांना कोणतीही इजा झाली नाही. त्यांची मुलगी अनार पटेल देखील त्यांच्यासोबत वंदे भारतमध्ये प्रवास करत होती. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सुरक्षित असून, दगडफेकीमुळे डब्याची खिडकी फुटली आहे. पश्चिम रेल्वेच्या वडोदरा विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) अभिनव सक्सेना यांनी सांगितले की, मुंबईहून अहमदाबादला येणाऱ्या 22916 वंदे भारत एक्सप्रेसवर दगडफेकीची घटना घडली. दगडफेकीची घटना घडताच आम्ही तात्काळ जीआरपीला माहिती दिली.