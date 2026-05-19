Explained : हंताव्हायरस आणि इबोलापासून ते युद्धापर्यंत, लॉकडाऊनसारख्या परिस्थितीसाठी घरात ठेवा 'या' गोष्टी!

Explained : अमेरिका - इराण युद्ध, मग त्यात हंताव्हायरस आणि इबोला याचं संकट जगावर कोसळलं आहे. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) याला आरोग्य आणीबाणी म्हणून घोषित केलंय. या संकटांमुळे जगाची परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना घरातून काम करा, असं आवाहन केलं. एवढंच नाहीतर इंधन वाचवण्याची कळकळीची विनंती एकदा नाही दोन वेळी केली. यानंतर आयटी कंपनींनी मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत वर्क फ्रॉम होम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मोदींनी हे आवाहन करताना देशाला कोरोना काळातील लॉकडाऊनची आठवण करु दिली. ज्याप्रकारे देशातील परिस्थिती आणि नवीन नवीन निर्बंध येत आहे, यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. भारतातील सर्व सरकारी बँकांनाही लॉकडाऊन सारखे निर्देशे लागू केल्यानंतर या चर्चांना उधाण आलंय.
तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि त्यात हंताव्हायरस आणि इबोलाचे संकट सोबतीला आलंय. हंताव्हायरस हा काही नवीन विषाणू नाही, पण गेल्या काही दिवसांमध्ये रुग्णांची संख्या वाढल्यामुळे चिंता वाढली. हा विषाणू प्रामुख्याने उंदरांसारख्या प्राण्यांमुळे झपाट्याने पसरतो.
जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) सांगितलं की, माणूस हा संक्रमित उंदराची विष्ठा, मूत्र किंवा लाळेच्या संपर्कात आल्यास त्याला हा रोग होऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये, बंद जागांची साफसफाई करताना हवेतील कणांमधूनही याचा प्रसार होताना दिसतो. यात सुरुवातीला यात लक्षणात ताप, अंगदुखी आणि अशक्तपणा दिसून येतो. पण श्वास घेण्यास त्रास झाल्यास हे गंभीर प्रकरण आहे.
आता प्रश्न आहे, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे देशात तणाव वाढला आहे. वृत्तांनुसार, इराणने समुद्राखालील इंटरनेट केबलसंदर्भात तीव्र वक्तव्ये केली आहेत. इराणने समुद्राखालील इंटरनेट केबलचा प्रवास होतो. या केबल्स जगभरातील अनेक देशांना इंटरनेटशी जोडतात. त्यांच्यातील कोणत्याही समस्येमुळे इंटरनेटचा वापर, ऑनलाइन काम, व्हिडीओ कॉल्स आणि इतर अनेक अत्यावश्यक सेवांमध्ये व्यत्यय येण्याची दाट शक्यता आहे. शिवाय, तेलाच्या किमती सातत्याने वाढताना दिसत आहे. ज्याचा प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर दीर्घकाळ परिणाम पाहिला मिळणार आहे.
खरंतर भारतात लॉकडाऊनची तशी कोणतीही अधिकृत घोषणा नाही. सरकारनेही अशा कोणत्याही उपाययोजना जाहीर केला नाहीत. पण जर भारतावर कुठल्याही कारणामुळे लॉकडाऊनची परिस्थिती आली तर काय होऊ शकतो याचा एक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. जागतिक परिस्थितीवर सर्व देशांचे लक्ष लागलंय. या परिस्थितीनुसार अनेक कंपन्या वर्क फ्रॉम होमचा विचार करत आहे. पण लॉकडाऊन सारख्या परिस्थितीत घरात काय काय हवं हे जाणून घ्या.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यांनुसार काही अत्यावश्यक वस्तू घरात आगाऊ ठेवा. खासकरुन औषधं कायम घरात ठेवा. त्यासोबत सर्वात महत्त्वाचे तुमचं इंटरनेट कनेक्शन मजूबत स्थितीत आहे तपासून घ्या. कारण वर्क फ्रॉम होम कधीही सुरु होण्याची शक्यता आहे. अशात काम, अभ्यास, बँकिंग आणि डॉक्टरांचा सल्ला इत्यादी गोष्टींसाठी इंटरनेद्वारेच शक्य होणार आहे. त्यामुळे घरात चांगले वाय-फाय कनेक्शन लावून घ्या. तसंच बॅकअप म्हणून मोबाईल डेटा किंवा हॉटस्पॉटसुद्धा चेक करुन घ्या.