मोठी दावा! 'ज्ञानेश कुमारांचा 10 ऑक्टोबरपूर्वीच राजीनामा...'; राहुल गांधींच्या आंदोलनादरम्यान या नेत्याचा दावा

दिल्लीत केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात इंडिया आघाडी आक्रमक झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाबाहेर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी धरणे आंदोलनावर बसले आहेत. दरम्यान आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे 10 ऑक्टोबरपूर्वीच राजीनामा देण्याचा दावा एका नेत्याने केला आहे.
मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे 10 ऑक्टोबरपूर्वीच राजीनामा देणार असल्याचा दावा करणाऱ्या नेत्या हा आप पक्षाचा आहे. त्याचं नाव आहे, आम आदमी पक्षाचे दिल्लीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत दावा केला आहे.
दरम्यान 10 ऑक्टोबरला दिल्लीतील जंतरमंतरवर अभिजीत दिपके यांची कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन करणार आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी अभिजीत दिपके आक्रमक होणार आहे. अशास्थितीत ज्ञानेश कुमार हे 10 ऑक्टोबर पूर्वी त्यांच्या पदाचा राजीनामा देतील, असा दावा सौरभ दास यांनी केला आहे. ज्ञानेश कुमार हे लवकरच राजीनामा देणार असल्याचा दावा सौरभ दास यांच्यासह इंडिया आघाडातील नेत्यांही केला आहे. त्यांच्या या दाव्यामुळे निवडणूक आयोगाभोवतीचे राजकीय वादळ अधिकच तीव्र झाले आहे.
My source says Gyanesh Kumar can resign before 10th Oct— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 6, 2026
विरोधी पक्ष बिहार आणि पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांमधील विशेष सखोल पुनरीक्षणासंदर्भात (SIR) निवडणूक आयोगाला सातत्याने लक्ष्य करत आहेत. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, मतदार यादीच्या या विशेष पुनरीक्षणादरम्यान मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली जात आहेत किंवा समाविष्ट केली जात आहेत. मात्र, निवडणूक आयोग आपल्या कार्यपद्धती आणि नियमांचा हवाला देऊन हे आरोप खोडून काढत आहे.
गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा इतर दोन निवडणूक आयुक्तांची मते ज्ञानेश कुमार यांच्या मतांपेक्षा वेगळी होती, असा दावा एका माध्यम अहवालात करण्यात आल्यानंतर हा वाद वाढला. याच्या आधारावर, सरन्यायाधीशांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर मनमानी केल्याचा आरोप केला आहे.
सरन्यायाधीशांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोगामध्ये निर्णयांसंदर्भात मतभेद निर्माण होत असतील, तर त्याची गंभीर चौकशी झाली पाहिजे. ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा आणि एसआयआर प्रक्रिया थांबवावी, अशी पक्षाची मागणी आहे.