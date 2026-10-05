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सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! ज्ञानेश कुमारांचं तात्काळ निलंबन नाही; पण...; आज नेमका काय युक्तिवाद झाला? SIR रद्द होणार?

सुप्रीम कोर्टामध्ये निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांविरोधात पहिल्यांदाच सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्यांनी काय म्हटलं आणि न्यायालयाने काय मत नोंदवलं जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 05, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 02:10 PM IST
सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! ज्ञानेश कुमारांचं तात्काळ निलंबन नाही; पण...; आज नेमका काय युक्तिवाद झाला? SIR रद्द होणार?
Image Credit: सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदाचा झाली सुनावणी (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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