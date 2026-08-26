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मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्स्प्रेसवर दगडफेक, माजी मुख्यमंत्री करत होत्या प्रवास

माजी मुख्यमंत्री प्रवास करत असलेल्या वंदे भारत एक्स्प्रेसवर दगडफेकीची घटना घडली असून पोलिसांनी एकाचा ताब्यात घेतलं आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 26, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:11 PM IST
मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्स्प्रेसवर दगडफेक, माजी मुख्यमंत्री करत होत्या प्रवास
Image Credit: Vande Bharat Express Stone Pelting

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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