'खरं स्वातंत्र्य मिळालं...' घटस्फोटानंतर दुधाची आंघोळ, केक कापून साजरा केला आनंदी दिवस

प्रत्येकाच्या जीवनात लग्न हा अतिशय खास क्षण असतो. लग्नाचा उत्सव साजरा केला जातो. पण तुम्ही कधी घटस्फोट साजरा करताना पाहिले आहे का? असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यात एका तरुणाची आई त्याला दुधाने आंघोळ घालते आणि नंतर तो तरुण "हॅपी डिव्होर्स" असे लिहिलेला केक कापतो.
या व्हिडिओला आधीच लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत. लोकांनी विविध प्रकारच्या कमेंट्स दिल्या आहेत. बहुतेक कमेंट्स टीकात्मक आहेत, परंतु काहींनी या सेलिब्रेशनचे कौतुकही केले आहे. त्या तरुणाने केकवर असेही लिहिले आहे की त्याने त्याच्या माजी पत्नीला 120 ग्रॅम सोने आणि 18 लाख रुपये रोख दिले आहेत.
व्हिडिओची सुरुवात एका महिलेने तिच्या मुलाला दुधाने आंघोळ घालताना होते. या प्रक्रियेला अभिषेक म्हणतात आणि ती शुद्धीकरणाचे प्रतीक मानली जाते. तरुणाचे दुधाने आंघोळ त्याच्या लग्नाचा शेवट आणि त्याच्या अविवाहित जीवनाची नवीन सुरुवात म्हणून देखील दाखवले जाते.
दूधाने आंघोळ करण्याच्या विधीनंतर, त्या तरुणाने "हॅपी डिव्होर्स" असे लिहिलेला चॉकलेट केक कापला. मोठ्या आनंदाने, त्याने केक कापला आणि त्याच्या कुटुंबासह आनंद साजरा केला. त्याने कॅप्शन दिले, "कृपया आनंदी राहा आणि स्वतःचा आनंद साजरा करा आणि दुःखी होऊ नका. मी 120 ग्रॅम सोने किंवा 18 लाख रुपये रोख घेतलेले नाहीत. मी घटस्फोटित आहे, आनंदी आहे आणि मुक्त आहे. माझे जीवन, माझे नियम, घटस्फोटीत आहे आणि आनंदी आहे."
टीका आणि बरीच प्रशंसा मिळाल्यानंतर, त्या तरुणाने तोच व्हिडिओ पुन्हा पोस्ट केला आणि त्याला पाठिंबा देणाऱ्यांचे आभार मानले. घटस्फोटाच्या आघाताने झगडणाऱ्यांना या व्हिडिओने नक्कीच विचार करण्याची एक नवीन दिशा दिली आहे.