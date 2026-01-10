English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • विकृतांनी भित्तीचित्रही सोडली नाहीत; अश्लील खुणांनी समाज विचलित....काय घडलं? पाहा Video

विकृतांनी भित्तीचित्रही सोडली नाहीत; अश्लील खुणांनी समाज विचलित....काय घडलं? पाहा Video

Yoga Wall art MP : सहसा शहरांच्या सुशोभीकरणासाठी अनेकदा नगरपालिका असो किंवा स्थानिक प्रशासन असो, सातत्यानं काही नवनवीन संकल्पना राबवताना दिसतात. पण, या विकृतांचं करायचं काय?   

सायली पाटील | Updated: Jan 10, 2026, 09:30 AM IST
विकृतांनी भित्तीचित्रही सोडली नाहीत; अश्लील खुणांनी समाज विचलित....काय घडलं? पाहा Video
gwalior yoga wall painting obscene markes made disturbing video goes viral

Gwalior Women Painting Defaced : दशकभराहून अधिक काळापासून फक्त मुंबईचत नव्हे, तर देशातील अनेक भागांमध्ये रस्त्यावर असणाऱ्या भितींवर कधी सामाजिक संदेश देणारे, तर कधी दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष वेधणआरी चित्र रेखाटण्याच आल्याचं पाहायला मिळालं आहे. स्थानिक प्रशासन आणि कलाकारांच्या प्रयत्नांमुळं या साऱ्याला वाव मिळाला. मात्र एका चांगल्या हेतूनं केल्या जाणाऱ्या या कलाकारीवरही आता विकृतांची नजर पडली असून, अतिशय विभत्स पद्धतीनं काही अश्लील खुणा रेखाटत हीच भित्तीचित्र उध्वस्त केली आहेत. ज्यामुळं विकृतीनं काढलेला हा कळस पाहून मानसिकता आणखी किती खालावणार आणि या विकृतांचं करायचं तरी काय? असाच चिंतातूर करणारा प्रश्न सध्या नागरिकांमधून विचारला जात आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

विचारसरणी आणखी किती खालची पातळी गाठणार?

भारत प्रगतीपथावर आणि विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करत असला करीही देशात एक असा मोठा वर्गही आहे, ज्याची राक्षसी वृत्ती आणि विकृत विचारसरणी आजही समाजाला काळीमा फासत आहे. याचा प्रत्यय पाहायला मिळाला, तो म्हणजे भारताचं हृदय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मध्य प्रदेश राज्यातील ग्वाल्हेर शहरात. 

ग्वाल्हेरमधून नुकत्याच समोर येणाऱ्या काही व्हायरल व्हिडीओंमध्ये घडला प्रकार पाहायला मिळत असून, कोणत्या अर्थाने या शहराला 'स्मार्ट' सिटी म्हणावं? हाच प्रश्न पडत आहे. Samrt City प्रकल्पाअंतर्गत देशातील इतर शहरांप्रमाणं ग्वाल्हेरच्या रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या भिंतींवरही काही चित्र रेखाटण्यात आली होती. ज्यामध्ये योगसाधना करणाऱ्या महिला आणि पुरुषांच्या सावल्यांची आकृती होती. मात्र या चित्रांवर विकृतांची वर्कदृष्टी पडली आणि दुष्कृत्यांसाठी त्यांचे धजावते. या मानवी सावल्यांच्या आकृत्यांवर गुप्तांगांच्या भागांमध्ये अश्लील आकृत्या काढण्यात आल्या आणि समाजही हादरला. 

11 वीच्या विद्यार्थिनीनं मुद्दा उचलून धरला...

हे प्रकरण त्यावेळी समोर आलं, जेव्हा 11 वीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीला समाजातील या विकृतीविरोधात एल्गार पुकारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागला. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ पोस्ट करण्यापूर्वी या विद्यार्थिनीच्या मनात फार भीती होती. मात्र कोणालातरी याविरोधात भूमिका घ्यावी लागेल याच विचारानं तिनं व्हिडीओ पोस्ट केला. महिलांच्या चित्र, सावलीलाही एखाद्या वस्तूप्रमाणे पाहत जिथं चित्रही सुरक्षित नाहीत, तिथं महिलांच्या सुरक्षेबाबत काय म्हणावं? असाच प्रश्न  या विद्यार्थिनीनं उपस्थित केला. 

व्हिडीओ व्हायरल होताच प्रशासनाची कारवाई...

दरम्यान, हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर ग्वाल्हेर नगरपालिकेनं तातडीनं कारवाई करत ही भिंत पांढऱ्या रंगानं रंगवत सर्व अश्लील खुणा आणि कलाकृतीसुद्धा मिटवल्या. पण, विकृती कशी मिटवणार? प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे. फक्त ग्वाल्हेर नव्हे, तर अशी मानसिकता असल्यास कितीही प्रयत्न करूनही शहरं स्मार्ट होणार नाहीतच, उलटपक्षी अधोगतीच्याच दिशेनं वाटचाल करतील असं म्हणणं गैर ठरठणार नाही.  

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Gwalior yoga paintingsnewsmp newsGwalior Newsgwalior yoga wall painting News

इतर बातम्या

'या' लोकांना ज्वेलर्सच्या दुकानात No Entry! राज्य...

भारत