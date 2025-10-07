English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'खरं स्वातंत्र्य मिळालं...' घटस्फोटानंतर दुधाची आंघोळ, केक कापून साजरा केला आनंदी दिवस

सोशल मीडियावर एका तरुणाचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय. ज्यामध्ये त्याने घटस्फोट घेतल्यानंतर अनोख्या पद्धतीने सेलिब्रेशन केलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 7, 2025, 08:04 PM IST
प्रत्येकाच्या जीवनात लग्न हा अतिशय खास क्षण असतो. लग्नाचा उत्सव साजरा केला जातो. पण तुम्ही कधी घटस्फोट साजरा करताना पाहिले आहे का? असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यात एका तरुणाची आई त्याला दुधाने आंघोळ घालते आणि नंतर तो तरुण "हॅपी डिव्होर्स" असे लिहिलेला केक कापतो.

या व्हिडिओला आधीच लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत. लोकांनी विविध प्रकारच्या कमेंट्स दिल्या आहेत. बहुतेक कमेंट्स टीकात्मक आहेत, परंतु काहींनी या सेलिब्रेशनचे कौतुकही केले आहे. त्या तरुणाने केकवर असेही लिहिले आहे की त्याने त्याच्या माजी पत्नीला 120 ग्रॅम सोने आणि 18 लाख रुपये रोख दिले आहेत.

केक कापून सेलिब्रेशन

व्हिडिओची सुरुवात एका महिलेने तिच्या मुलाला दुधाने आंघोळ घालताना होते. या प्रक्रियेला अभिषेक म्हणतात आणि ती शुद्धीकरणाचे प्रतीक मानली जाते. तरुणाचे दुधाने आंघोळ त्याच्या लग्नाचा शेवट आणि त्याच्या अविवाहित जीवनाची नवीन सुरुवात म्हणून देखील दाखवले जाते.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Biradar DK (@iamdkbiradar)

दूधाने आंघोळ करण्याच्या विधीनंतर, त्या तरुणाने "हॅपी डिव्होर्स" असे लिहिलेला चॉकलेट केक कापला. मोठ्या आनंदाने, त्याने केक कापला आणि त्याच्या कुटुंबासह आनंद साजरा केला. त्याने कॅप्शन दिले, "कृपया आनंदी राहा आणि स्वतःचा आनंद साजरा करा आणि दुःखी होऊ नका. मी 120 ग्रॅम सोने किंवा 18 लाख रुपये रोख घेतलेले नाहीत. मी घटस्फोटित आहे, आनंदी आहे आणि मुक्त आहे. माझे जीवन, माझे नियम, घटस्फोटीत आहे आणि आनंदी आहे."

टीका आणि बरीच प्रशंसा मिळाल्यानंतर, त्या तरुणाने तोच व्हिडिओ पुन्हा पोस्ट केला आणि त्याला पाठिंबा देणाऱ्यांचे आभार मानले. घटस्फोटाच्या आघाताने झगडणाऱ्यांना या व्हिडिओने नक्कीच विचार करण्याची एक नवीन दिशा दिली आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

