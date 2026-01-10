विकृतांनी भित्तीचित्रही सोडली नाहीत; अश्लील खुणांनी समाज विचलित....काय घडलं? पाहा Video

Gwalior Women Painting Defaced : दशकभराहून अधिक काळापासून फक्त मुंबईचत नव्हे, तर देशातील अनेक भागांमध्ये रस्त्यावर असणाऱ्या भितींवर कधी सामाजिक संदेश देणारे, तर कधी दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष वेधणआरी चित्र रेखाटण्याच आल्याचं पाहायला मिळालं आहे. स्थानिक प्रशासन आणि कलाकारांच्या प्रयत्नांमुळं या साऱ्याला वाव मिळाला. मात्र एका चांगल्या हेतूनं केल्या जाणाऱ्या या कलाकारीवरही आता विकृतांची नजर पडली असून, अतिशय विभत्स पद्धतीनं काही अश्लील खुणा रेखाटत हीच भित्तीचित्र उध्वस्त केली आहेत. ज्यामुळं विकृतीनं काढलेला हा कळस पाहून मानसिकता आणखी किती खालावणार आणि या विकृतांचं करायचं तरी काय? असाच चिंतातूर करणारा प्रश्न सध्या नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
भारत प्रगतीपथावर आणि विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करत असला करीही देशात एक असा मोठा वर्गही आहे, ज्याची राक्षसी वृत्ती आणि विकृत विचारसरणी आजही समाजाला काळीमा फासत आहे. याचा प्रत्यय पाहायला मिळाला, तो म्हणजे भारताचं हृदय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मध्य प्रदेश राज्यातील ग्वाल्हेर शहरात.
ग्वाल्हेरमधून नुकत्याच समोर येणाऱ्या काही व्हायरल व्हिडीओंमध्ये घडला प्रकार पाहायला मिळत असून, कोणत्या अर्थाने या शहराला 'स्मार्ट' सिटी म्हणावं? हाच प्रश्न पडत आहे. Samrt City प्रकल्पाअंतर्गत देशातील इतर शहरांप्रमाणं ग्वाल्हेरच्या रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या भिंतींवरही काही चित्र रेखाटण्यात आली होती. ज्यामध्ये योगसाधना करणाऱ्या महिला आणि पुरुषांच्या सावल्यांची आकृती होती. मात्र या चित्रांवर विकृतांची वर्कदृष्टी पडली आणि दुष्कृत्यांसाठी त्यांचे धजावते. या मानवी सावल्यांच्या आकृत्यांवर गुप्तांगांच्या भागांमध्ये अश्लील आकृत्या काढण्यात आल्या आणि समाजही हादरला.
हे प्रकरण त्यावेळी समोर आलं, जेव्हा 11 वीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीला समाजातील या विकृतीविरोधात एल्गार पुकारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागला. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ पोस्ट करण्यापूर्वी या विद्यार्थिनीच्या मनात फार भीती होती. मात्र कोणालातरी याविरोधात भूमिका घ्यावी लागेल याच विचारानं तिनं व्हिडीओ पोस्ट केला. महिलांच्या चित्र, सावलीलाही एखाद्या वस्तूप्रमाणे पाहत जिथं चित्रही सुरक्षित नाहीत, तिथं महिलांच्या सुरक्षेबाबत काय म्हणावं? असाच प्रश्न या विद्यार्थिनीनं उपस्थित केला.
दरम्यान, हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर ग्वाल्हेर नगरपालिकेनं तातडीनं कारवाई करत ही भिंत पांढऱ्या रंगानं रंगवत सर्व अश्लील खुणा आणि कलाकृतीसुद्धा मिटवल्या. पण, विकृती कशी मिटवणार? प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे. फक्त ग्वाल्हेर नव्हे, तर अशी मानसिकता असल्यास कितीही प्रयत्न करूनही शहरं स्मार्ट होणार नाहीतच, उलटपक्षी अधोगतीच्याच दिशेनं वाटचाल करतील असं म्हणणं गैर ठरठणार नाही.