'आधी खुर्चीवरुन उठा आणि मागे जाऊन बसा...,' महिला नगरसेविकांच्या पतींवर संतापली IAS अधिकारी; भर बैठकीत सुनावलं

IAS Ruchika Chauhan: ग्वाल्हेरमध्ये, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत महिला नगरसेविकांच्या जागी त्यांच्या पतींनी हजेरी लावली होती. महिला नगरसेविकांऐवजी त्यांचे पती उपस्थित असल्याचे पाहून जिल्हाधिकारी रुचिका चौहान यांनी नाराजी जाहीर केली. इतकंच नाही तर त्यांनी नगरसेवक पतींना बैठकीतून काढून टाकलं आणि त्यांना प्रेक्षकांच्या गॅलरीत बसण्यास सांगितलं. ही घटना बालभवन येथे घडली, जिथे शहराच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत स्वच्छता, रस्ते आणि इतर समस्यांवर चर्चा केली जाणार होती.
बैठकीसाठी नगरसेवकांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. परंतु काही महिला नगरसेविकांच्या जागी त्यांचे पती हजेरी लावत असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आलं. संतापलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरसेविकांच्या पतींना फटकारलं. महिला आता सक्षम झाल्या आहेत आणि त्यांना त्यांचे काम स्वतः करण्याची परवानगी दिली पाहिजे अशा शब्दांत त्यांनी सर्वांना सुनावलं आणि आपली नाराजी बोलून दाखवली. त्यानंतर त्यांनी नगरसेविकांच्या पतींना त्यांच्या खुर्च्यांवरून उठवलं आणि प्रेक्षकांच्या गॅलरीत बसवलं.
या घटनेबाबत बोलताना जिल्हाधिकारी रुचिका चौहान म्हणाल्या की, "ग्वाल्हेर महानगरपालिका ही राज्यातील प्रमुख महानगरपालिकांपैकी एक आहे. काही महिला आणि त्यांचे पती सकाळच्या सभेला उपस्थित होते. आम्हाला वाटतं की केलेली व्यवस्था विचारपूर्वक करण्यात आली आहे. महिलांनी ज्या क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करतात त्या भागात उपलब्ध असलेल्या वेळेत मिळालेल्या अभिप्रायावर कृती करणे महत्वाचे आहे. महिलांनी बैठकांमध्ये स्वतःला व्यक्त करावे; यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. हे महत्वाचे आहे कारण, महिलांना आरक्षण देणाऱ्या विधेयकांनुसार, त्यांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या पाहिजेत आणि त्यात योगदान दिले पाहिजे."
FAQ
1) ग्वालियर DM यांच्या परिषद सदस्यांसोबतच्या बैठकीचा उद्देश काय होता?
ग्वालियर जिल्हाधिकारी (DM) यांनी २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी ग्वालियर महानगर निगम (GMC) च्या महिला परिषद सदस्यांसोबत बैठक बोलावली होती. या बैठकीचा मुख्य उद्देश शहरातील विकासकामे, सफाई व्यवस्था, पाणीपुरवठा, कर वसुली आणि इतर नागरी सुविधांबाबत चर्चा करणे हा होता. DM यांनी परिषद सदस्यांना शहराच्या विकासासाठी सक्रिय सहभागी होण्याचे निर्देश दिले, ज्यात वार्ड-स्तरीय समस्या सोडवणे आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण समाविष्ट आहे. ही बैठक ग्वालियरच्या नागरी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेसाठी महत्त्वाची मानली जाते.
2) बैठकीत काय घडले, विशेषतः वाद कशामुळे झाला?
बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांचा राग महिलांच्या पतींवर फुटला, कारण अनेक महिला परिषद सदस्यांच्या ऐवजी त्यांचे पती बैठकित उपस्थित झाले होते. DM यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "मी महिला पार्षदांना बोलावले आहे, त्यांचे पती येऊन काय करणार? तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करा, अन्यथा कठोर कारवाई होईल." या घटनेमुळे बैठक तणावपूर्ण झाली, आणि DM यांनी महिलांना प्रत्यक्ष सहभागी होण्याची सूचना दिली. ही घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली, ज्यात महिलांच्या राजकीय सहभागाबाबत चर्चा सुरू झाली. बैठक कालावधीत विकास योजनांच्या अंमलबजावणीवरही भर देण्यात आला.
3) जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय निर्देश दिले?
DM यांनी परिषद सदस्यांना वार्डातील समस्या प्रत्यक्ष पाहण्याचे आणि त्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे सांगितले. विशेषतः, सफाई, पाणीटंचाई, रस्ते दुरुस्ती आणि कर वसुलीवर भर देण्याचे निर्देश दिले. त्या म्हणाल्या, "तुम्ही निवडून आलात म्हणजे जबाबदारी वाढते, पती किंवा एजंटद्वारे काम चालणार नाही." तसेच, GMC च्या योजनांचे नियमित निरीक्षण करण्याचे आणि नागरिकांच्या सूचना घेण्याचे आवाहन केले. या निर्देशांमुळे परिषद सदस्यांमध्ये जबाबदारीची जाणीव निर्माण झाली.