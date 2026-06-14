/म्हशींची हाडे तासनतास उकळून बनवल्या जातात वस्तू; प्रक्रिया, किंमत ऐकून वाटेल आश्चर्य!

Sambhal Craft: उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्हा आपल्या अनोख्या हस्तकलेसाठी देश-विदेशात ओळखला जातो. येथे भैंशीची हाडे आणि शिंगांचा वापर करून आकर्षक सजावटी वस्तू तयार केल्या जातात. विशेष म्हणजे या वस्तूंना युरोप, अमेरिका आणि इतर अनेक देशांमध्ये मोठी मागणी आहे. स्थानिक कारागिरांच्या कौशल्यामुळे एकेकाळी टाकाऊ मानल्या जाणाऱ्या वस्तू आज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत महागड्या हस्तकलेच्या रूपात विकल्या जात आहेत.
संभलमधील अनेक लघुउद्योग आणि कारखान्यांमध्ये भैंशीची हाडे व शिंगे प्रक्रिया करून विविध हस्तकला उत्पादने तयार केली जातात. यामध्ये कंगवे, फोटो फ्रेम, पेन स्टँड, डेकोरेटिव्ह बॉक्स, शोपीस, भिंतीवरील सजावटी वस्तू आणि इतर अनेक आकर्षक वस्तूंचा समावेश असतो. या उत्पादनांमध्ये हस्तकलेचा बारकाईने वापर केला जात असल्याने त्यांना विशेष मूल्य प्राप्त होते.
कारागिरांच्या माहितीनुसार, हाडे आणि शिंगे अधिकृत पुरवठादारांकडून विकत घेतली जातात. त्यानंतर ती पाणी आणि कास्टिक सोडामध्ये अनेक तास उकळली जातात. यामुळे त्यावरील अशुद्धता दूर होते. नंतर हाडे वाळवून त्यांची कटाई केली जाते आणि मशीनच्या साहाय्याने घासून गुळगुळीत केले जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हाडांचा रंग पांढऱ्या संगमरवरी दगडासारखा दिसू लागतो. त्यावर पुढे कलाकुसर करून विविध उत्पादने तयार केली जातात.
संभलमधील बोन क्राफ्ट उद्योगाला जर्मनी, इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका आणि इतर युरोपीय देशांतून मोठ्या प्रमाणावर मागणी येते. स्थानिक कारागीर थेट ग्राहकांऐवजी निर्यातदार कंपन्यांमार्फत काम करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या वस्तूंना चांगली किंमत मिळत असल्याने हा उद्योग अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेचा आधार बनला आहे.
संभलमधील अनेक कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या या हस्तकला व्यवसायाशी जोडलेली आहेत. काहींसाठी हा व्यवसाय केवळ रोजगाराचे साधन नसून सांस्कृतिक वारसाही आहे. राज्य सरकारच्या ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट’ (ODOP) उपक्रमातही या बोन क्राफ्टला विशेष स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे या उद्योगाला अधिक व्यापक ओळख मिळत आहे.
हाडे घासण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान तयार होणारी भुकटी आणि बुरादाही वाया जात नाही. या पदार्थाचा वापर शेती आणि बागायती क्षेत्रात सेंद्रिय खत म्हणून केला जातो. त्यामुळे या उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या उपउत्पादनांनाही आर्थिक मूल्य प्राप्त होते. टाकाऊ वस्तूंचा पुनर्वापर करून पर्यावरणपूरक उद्योग उभारण्याचे हे उत्तम उदाहरण मानले जाते.संभलची ही अनोखी हस्तकला स्थानिक कारागिरांचे कौशल्य, परंपरा आणि जागतिक बाजारपेठेतील भारतीय उत्पादनांची ताकद अधोरेखित करते. टाकाऊ मानल्या जाणाऱ्या हाडांपासून तयार होणाऱ्या या वस्तूंनी आज जागतिक स्तरावर स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे.