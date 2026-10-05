/सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! ज्ञानेश कुमारांचं तात्काळ निलंबन नाही; पण...; आज नेमका काय युक्तिवाद झाला? SIR रद्द होणार?

सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकांवर आज पहिल्यांदाच सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांविरोधात अंतिम आदेश देण्यास नकार दिला आहे. म्हणजेच तातडीने ज्ञानेश कुमार यांना पदावरुन हटवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसला पुढील आठवड्यापर्यंत उत्तर द्यायचं असून या प्रकरणातील पुढील सुनावणी पुढल्या आठवड्यात होणार आहे. पहिल्याच दिवशी या प्रकरणामध्ये कोर्टात नेमका काय युक्तीवाद झाला आणि कोण काय म्हणालं, कोर्टाने काय म्हटलं ते जाणून घेऊयात...
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी युक्तिवाद केला. "विकास सिंह यांनी 2023 च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. कलम 16 नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अमर्याद संरक्षण मिळते, असं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसेच, "न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करावे, अशी आमची मागणी आहे. त्यांना सध्या काम करू देऊ नये," असंही विकास सिंह म्हणाले. त्याचबरोबर त्यांनी, "परिस्थिती खूपच वाईट आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त सध्या नियमांविरुद्ध काम करत आहेत. त्यामुळे, न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाची गरज आहे," असं आपल्या युक्तिवादात म्हटलं. जसं संरक्षण आयुक्तांना आहे तसं पंतप्रधान आणि न्यायाधीशांनाही नाही," असं युक्तिवाद करताना सिंह म्हणाले.
यावर कोर्टाने वृत्तपत्रातील बातमीवर तुमचा विश्वास आहे का? असा सवाल याचिकाकार्त्यांच्या विकालांना केला. त्यानंतर न्यायमूर्ती बागची यांनी आम्हाला त्यांचीही बाजू ऐकावी लागेल असं म्हटलं. बागची यांनी या प्रकरणावर बोलताना, एसआयआरवर सहमतीने निर्णय झाला नसेल तर त्याला तात्पुरती स्थगिती देऊ शकतो, असं म्हटलं आहे. या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी निवडणूक आयोगाला आठवडाभराची मुदत देण्यात आली असून पुढील सुनावणी पुढल्या आठवड्यात होणार आहे.
याचिकाकर्ते राकेश कुमार सिंह यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी युक्तिवाद केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला आव्हान देणारे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. मात्र, सध्या काही अंतरिम उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, कारण नागरिकांना आपल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत असुरक्षितता वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांशी संबंधित कायद्यातील कलम 18 चा दाखला दिला. निवडणूक आयोगाचे निर्णय शक्यतो एकमताने घेतले जावेत आणि एकमत न झाल्यास बहुमताने निर्णय घ्यावा, अशी या कलमाची तरतूद असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ऑक्टोबर 2025 ते ऑगस्ट 2026 या कालावधीत विशेष सखोल मतदारयादी पुनरावलोकनाच्या विविध टप्प्यांशी संबंधित किमान 14 निर्णयांवर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी हरकती नोंदवल्या होत्या.
मात्र, हे निर्णय निवडणूक आयोगाच्या नावाने घेण्यात आले आणि ते मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एकतर्फी घेतल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
राकेश कुमार सिंह यांच्या याचिकेत निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था असल्याने तिचे निर्णय एकतर्फी घेतले जाऊ शकत नाहीत, अशी घोषणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, संबंधित निर्णय घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीत घेण्यात आले होते की नाही, हे तपासण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या मूळ नोंदींची तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
अंतरिम उपाय म्हणून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
दुसऱ्या याचिकेत अधिवक्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी कथितरीत्या एकतर्फी घेतलेले 14 निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक चौकशी आयोग किंवा विशेष तपास पथक स्थापन करावे आणि त्यामध्ये सायबर सुरक्षा तसेच माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाचा आदेश दिलेला नाही. न्यायालयाने संबंधित सर्व पक्षांचे म्हणणे मागवले असून, त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.